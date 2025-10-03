El programa del Festival de Manga de Cádiz 2025 en San Felipe Neri
Será los días 3, 4 y 5 de octubre con un amplísimo programa de actos que comenzará el viernes a las 17:00 horas y concluirá el domingo a las 20:00 horas
El colegio San Felipe Neri acogerá los próximos días 3, 4 y 5 de octubre una nueva edición de Femanca, el Festival Manga de Cádiz con un amplísimo programa de actos que comenzará el viernes a las 17:00 horas y concluirá el domingo a las 20:00 horas. Durante tres días los amantes del anime, del manga, de los cómics y los videojuegos encontrarán en este espacio una enorme cantidad de actividades con las que saciar su curiosidad.
El evento será gratuito hasta completar aforo con un horario el viernes de 17:00 a 22:00 horas, el sábado de 11:00 a 22:00 horas y el domingo de 11:00 a 20:00 horas. Entre las actividades habrá novedades como una zona de karaoke, así como actividades ya consolidadas como talleres de Cosplay. Entre ellas estarán Marte, Tale of Lightning, Satsuki, Naomi Cosplay y Florencia Sofen.
Además de estos talleres habrá un concurso de Cosplay y un concurso de K-Pop, un género musical originario de Corea del Sur.
La programación:
Viernes 3 octubre:
Actividad continua – Escenario
17:30 – Okupa el Escenario
18:30 – Kahoot Otaku
19:30 – Doblaje en Directo: Interpreta a tu Personaje Favorito
20:30 – Ready Player One
Actividad continua – Videojuegos
18:00 – Torneo de NBA 2K25 (PS5)
18:00 – Torneo de Mortal Kombat 1 (PS5)
19:00 – Torneo de Minecraft Creativo
Actividad continua – Juegos de mesa
18:00 – Juega a Trio
18:00 – Juega a Pelusas
18:00 – Juega a Orbito
19:00 – Juega a Castle Combo
19:00 – Juega a Cazabombas
19:00 – Juega a Virus Marvel
20:00 – Torneo de Orbito
Talleres:
17:30 – Taller de Funny Gummy
17:30 – Taller de Sables Láser de Gomaespuma
19:00 – Taller de Teru Teru Bozu
19:00 – Taller de Daruma
20:00 – Taller de Cuernos Oni
20:00 – Taller de Flores de Sakura
21:00 – Taller de Pai Pai
Actividad continua – Softcombat
Actividad continua – TCG y Miniaturas
17:00 – Torneo de Star Wars Unlimited
18:00 – Aprende a Jugar Lorcana
18:30 – Aprende a Jugar Magic The Gathering
19:00 – Aprende a Jugar Pokémon
19:15 – Aprende a Jugar One Piece
19:30 – Aprende a Jugar Digimon TCG
Actividad continua – Taller de Reparación Cosplay
Actividad continua – Gymkhana Cosplay
18:00 – Taller de Iniciación al Cosplay
19:30 – Taller de Pinzas de Mariposa Kimetsu no Yaiba
18:00 – ¿Y ahora qué?: como profesionalizar tu arte
19:00 – Revisión de porfolios
Casa Japón
17:00 – Ven y ponte un kimono tradicional
Juegos XXL
19:00 – Juega a Speed Cup XXL
20:00 – Juega a Throw Throw Burrito XXL
K-Pop
17:00 – Reproducción MV’s / Baile libre
18:00 – Trivial K-Pop
19:00 – Random
20:00 – Reproducción MV’s / Baile libre
21:00 – Random
Sábado, 4 octubre
Actividad continua – Escenario
11:00 – Okupa el Escenario
12:00 – Concurso de Karaoke
13:30 – Concurso de Kame Hame Ha
16:00 – Mangatest Grupal
18:00 – Concurso de Cosplay
21:00 – Concierto Aris: Openings de anime, series y videojuegos
Actividad continua – Videojuegos
12:00 – Torneo de Super Smash Bros Ultimate (Switch)
13:00 – Torneo de EA Sports FC 26 (PS5)
16:00 – Torneo de Dragon Ball: Sparking! ZERO (PS5)
18:00 – Torneo de Taiko no tatsujin (Sw)
Juegos Pc
12:00 – Torneo de League of Legends 5vs5
Juegos de mesa
Actividad continua – Juegos de mesa
12:00 – Juega a Cazabombas
12:00 – Juega a Dixit Stella
13:00 – Juega a Perfect Words
13:00 – Juega a Cubirds
17:00 – Juega a Virus Marvel
17:00 – Juega a Trio
18.00 – Torneo de Jungle Speed
18:00 – Juega a Castle Combo
18:00 – Juega a Pelusas
19:00 – Juega a Faraway
19:00 – Juega a Splendor Duel
Talleres
11:30 – Taller de Funny Gummy
11:30 – Taller de Suzuwatari
12:30 – Taller de Pai Pai
12:30 – Taller de Amuletos Japoneses
15:00 – Taller de Cuernos Oni
16:00 – Taller de Huevos de Dragón
16:30 – Taller de Sushi de Algodón
17:30 – Taller de Daruma
18:00 – Taller de Hama Beads
18:30 – Taller de Cuernos Oni
19:30 – Taller de Pai Pai
20:30 – Taller de Daruma
Actividad continua – Softcombat
17:00 – Torneo de Softcombat
Actividad continua – TCG y Miniaturas
Actividad continua – ¡Dibuja tu carta!
