La programación del Pay Pay de Cádiz recibe octubre con Carnaval, canción de autor, teatro y conferencias

El café teatro Pay Pay de Cádiz, uno de los más emblemáticos rincones del barrio del Pópulo, recibe la próxima semana el mes de octubre con una programación donde se da cita el Carnaval, el teatro, los match de improvisación y la canción de autor.

Los espectáculos comienzan a las 21.00 horas (excepto las barberencias que son a las 20.00 horas y con entrada libre), aunque la apertura de puertas del establecimiento tiene lugar desde una hora antes.

Además de las propuesta que se desarrollarán de jueves a sábado este octubre, desde el café teatro adelantan algunos de los nombres protagonistas de la programación de noviembre, entre ellos, Manuel Sevilla con Francis Sevilla Pecci y La Miniparsa; Puro Silvio con Antonio Amuedo y Joaquín Calderón; Laura B; Estela Casado; Marina Carmona y la comparsa 'La Majadería'.

Programación de octubre del café teatro Pay Pay