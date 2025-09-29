El colegio San Felipe Neri de Cádiz acogerá un Festival Manga con más de un centenar de actividades

El colegio San Felipe Neri acogerá los próximos días 3, 4 y 5 de octubre una nueva edición de Femanca, el Festival Manga de Cádiz con un amplísimo programa de actos que comenzará el viernes a las 17:00 horas y concluirá el domingo a las 20:00 horas. Durante tres días los amantes del anime, del manga, de los cómics y los videojuegos encontrarán en este espacio una enorme cantidad de actividades con los que saciar su curiosidad.

El Festival Manga 2025 lo organiza el Ayuntamiento de Cádiz, a través del Área de Juventud e Infancia, con la colaboración del Instituto Andaluz de la Juventud, el colegio San Felipe Neri y las asociaciones Fénix, La Forja de los Sueños, Pacto de Loto, Mueve Ficha y Milenaria. La concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, fue la encargada de presentar este evento, que define como "más que un lugar de encuentro para los jóvenes amantes del manga, el anime y los videojuegos. Se trata de un encuentro cultural de ocio alternativo para todos los públicos que genera una ambiente creativo", explicó.

La edil continúo señalando que Femanca "no solo se limita a ser un escaparate de tendencias sociales si no que también funciona como una plataforma donde se expone y sale a la luz la creatividad de los ilustradores y creadores gaditanos. También atrae la mirada a Cádiz desde lo turístico y lo económico, porque el Festival Manga no solo llama la atención de vecinos de nuestra ciudad, también de visitantes de toda la provincia", afirmó.

El evento será gratuito hasta completar aforo con un horario el viernes de 17:00 a 22:00 horas, el sábado de 11:00 a 22:00 horas y el domingo de 11:00 a 20:00 horas. Entre las actividades habrá novedades como un karaoke con "una selección de muchísimas canciones", apuntó el presidente de la Asociación Milenaria, Miguel Gutiérrez, así como actividades ya consolidadas como talleres de Cosplay para "enseñar cómo se maquilla, cómo se hacen distintos efectos especiales y talleres de ropa Cosplay con cosplayers invitadas".

Entre ellas estarán Marte, Naomi Cosplay, Sasuke Cosplay y Florencia Sofen. Además de estos talleres habrá un concurso de Cosplay, "uno de los más demandados" y un concurso de K-Pop, un género musical originario de Corea del Sur. Por supuesto también habrá espacio para aprender a jugar a distintos videojuegos así como torneos, juegos de mesa, artes marciales, talleres de dibujos, trivial de K-Pop, maquillaje, baile libre... Los asistentes también podrán probar la consola Nintendo Switch 2 y asistir a las muchas conferencias que tendrán lugar desde el viernes por la tarde.

Ese día estará el dibujante El Flores, mientras que el sábado lo hará Néstor Schulten (Nestiboy), Dirgechan, Pabloshurman y Onofre Wayne, Paloma Costa, Manué Soto Galeote, Manuel Espinosa, Pauli Junquera y José Luis Vidal, con sesión de firmas al final de la jornada. El domingo le tocará el turno a Marcos Sala, Miguel Gutiérrez Villarubia y de nuevo El Flores. "Hay más de 40 torneos y concursos con premios y superaremos las 100 actividades de manera amplia", señaló el presidente de la Asociación Milenaria.