11:30 – Torneo de MTG Commander
12:00 – Torneo de Digimon
12:15 – Torneo de Yu-Gi-Oh!
12:30 – Aprende a Jugar Star Wars Unlimited
12:30 – Torneo de X-Wing
13:00 – Aprende a Jugar Yu-Gi-Oh!
16:00 – Aprende a Jugar Pokémon
16:30 – Aprende a Jugar Warcry Miniaturas
17:00 – Aprende a Jugar Lorcana
18:00 – Torneo de Vanguard
18:00 – Aprende a Jugar Magic The Gathering
18:15 – Torneo de Pokémon TCG
19:00 – Aprende a Jugar One Piece
19:15 – Aprende a Jugar Digimon TCG
Actividad continua – Taller de Reparación Cosplay
Actividad continua – Gymkhana Cosplay
11:30 – Taller de Colgantes de Digimon
13:00 – Taller de Flores Eternas
Conferencias
12:00 – Cómo hacer que tu juego destaque: el valor del arte en un mar de mediocridad
13:00 – El mundo del cosplay en Japón
16:30 – Hispalis: Proyecto NODO. Encuentro con sus creadores
17:30 – Presentación La flor de otro jardín y Lady Lioness (Arechi Manga)
18:30 – Presentación del manga Drifter Realms
19:30 – Presentación del cómic Sombras de Aokigahara (Tengu Ediciones)
20:30 – Sesión de firmas
Actividad continua – DDR
17:00 – Torneo de DDR Light
Casa Japón
11:00 – Ven y ponte un kimono tradicional
14:00 – Dibujar a Doraemon
16:00 – Origami
17:00 – Idioma japonés
18:15 – Sho-Do (caligrafía japonesa)
20:00 – Artes marciales: Aikido, Karate Kendo
K-Pop
7:00 – Reproducción MV’s / Baile libre
18:00 – Trivial K-Pop
19:00 – Random
20:00 – Reproducción MV’s / Baile libre
21:00 – Random
Domingo, 5 octubre
Actividad continua – Escenario
11:00 – Okupa el Escenario
12:00 – Kahoot Friki
13:30 – Concierto Marte: Clair Obscur Expedition 33
16:00 – Concurso de Dance K-Pop
18:30 – Elesky en concierto
Actividad continua – Videojuegos
12:00 – Torneo de Mario Kart world (Switch 2)
16:00 – Torneo de Tekken 8 (PS5)
17:00 – Torneo de Street Fighter 6 (PS5)
18:00 – Torneo de JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R (PS4)
Juego de PC
12:00 – Torneo de Valorant 5vs5
Actividad continua – Juegos de mesa
12:00 – Juega a Cazabombas
12:00 – Juega a Dixit Stella
13:00 – Juega a Cubirds
13:00 – Juega a Perfect Words
17:00 – Juega a Trio
17:00 – Juega a Virus Marvel
18:00 – Juega a Pelusas
18:00 – Juega a Castle Combo
18:00 – Torneo de Virus Marvel
19:00 – Juega a Faraway
19:00 – Juega a Splendor Duel
Talleres
11:30 – Taller de Teru Teru Bozu
11:30 – Taller de Funny Gummy
12:30 – Taller de Pai Pai
12:30 – Taller de Amuletos Japoneses
15:00 – Taller de Cuernos Oni
16:00 – Taller de Huevos de Dragón
16:30 – Taller de Sushi de Algodón
17:30 – Taller de Cuernos Oni
18:00 – Taller de Suzuwatari
18:30 – Taller de Daruma
Actividad continua – TCG y Miniaturas
Actividad continua – ¡Dibuja tu carta!
11:30 – Torneo Clasificatorio Regional de Modern
12:00 – Aprende a Jugar Star Wars Unlimited
12:00 – Torneo de One Piece
12:30 – Aprende a Jugar Yu-Gi-Oh!
13:00 – Aprende a Jugar Pokémon
13:30 – Aprende a Jugar Lorcana
15:30 – Torneo Booster Draft de Spiderman
16:00 – Aprende a Jugar Magic The Gathering
16:30 – Torneo de Lorcana
17:00 – Aprende a Jugar One Piece
18:00 – Aprende a Jugar Digimon TCG
Actividad continua – Taller de Reparación Cosplay
Actividad continua – Gymkhana Cosplay
11:30 – Taller de Maquillaje FX: Heridas
13:00 – Taller de Diademas de Sailor Moon
17:00 – Taller de Estilización de Pelucas
Conferencias
11:30 – Artes marciales en manga/anime y videojuegos: ¿Historia o ficción?
12:15 – Demostración (Enbu) con katana y naginata
16:30 – El sabor del terror en el manga
17:30 – Batalla de dibujantes
Actividad continua – DDR
17:00 – Torneo de DDR Combo
Casa Japón
11:00 – Ven y ponte un kimono tradicional
15:30 – Dibujar a Doraemon
16:30 – Origami
17:30 – Idioma japonés
19:00 – Sho-Do (caligrafía japonesa)
Juegos XXL
12:00 – Juega a Throw Throw Burrito XXL
19:00 – Juega a Throw Throw Burrito XXL
K-Pop
11:00 – Reproducción MV’s / Baile libre
12:00 – Random
13:00 – Weekly Idol
14:00 – Reproducción MV’s / Baile libre
18:30 – Trivial K-Pop
19:00 – Random
