El programa del Festival de Manga de Cádiz 2025 en San Felipe Neri

El colegio San Felipe Neri acogerá los próximos días 3, 4 y 5 de octubre una nueva edición de Femanca, el Festival Manga de Cádiz con un amplísimo programa de actos que comenzará el viernes a las 17:00 horas y concluirá el domingo a las 20:00 horas. Durante tres días los amantes del anime, del manga, de los cómics y los videojuegos encontrarán en este espacio una enorme cantidad de actividades con las que saciar su curiosidad.

El evento será gratuito hasta completar aforo con un horario el viernes de 17:00 a 22:00 horas, el sábado de 11:00 a 22:00 horas y el domingo de 11:00 a 20:00 horas. Entre las actividades habrá novedades como una zona de karaoke, así como actividades ya consolidadas como talleres de Cosplay. Entre ellas estarán Marte, Tale of Lightning, Satsuki, Naomi Cosplay y Florencia Sofen.

Además de estos talleres habrá un concurso de Cosplay y un concurso de K-Pop, un género musical originario de Corea del Sur.

La programación:

Viernes 3 octubre:

Actividad continua – Escenario

17:30 – Okupa el Escenario

18:30 – Kahoot Otaku

19:30 – Doblaje en Directo: Interpreta a tu Personaje Favorito

20:30 – Ready Player One

Actividad continua – Videojuegos

18:00 – Torneo de NBA 2K25 (PS5)

18:00 – Torneo de Mortal Kombat 1 (PS5)

19:00 – Torneo de Minecraft Creativo

Actividad continua – Juegos de mesa

18:00 – Juega a Trio

18:00 – Juega a Pelusas

18:00 – Juega a Orbito

19:00 – Juega a Castle Combo

19:00 – Juega a Cazabombas

19:00 – Juega a Virus Marvel

20:00 – Torneo de Orbito

Talleres:

17:30 – Taller de Funny Gummy

17:30 – Taller de Sables Láser de Gomaespuma

19:00 – Taller de Teru Teru Bozu

19:00 – Taller de Daruma

20:00 – Taller de Cuernos Oni

20:00 – Taller de Flores de Sakura

21:00 – Taller de Pai Pai

Actividad continua – Softcombat

Actividad continua – TCG y Miniaturas

17:00 – Torneo de Star Wars Unlimited

18:00 – Aprende a Jugar Lorcana

18:30 – Aprende a Jugar Magic The Gathering

19:00 – Aprende a Jugar Pokémon

19:15 – Aprende a Jugar One Piece

19:30 – Aprende a Jugar Digimon TCG

Actividad continua – Taller de Reparación Cosplay

Actividad continua – Gymkhana Cosplay

18:00 – Taller de Iniciación al Cosplay

19:30 – Taller de Pinzas de Mariposa Kimetsu no Yaiba

18:00 – ¿Y ahora qué?: como profesionalizar tu arte

19:00 – Revisión de porfolios

Casa Japón

17:00 – Ven y ponte un kimono tradicional

Juegos XXL

19:00 – Juega a Speed Cup XXL

20:00 – Juega a Throw Throw Burrito XXL

K-Pop

17:00 – Reproducción MV’s / Baile libre

18:00 – Trivial K-Pop

19:00 – Random

20:00 – Reproducción MV’s / Baile libre

21:00 – Random

Sábado, 4 octubre

Actividad continua – Escenario

11:00 – Okupa el Escenario

12:00 – Concurso de Karaoke

13:30 – Concurso de Kame Hame Ha

16:00 – Mangatest Grupal

18:00 – Concurso de Cosplay

21:00 – Concierto Aris: Openings de anime, series y videojuegos

Actividad continua – Videojuegos

12:00 – Torneo de Super Smash Bros Ultimate (Switch)

13:00 – Torneo de EA Sports FC 26 (PS5)

16:00 – Torneo de Dragon Ball: Sparking! ZERO (PS5)

18:00 – Torneo de Taiko no tatsujin (Sw)

Juegos Pc

12:00 – Torneo de League of Legends 5vs5

Juegos de mesa

Actividad continua – Juegos de mesa

12:00 – Juega a Cazabombas

12:00 – Juega a Dixit Stella

13:00 – Juega a Perfect Words

13:00 – Juega a Cubirds

17:00 – Juega a Virus Marvel

17:00 – Juega a Trio

18.00 – Torneo de Jungle Speed

18:00 – Juega a Castle Combo

18:00 – Juega a Pelusas

19:00 – Juega a Faraway

19:00 – Juega a Splendor Duel

Talleres

11:30 – Taller de Funny Gummy

11:30 – Taller de Suzuwatari

12:30 – Taller de Pai Pai

12:30 – Taller de Amuletos Japoneses

15:00 – Taller de Cuernos Oni

16:00 – Taller de Huevos de Dragón

16:30 – Taller de Sushi de Algodón

17:30 – Taller de Daruma

18:00 – Taller de Hama Beads

18:30 – Taller de Cuernos Oni

19:30 – Taller de Pai Pai

20:30 – Taller de Daruma

Actividad continua – Softcombat

17:00 – Torneo de Softcombat

Actividad continua – TCG y Miniaturas

Actividad continua – ¡Dibuja tu carta!

11:30 – Torneo de MTG Commander

12:00 – Torneo de Digimon

12:15 – Torneo de Yu-Gi-Oh!

