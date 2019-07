Tanto Diego como otros taxistas lamentan que hay "muchas denuncias" en la Policía Local contra taxis adaptados por la falta de disponibilidad y por los precios abusivos. En este sentido, afirma no entender que cuando había solo dos licencias en Cádiz, "si tenía una avería en el coche y no podía hacer un servicio, tenía que justificarlo con numerosos documentos y ahora no se hacen los servicios y no tienen que justificarlo, ni le llaman la atención ni tienen el seguimiento que hemos tenido nosotros".

Se queja de que en las reuniones que se realizan para tratar el tema de las licencias de taxis adaptados, "no cuentan con las licencias 223 y 224, que son las más antiguas y llevamos muchos años, por lo que somos los que mejor pueden saber las carencias que tiene ese servicio ". Así, pide al concejal que le reciba personalmente "para explicarle cómo puede solucionarse el problema que hay respecto a los taxis adaptados".

Dice que la licencia 223 es la que más servicios hace a personas con discapacidad, ya que su conductor, Manolo, se centra en estos ciudadanos. Por su parte, Diego trabaja solo a través de llamadas telefónicas . "Yo llevo más de un año con la emisora apagada, a pesar de seguir pagando las cuotas de Radio Taxi, porque trabajo con mi teléfono, como siempre he trabajado, y Radio Taxi tiene mi autorización para dar mi número cuando un cliente lo pida". Cree que "si los otros taxistas no quieren dar su teléfono, deben renegar de esa licencia porque seguro que hay muchos compañeros que la quieren para hacer los servicios de personas con discapacidad".

Diego Sánchez afirma que Radio Taxi dejó de dar el número de teléfono de los profesionales con taxis adaptados cuando se concedieron las nuevas licencias en el año 2015, ya que estos taxistas, que pertenecen a la asociación Eurotaxi, no querían que se facilitara su número de teléfono a los clientes.

Compañeros de Diego Sánchez -que prefieren no dar su nombre- corroboran la versión de este taxista y cuentan que otros compañeros con licencia para coche adaptado " apagan la emisora cuando están trabajando para no aceptar servicios de personas con discapacidad y se ponen en la reja del muelle a esperar que lleguen los cruceros ", ya que aprovechan que su vehículo tiene siete plazas para llevar a grupos de turistas a hacer excursiones.

Añade que cuando se han solicitado recientemente las últimas licencias para taxis adaptados, "la Junta dijo que se daban licencias de coches de 5+1 plazas , pero Radio Taxi se ha negado a aceptarlas. Si quisiera erradicar el problema, aceptaría esa opción. Pero ellos quieren licencias de coches de siete plazas para ampliar el abanico de clientes. Tienen derecho a tener estas licencias, pero hay que ser sinceros y transparentes: que no se amparen en las personas con discapacidad cuando las solicitan para su propio beneficio y no para dar servicio a los minusválidos".

Y es que, según Sánchez Periñán, cuando solo existían dos licencias de taxis adaptados en Cádiz, no había este problema , ya que se daba a los clientes el teléfono de estos taxistas y quedaban con ellos con antelación cuando necesitaban un servicio.

Diego Sánchez sostiene, además, que Radio Taxi no quiere arreglar esta situación , porque "sabe que podría hacerlo volviendo a la forma antigua de trabajar o aceptando las licencias de 5+1 plazas que ofrece la Junta de Andalucía".

Negaron servicios durante años al único taxi de siete plazas que había en Cádiz

El taxi de Diego Sánchez Periñán ha sido, hasta el año 2015, el único de la ciudad con siete plazas. Sin embargo, este profesional asegura que durante años, distintas directivas de Radio Taxi le negaron los servicios para coches de siete plazas. Diego Sánchez reconoce que cuando no tenía llamadas de personas con discapacidad, aprovechaba para realizar otros servicios, y a través de sus clientes, se enteró de que cuando llamaban a Radio Taxi pidiendo un vehículo de siete plazas, les decían que no había.

Este periódico se ha puesto en contacto con alguna teleoperadora de Radio Taxi que ha confirmado que durante años, tenían "orden del presidente" de que cuando recibieran una llamada pidiendo un taxi de siete plazas, dijeran siempre que no había disponibles y que cogieran dos taxis. "Teníamos orden de no pasarle las llamadas a Diego cuando los clientes pedían coches de siete plazas, siendo el único que había en Cádiz", asegura una de ellas.

Además, este taxista afirma que han intentado hacerle la vida imposible "diciendo falsedades en el Ayuntamiento, como que no tenía las siete plazas, que tenía la tarjeta de transporte falsificada y que no hacía servicios a minusválidos. El concejal de aquella época era Guerrero, y me llamó en varias ocasiones diciendo que las directivas de la asociación le habían dicho eso". Entonces, él empezó a apuntar en una agenda el día, la hora, el destino y el teléfono de cada cliente para que el propio concejal los llamara, "y así pude demostrar que estaba haciendo los servicios y pasaba todas las revisiones legalmente".

Recuerda especialmente que en el año 2015, al no llegarle la cita para pasar la revisión del taxi, fue a la Policía Local a preguntar y le dijeron que él la había recogido en mano. Pidió una copia del documento y vio que "la había recogido un compañero que no existe y alguien había falsificado mi firma". En ese momento, decidió poner en su vehículo una pegatina grande, de color amarillo, anunciando que es un taxi de 7 plazas y su número de teléfono. El tesorero de Radio Taxi (actual presidente) lo llamó para decirle que quitara la pegatina, que iban a empezar a darle servicios.

Viendo que en otros municipios hay taxis de nueve plazas, accedió a no denunciar los 20 años de servicio que le habían negado, si le solicitaban una licencia para ampliar su vehículo de siete a nueve plazas. Pero la directiva de Radio Taxi le dijo que el Ayuntamiento no daba licencias de nueve plazas. Asegura que le engañaron: "Me enteré de que ni siquiera la habían pedido". Viendo esta situación, el propio Diego la solicitó personalmente, pero se la han denegado, "cuando el reglamento andaluz del taxi actual contempla que por ser una zona costera y por el número de habitantes, en Cádiz se puede otorgar al menos una licencia de 9 plazas".