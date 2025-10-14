A prisión el detenido por el accidente en el que murió un motorista en Cádiz

El conductor del turismo que impactó frontalmente con un motorista de 59 años, quien falleció en el siniestro, ha entrado en prisión después de que la Fiscalía solicitase esta medida preventiva de privación de libertad mientras se instruye la causa.

El conductor del coche se dio a la fuga cuando se produjo el accidente mortal a primera hora de la mañana del pasado día 9 de octubre en el cruce de las calles García de Sola y Gas. Posteriormente fue localizado y detenido en su domicilio. Durante su arresto provocó, además, una lesión a uno de los agentes. El mismo día 9 se supo que el conductor circulaba bajo los efectos de la drogas, así como que acumulaba numerosos antecedentes penales.

A raíz del accidente, se ha abierto una investigación judicial por la que se investiga al detenido como posible responsable de numerosos delitos: homicidio por imprudencia grave del artículo 142.1 del Código Penal (castigado con hasta 4 años de prisión); conducción temeraria del artículo 380.1 (castigado con una pena de hasta 2 años de prisión); abandono del lugar previsto en el artículo 382 bis.1 y .2 (castigado con una pena de hasta 4 años de prisión); lesiones por imprudencia grave del artículo 152.1 1º párrafo segundo (castigado con una pena de hasta 6 meses de prisión); atentado a agentes de la autoridad del artículo 550.1 y .2 (castigado con una pena de hasta 3 años de prisión); y lesiones del artículo 147.1 (castigado con hasta 3 años de prisión).

Considerando la suma de las condenas de los delitos por los que podría ser acusado el conductor, la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión provisional en tanto se practican las diligencias oportunas para esclarecer los hechos; una petición que el juez ha respaldado y, por tanto, ha enviado a la cárcel al detenido.

El pasado 9 de octubre, un motorista de 57 años, que viajaba con su nieta de 16 años, falleció pasadas las ocho de la mañana tras chocar con un turismo en la capital gaditana.

Según fuentes del Ayuntamiento de Cádiz, en el coche viajaban dos hombres, de unos 50 años, que se dieron a la fuga tras el accidente.

El motorista, que iba acompañado de su nieta, murió en el lugar del siniestro, mientras que la menor resultó ilesa.

El conductor del coche fue posteriormente localizado y detenido en su domicilio, según precisaron las mismas fuentes.

En la zona intervinieron agentes de la Policía Local, el equipo de Barrios y el grupo de Atestados.