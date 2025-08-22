En prisión provisional los dos jóvenes extranjeros detenidos en la plaza de Candelaria de Cádiz

Centro de la Plaza de Candelaria, lugar en el que se produjo la pelea que acabó con un herido y dos detenidos.

Los dos jóvenes extranjeros detenidos la madrugada del pasado jueves 21 de agosto en la Plaza de Candelaria después de una pelea en la que resultó herida una tercera persona están en prisión provisional desde la noche en la que ocurrieron los hechos, según ha podido saber este periódico, que ha tenido acceso al escrito de acusación de la Fiscalía.

El ministerio público pide cinco y cuatro años y medio de cárcel, respectivamente, para ambos por supuestos delitos de lesiones con la agravante de alevosía. "En ambos casos la pena deberá ser sustituida por expulsión del territorio español", concluye el Ministerio Fiscal, en tanto que son extranjeros sin domicilio ni arraigo en España, concretamente de nacionalidad marroquí.

En el escrito de acusación el fiscal sostiene que sobre las 2:00 horas del pasado jueves 21 de agosto "los acusados, se encontraban en la Plaza de Candelaria de Cádiz, cuando surgió una discusión con la víctima". Uno de los procesados "está ejecutoriamente condenado por un delito de lesiones a pena de ocho meses de prisión en sentencia de 18 de noviembre de 2024, suspendida durante dos años en la misma fecha".

"Como consecuencia de desavenencias anteriores, con la finalidad común de lesionar, le golpearon con puñetazos y durante la pelea" uno de los acusados "golpeó por la espalda con una botella a la víctima en la cabeza y en el hombro izquierdo", mientras que la persona agredida peleaba con su agresor.

"Como consecuencia del botellazo", la víctima "sufrió herida inciso-contusa que requirió sutura quirúrgica con diez días de perjuicio personal básico". La persona agredida renunció a las acciones civiles que le corresponden, es decir, a pedir indemnización por los daños sufridos.

El fiscal sostiene que "los hechos descritos son constitutivos de un delito de lesiones, recogidos en los artículos 147.1 y 148.1 del Código Penal" y los considera "coautores" de los contemplados en los artículos 27 y 28 del Código Penal.

Además, el ministerio público entiende que "ambos acusados concurren en la agravante de alevosía", contemplada en el artículo 22.1 del Código Penal.

Así, el fiscal propone para uno de los acusados imponer la "pena de cinco años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial y costas", y para el otro, la condena de "cuatro años y seis meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial y costas". "En ambos casos la pena deberá ser sustituida por expulsión del territorio español", concluye el Ministerio Fiscal, en tanto que son extranjeros sin domicilio ni arraigo en España, concretamente de nacionalidad marroquí.

Un grave problema diario desde hace años

Pese a la insistente presencia policial en la zona varias veces al día, continúan las broncas, las peleas y las reyertas en Candelaria, una encantadora plaza que se ha tornado peligrosa o cuanto menos molesta una día sí, otro no y el de en medio, también. Así lo denuncian vecinos, hosteleros y comerciantes, que claman por una solución urgente para que vuelva la paz a este espacio público.

Antes de la pelea de la madrugada del jueves, la tarde-noche del pasado martes 19 de agosto, en torno a las 21:30 horas, volvió a registrarse una violenta riña entre varias personas de las que suelen ocupar el centro de este espacio público, algunas procedentes del comedor benéfico que gestiona la Fundación Virgen de Valvanuz en la cercana calle Santiago, según aseguraron a este periódico fuentes vecinales. Y el sábado 16 de agosto, también.

“Las broncas son diarias, no son puntuales; muchos vecinos tienen problemas a la hora de acceder a sus casas y algunos de los usuarios, efectivamente, terminan en el centro de la plaza bebiendo alcohol y consumiendo otro tipo de sustancias que les llevan a las peleas y a las reyertas, que desgraciadamente son una constante desde hace ya muchos años”, planteó un portavoz del colectivo vecinal.

“Es evidente que en la plaza no solo se consumen drogas, sino que también se trapichea, de manera que entendemos que se trata de delitos que tendrá que atajar la Policía", añadió.

Desde la Subdelegación del Gobierno en la provincia recordaron que desde el pasado otoño la Policía Nacional reforzó su presencia en la zona, que actúa cada vez que se la requiere y que los índices de delincuencia en ese lugar y en su entorno están por debajo de la media nacional.