La programación del Pay Pay de Cádiz recibe octubre con Carnaval, canción de autor, teatro y conferencias
La cita con las Barferencias de Tripmilenaria, 'El Rámper' de Bienvenido, Gaditana de Improvisación y diferentes formaciones y dúos carnavaleros se dan cita en una programación donde también actuará el músico Alfonso Gardi
Café teatro Pay Pay de Cádiz: 20 años haciendo del silencio el mayor aplauso
El café teatro Pay Pay de Cádiz, uno de los más emblemáticos rincones del barrio del Pópulo, recibe la próxima semana el mes de octubre con una programación donde se da cita el Carnaval, el teatro, los match de improvisación y la canción de autor.
Los espectáculos comienzan a las 21.00 horas (excepto las barberencias que son a las 20.00 horas y con entrada libre), aunque la apertura de puertas del establecimiento tiene lugar desde una hora antes.
Además de las propuesta que se desarrollarán de jueves a sábado este octubre, desde el café teatro adelantan algunos de los nombres protagonistas de la programación de noviembre, entre ellos, Manuel Sevilla con Francis Sevilla Pecci y La Miniparsa; Puro Silvio con Antonio Amuedo y Joaquín Calderón; Laura B; Estela Casado; Marina Carmona y la comparsa 'La Majadería'.
Programación de octubre del café teatro Pay Pay
- Jueves 2. Noche de Match con Gaditana de Improvisación. Dos equipos, risas, ingenio y creatividad sin guion con “La caja tonta y la inteligencia artificial”. 8 euros
- Viernes 3. Brenda García y Miriam Ballesteros. Dos voces únicas que nos llevarán por un viaje de emociones. Completo
- Sábado 4. El Rámper. Teatro y música que rinden homenaje a la memoria histórica y al arte como resistencia protagonizado por Jesús Bienvenido. Completo
- Viernes 10. Showmancero. Romancero, humor e ironía con el repertorio de Los Indiosingracia + antología. 10 euros.
- Sábado 11. Sergio Espinosa ‘Seíto’ y Manolín Santander. Dos voces que son puro Carnaval. 10 euros.
- Jueves 16. Comparsa juvenil 'Generación Z'. La frescura del primer premio de su modalidad en el concurso de este carnaval. 10 euros.
- Viernes 17. Monólogos con Miguel Ángel Martín. Más tranquilo. Humor, ironía y risas aseguradas en un show que no para. 10 euros.
- Sábado 18 DESOBDC + antología. Coplas con la fuerza de la comparsa de Germán Rendón.10 euros.
- Jueves 23 Barferencia de Tripmilenaria. A las 20:00. Entrada libre
- Viernes 24. Alfonso Gardi. Canciones que mezclan raíz, emoción y reflexión social. 10 euros.
- Sábado 25 Dani Obregón y Perico Campos. Dos artistas, dos talentos. 10 euros
- Jueves 30 Comparsa juvenil 'La Selva'. Juventud y coplas con fuerza. Segundo premio de su modalidad en el pasado concurso. 10 euros.