12:30 – Aprende a Jugar Star Wars Unlimited

12:30 – Torneo de X-Wing

13:00 – Aprende a Jugar Yu-Gi-Oh!

16:00 – Aprende a Jugar Pokémon

16:30 – Aprende a Jugar Warcry Miniaturas

17:00 – Aprende a Jugar Lorcana

18:00 – Torneo de Vanguard

18:00 – Aprende a Jugar Magic The Gathering

18:15 – Torneo de Pokémon TCG

19:00 – Aprende a Jugar One Piece

19:15 – Aprende a Jugar Digimon TCG

Actividad continua – Taller de Reparación Cosplay

Actividad continua – Gymkhana Cosplay

11:30 – Taller de Colgantes de Digimon

13:00 – Taller de Flores Eternas

Conferencias

12:00 – Cómo hacer que tu juego destaque: el valor del arte en un mar de mediocridad

13:00 – El mundo del cosplay en Japón

16:30 – Hispalis: Proyecto NODO. Encuentro con sus creadores

17:30 – Presentación La flor de otro jardín y Lady Lioness (Arechi Manga)

18:30 – Presentación del manga Drifter Realms

19:30 – Presentación del cómic Sombras de Aokigahara (Tengu Ediciones)

20:30 – Sesión de firmas

Actividad continua – DDR

17:00 – Torneo de DDR Light

Casa Japón

11:00 – Ven y ponte un kimono tradicional

14:00 – Dibujar a Doraemon

16:00 – Origami

17:00 – Idioma japonés

18:15 – Sho-Do (caligrafía japonesa)

20:00 – Artes marciales: Aikido, Karate Kendo

K-Pop

7:00 – Reproducción MV’s / Baile libre

18:00 – Trivial K-Pop

19:00 – Random

20:00 – Reproducción MV’s / Baile libre

21:00 – Random

Domingo, 5 octubre

Actividad continua – Escenario

11:00 – Okupa el Escenario

12:00 – Kahoot Friki

13:30 – Concierto Marte: Clair Obscur Expedition 33

16:00 – Concurso de Dance K-Pop

18:30 – Elesky en concierto

Actividad continua – Videojuegos

12:00 – Torneo de Mario Kart world (Switch 2)

16:00 – Torneo de Tekken 8 (PS5)

17:00 – Torneo de Street Fighter 6 (PS5)

18:00 – Torneo de JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R (PS4)

Juego de PC

12:00 – Torneo de Valorant 5vs5

Actividad continua – Juegos de mesa

12:00 – Juega a Cazabombas

12:00 – Juega a Dixit Stella

13:00 – Juega a Cubirds

13:00 – Juega a Perfect Words

17:00 – Juega a Trio

17:00 – Juega a Virus Marvel

18:00 – Juega a Pelusas

18:00 – Juega a Castle Combo

18:00 – Torneo de Virus Marvel

19:00 – Juega a Faraway

19:00 – Juega a Splendor Duel

Talleres

11:30 – Taller de Teru Teru Bozu

11:30 – Taller de Funny Gummy

12:30 – Taller de Pai Pai

12:30 – Taller de Amuletos Japoneses

15:00 – Taller de Cuernos Oni

16:00 – Taller de Huevos de Dragón

16:30 – Taller de Sushi de Algodón

17:30 – Taller de Cuernos Oni

18:00 – Taller de Suzuwatari

18:30 – Taller de Daruma

Actividad continua – TCG y Miniaturas

Actividad continua – ¡Dibuja tu carta!

11:30 – Torneo Clasificatorio Regional de Modern

12:00 – Aprende a Jugar Star Wars Unlimited

12:00 – Torneo de One Piece

12:30 – Aprende a Jugar Yu-Gi-Oh!

13:00 – Aprende a Jugar Pokémon

13:30 – Aprende a Jugar Lorcana

15:30 – Torneo Booster Draft de Spiderman

16:00 – Aprende a Jugar Magic The Gathering

16:30 – Torneo de Lorcana

17:00 – Aprende a Jugar One Piece

18:00 – Aprende a Jugar Digimon TCG

Actividad continua – Taller de Reparación Cosplay

Actividad continua – Gymkhana Cosplay

11:30 – Taller de Maquillaje FX: Heridas

13:00 – Taller de Diademas de Sailor Moon

17:00 – Taller de Estilización de Pelucas

Conferencias

11:30 – Artes marciales en manga/anime y videojuegos: ¿Historia o ficción?

12:15 – Demostración (Enbu) con katana y naginata

16:30 – El sabor del terror en el manga

17:30 – Batalla de dibujantes

Actividad continua – DDR

17:00 – Torneo de DDR Combo

Casa Japón

11:00 – Ven y ponte un kimono tradicional

15:30 – Dibujar a Doraemon

16:30 – Origami

17:30 – Idioma japonés

19:00 – Sho-Do (caligrafía japonesa)

Juegos XXL

12:00 – Juega a Throw Throw Burrito XXL

19:00 – Juega a Throw Throw Burrito XXL

K-Pop

11:00 – Reproducción MV’s / Baile libre

12:00 – Random

13:00 – Weekly Idol

14:00 – Reproducción MV’s / Baile libre

18:30 – Trivial K-Pop

19:00 – Random