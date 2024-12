La profesora Concha Sánchez, del colegio Reyes Católicos de Cádiz, se jubila: "Seño, por qué te vas"

Cádiz/Con un regalo entre sus manos, abrigado hasta los dientes y casi sin pestañear, un alumno de Primaria del Colegio Reyes Católicos de Cádiz se acerca en los pasillos bulliciosos de primera hora de la mañana a su profesora Concha y le dice: "Esto es para ti, un regalo; lo he hecho yo". Concha, visiblemente emocionada, lo abraza y se lo come, literalmente, a besos. "Ay, muchísimas gracias, cuánto os voy a echar de menos", a lo que el pequeño le (y se) cuestiona: "Seño, por qué te vas". Este viernes, y después de más de 35 años dedicados a la docencia, se jubila Concha Sánchez Martín, la maestra que enseñó a leer "con amor" a cientos y cientos de niños gaditanos.

Rodeada por muchos de sus compañeros, que no paran de de felicitarla, Concha experimenta un cúmulo de sensaciones que la dejan sin palabras y con las lágrimas al borde del ojo. "Los niños me han educado a mí, ellos me han enseñado cómo formarles, han sido mi guía, yo simplemente he dirigido su formación", afirma esta profesora de Educación Física amante de la lectura.

Preguntada sobre qué ha sido lo mejor de su amplia trayectoria profesional, Concha lo tiene muy claro: "El apoyo que he tenido de mis alumnos, el cariño que he recibido, ellos han sido mi bálsamo personal", comenta, para añadir que en estos más de 35 años de docencia, casi 18 en el colegio Reyes Católicos de Cádiz, ha sabido afrontar "hasta el último momento" todos los cambios experimentados en el sector educativo, desde la introducción de las nuevas tecnologías hasta los nuevos proyectos pedagógicos. "Ha sido una gran satisfacción asumir esos retos, de todos he sacado algo bueno", remata.

Para Concha, "la educación no es enseñar con un libro, yo he enseñado con juegos, con canciones, con experimentos... y siempre teniendo en mente los valores. No podemos olvidar que nuestros niños serán futuros profesionales, y los profesores somos parte de ese camino, somos guía y complemento con las familias".

La profesora Concha con otros docentes. / D.C.

"Los niños me han dado la vocación, es tan fácil trabajar con ellos", reflexiona a horas de poner punto y final a su trayectoria como docente tras más de tres décadas. "Se me ha pasado como un suspiro", asegura, si bien seguirá vinculada de forma esporádica al centro educativo gaditano para determinados eventos y acciones.

Toda la comunidad educativa del Reyes Católicos, así como todos los alumnos a los que Concha ha inculcado que "más vale poco y bien que mucho y mal", su mantra, llevan dentro de sí una semilla que ella sembró, un germen de amor a los libros, a los valores, al esfuerzo y a la dedicación. Concha esa esa profesora de la infancia que todos tuvimos y no olvidamos, la que sentó las bases de lo que somos hoy, la que recordamos siempre con una sonrisa y nos ensancha el corazón. Gracias por todo, Concha