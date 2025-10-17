Un investigador vinculado a la Universidad de Cádiz alerta de que el progreso económico global deja atrás a miles de millones de personas

Mientras la economía mundial se ha duplicado en apenas dos décadas, el planeta se adentra en una zona de riesgo que compromete la estabilidad ecológica y deja a miles de millones de personas sin lo esencial para vivir. Esta es una de las conclusiones del estudio publicado en la revista Nature por Andrew L. Fanning, investigador del Doughnut Economics Action Lab (DEAL) y colaborador honorario del Instituto Universitario de Investigación Marina (INMAR) de la Universidad de Cádiz, junto a la economista Kate Raworth, de DEAL y la Universidad de Oxford.

La investigación, titulada Doughnut of social and planetary boundaries monitors a world out of balance, presenta por primera vez un panel de control global anual que permite seguir la evolución del bienestar humano y el impacto ecológico de la humanidad entre 2000 y 2022. A través de 35 indicadores sociales y medioambientales, los autores demuestran que el crecimiento económico ha superado con creces los avances en la reducción de la pobreza y las desigualdades, al tiempo que la degradación ambiental se acelera en todos los frentes.

Según Fanning, “a pesar del rápido crecimiento económico, la humanidad sigue dejando atrás a miles de millones de personas mientras empuja al planeta más allá de sus límites de seguridad. Necesitamos urgentemente economías diseñadas para garantizar tanto el bienestar humano como la salud de la Tierra”. Los datos son elocuentes: el PIB mundial se duplicó entre 2000 y 2022, pero el ritmo de mejora social es insuficiente. Para cumplir los objetivos globales de 2030, el progreso en la lucha contra la privación humana tendría que acelerarse cinco veces, y la recuperación ecológica debería avanzar casi el doble de rápido de la tasa de degradación que lo hace actualmente.

Desigualdad ecológica y social: una brecha que define el siglo XXI

El estudio pone de manifiesto un fuerte desequilibrio entre naciones. El 20 % de los países más ricos, donde vive apenas el 15 % de la población mundial, genera más del 40 % del sobreconsumo ecológico, mientras que el 40 % más pobre, con el 42 % de la población, sufre más del 60 % de las privaciones sociales. Esta desigualdad estructural revela que el crecimiento no ha sido un camino hacia la prosperidad compartida, sino un proceso que profundiza las brechas sociales y ecológicas.

A juicio de los autores, es necesario “superar la dependencia del PIB como indicador de éxito” y avanzar hacia economías regenerativas y distributivas, capaces de garantizar que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades sin rebasar los límites del planeta. “La obsesión por un crecimiento infinito del PIB (especialmente en los países más ricos) está alejando al mundo de un futuro próspero”, explica Raworth. “El progreso del siglo XXI se medirá por nuestra capacidad de crear economías que sean regenerativas y distributivas por diseño”.

El trabajo actualiza y amplía el conocido “marco del Donut”, propuesto por Raworth en 2012, que define el espacio seguro y justo para la humanidad: un equilibrio entre una base social (que garantice el acceso universal a alimentación, salud, educación, energía o vivienda) y un techo ecológico (que limite el uso de recursos para no desestabilizar los sistemas de la Tierra). Entre ambos anillos se encuentra el espacio del donut, el único en el que la humanidad puede prosperar sin poner en riesgo su hogar planetario.

Esquema que muestra el impacto del crecimietnon económico en países ricos y pobres. / UCA

Una herramienta global con sello gaditano

La contribución de Andrew L. Fanning desde la Universidad de Cádiz ha sido clave en el diseño y análisis de los indicadores que conforman este nuevo “monitor global del Donut”, que se actualizará anualmente y estará disponible de forma abierta en la web del Doughnut Economics Action Lab ( https://doughnuteconomics.org/doughnut ). Esta herramienta permitirá a gobiernos, investigadores, periodistas y ciudadanía evaluar el avance hacia un futuro más equitativo y sostenible.

“El monitor del Donut funcionará como un auténtico boletín de notas para la humanidad”, destaca Fanning, quien desarrolla su labor como investigador visitante en el INMAR, donde colabora en proyectos de sostenibilidad y economía ecológica. “Desde Cádiz se está contribuyendo activamente a un debate internacional crucial: cómo redirigir las economías del mundo para que funcionen dentro de los límites biofísicos del planeta y garanticen el bienestar de todas las personas”.

El estudio, abierto al público y de acceso libre, no solo proporciona una base empírica sólida, sino también una visión inspiradora del cambio que necesita la economía global: pasar de medir el éxito en términos de crecimiento a hacerlo en términos de justicia y regeneración. En palabras de Fanning, “esta es la brújula que necesitamos para navegar el siglo XXI: hacía una vida digna para todas y todos dentro de los límites del planeta”.