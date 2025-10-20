El programa Ramón y Cajal cumple 25 años con más de 30 investigadores vinculados a la Universidad de Cádiz

La Universidad de Cádiz se suma a la celebración del 25 aniversario del programa Ramón y Cajal, una iniciativa estatal que, desde su creación en el año 2000, ha impulsado el retorno y la consolidación del talento científico en el sistema universitario español. A lo largo de este cuarto de siglo, más de 30 investigadores e investigadoras han desarrollado su carrera en la UCA bajo este prestigioso programa, contribuyendo al fortalecimiento de líneas punteras en investigación básica y aplicada.

Entre los primeros beneficiarios del programa en la Universidad de Cádiz, allá por 2001, figuran Alfredo Izquierdo González y Fernando Ojeda Copete, pioneros en abrir el camino a los llamados “Ramones y Cajales” en la institución gaditana. Desde entonces, la lista se ha ampliado con nombres de relevancia nacional e internacional en disciplinas muy diversas que van desde la neurobiología y la energía sostenible hasta la arqueología o la conservación ambiental.

Creado en el año 2000 por el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología, el programa Ramón y Cajal tiene como objetivo atraer y estabilizar a investigadores de alto nivel, tanto nacionales como internacionales, que destacan por su trayectoria y capacidad de liderazgo. Con una duración de cinco años, las ayudas incluyen financiación para la contratación, recursos para la investigación y la posibilidad de acceder a plazas permanentes al término del programa.

A lo largo de estos 25 años, el programa ha permitido que más de 6.000 investigadores en España fortalezcan sus grupos, abran nuevas líneas de trabajo y eleven la calidad científica del sistema universitario y de los centros de investigación nacionales. En el caso de la UCA, los beneficiarios del programa han contribuido significativamente a la producción científica y a la internacionalización de la institución, consolidando su presencia en redes y proyectos europeos de investigación avanzada.

La Universidad de Cádiz sigue apostando por la incorporación de nuevos investigadores a través de este programa. En las últimas convocatorias se han incorporado perfiles como Nicolás Carlos Ciarlo, Juan Manuel Cornejo García y Juan Carlos Palo Nieto, a los que en breve se sumarán los seleccionados en la convocatoria Ramón y Cajal 2024: Julián Atilio Puszkiel Saldívar, Leila Carmona Barnosi, Rocío Jiménez Ramos y Pedro Trapero Fernández.

Todos ellos se integrarán progresivamente a lo largo de 2025 y principios de 2026, fortaleciendo líneas de investigación en materiales avanzados, medioambiente y patrimonio histórico. Con estas nuevas incorporaciones, la UCA continúa reforzando su compromiso con la atracción y consolidación de talento científico, en sintonía con la filosofía del programa Ramón y Cajal, que durante 25 años ha sido uno de los pilares del sistema español de I+D+i.