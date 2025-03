El presupuesto del Ayuntamiento de Cádiz para 2025, pendiente de las posibles alegaciones

El Ayuntamiento de Cádiz está ya solo a un paso de contar con presupuesto para 2025. El documento económico elaborado para el presente ejercicio ya ha superado su fase inicial, después de que el PP haya hecho valer este jueves su mayoría absoluta para aprobarlo por tres votos de diferencia, el que tiene con respecto a la oposición y el de la ausencia de Lola Cazalilla, que hasta el pleno ordinario de este mes de marzo no tendrá sustituta, y de la socialista Paula Fernández, también ausente en esta sesión.

El Pleno ha cumplido el guión previsto, a tenor de las valoraciones que los grupos municipales habían realizado los días anteriores. Se sabía que PSOE y Adelante Izquierda Gaditana no iban a apoyar el presupuesto, y se conocía también las distintas mejoras e incrementos de partidas que el PP defiende para las cuentas de 2025 con respecto a la del año anterior y comparadas también con las de 2022 (que son las últimas que sacó adelante el gobierno de Kichi).

De este modo, la concejala de Hacienda, Maite González, ha aplaudido unas cuentas que ascienden a 195,8 millones de euros, "lo que supone un incremento de un 3% con respecto al de 2024 y un 11,5% superior al de 2022", desgranando aspectos que el PP considera positivos, como el incremento en materia social de un 13% respecto a 2024 y del 28,7% respecto a las últimas cuentas del anterior equipo de gobierno, con la subida de un 112% en Ayuda a Domicilio, un 87% subida personas sin hogar "sin contar con las obras en los albergues", la partida de 217.000€ para el envejecimiento activo de los mayores a través de los talleres "que se dejaron de prestar".

También puso de relieve las partidas "de las cuestiones cotidianas que hacen la ciudad más amable", destacando el 66% de incremento en el capítulo de Mantenimiento Urbano y de Parques Jardines, los 400.000 euros para el mantenimiento de los parques infantiles.

"Las empresas municipales y los organismos autónomos no ven aminorados un ápice sus presupuestos", ha destacado igualmente González, que se ha detenido en Procasa, la empresa municipal de Vivienda, para destacar la garantía de inversión en vivienda pública, con 11 millones de euros que permitirán construir 106 nuevas viviendas "de las que el 83% serán destinadas al alquiler social".

Los 7,38 millones de euros para inversiones "sin contar los tres grandes proyectos" para los que se obtuvo un préstamo de 27 millones de euros; y la reducción de la partida destinada a los bancos ("un 40% menos que en 2024 y un 60% menos que con el equipo de gobierno anterior", ha asegurado) y de la deuda bancaria en 8,6 millones desde que iniciara su gestión el actual equipo de gobierno redondean el repaso presupuestario que ha realizado la responsable de Hacienda.

El rechazo de AIG

Este discurso no ha ablandado un ápice la posición de PSOE y AIG, que han mantenido lo ya anunciado semanas atrás con respecto a la votación de este presupuesto. Y es que donde el PP ve bondades y mejoras, la oposición ve todo lo contrario.

Así, si Maite González destaca el aumento de la partida social, el portavoz de AIG, David de la Cruz, afirma que son presupuestos "antisociales"; y si el PP pone sobre la mesa el considerable aumento económico del servicio de Ayuda a Domicilio, De la Cruz ve que "le dan un pastizal a la empresa que se haga con el servicio, pero no mejora las condiciones de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio" ni tampoco del área de Asuntos Sociales. Si el PP resalta las partidas destinadas al "mantenimiento cotidiano" de la ciudad, AIG critica que la ciudad "gasta más en luces de Navidad que en alumbrado ordinario, algo que solo ocurre en Cádiz". Si los populares hablan de inversiones, David de la Cruz solo ve el millón de euros que se va a volver a gastar "en esa chatarra" con la que define la pérgola de Santa Bárbara. Y si se hace referencia a las expropiaciones, el portavoz de AIG zanja que el presupuesto "no recoge ninguna expropiación, sino la venta de suelo público" y asegura que el anterior presupuesto contemplaba una partida de 2 millones para expropiaciones (que no se utilizaron) y el actual la reduce a 1,2 millones.

Por todo ello, "no sólo votamos en contra, sino que estamos absolutamente orgullosos de hacerlo", concluye De la Cruz.

A estas valoraciones ha sumado AIG otra consideración, en boca del concejal Demetrio Quirós, que atribuye al Gobierno central el aumento de los ingresos. Así, frente a las tasas, que son "las mismas que 2024, copia y pega" y una reducción en la aportación de la Junta y de casi 7 millones de euros por beneficios de las empresas municipales, el presupuesto contempla un aumento "de casi 1 millón de euros por IRPF, casi 400.000 euros por IVA y otros impuestos y más de 9 millones de euros" por el reparto del fondo estatal. Lo que lleva a Quirós a considerar que "las partidas del Estado reviven el presupuesto".

El PSOE no se fía

A estas críticas se ha sumado también el Partido Socialista, que de un lado ve que el presupuesto "no trae proyectos de ciudad" y sí "elementos que van a limitar nuestro desarrollo de futuro" y que por otro lado asegura al alcalde que "no nos fiamos de usted" porque "no es un político de palabra".

Ha sido José Ramón Ortega el primero en exponer el planteamiento socialista, dinamitando también las cifras arrojadas por el PP de un presupuesto "que sube un 3% mientras que el de las personas sin hogar sube un 1%", recalcando que el presupuesto para expropiaciones "ha bajado de 2 millones a 1,2" mientras que para la pérgola "sí hay 1 millón de verdad", no dependiente de ninguna enajenación de suelo (como ocurre con la partida destinada a expropiaciones); asegurando que Procasa "sigue alimentando el mercado privado con dinero público"; e insistiendo en la teoría de AIG de que el incremento económico de la Ayuda a Domicilio "solo mejora el beneficio industrial, porque la mejora laboral de la plantilla y de los usuarios está por demostrar".

El portavoz socialista, Óscar Torres, ha rematado el posicionamiento dando un motivo de por qué el PSOE vota en contra del presupuesto. "Porque no nos fiamos de usted. No es un político de palabra”, haciendo referencia a lo ocurrido en 2024, cuando los socialistas pactaron hasta 13 medidas al presupuesto "que no se han ejecutado".

El malestar del alcalde

"Ustedes viven en el frentismo", ha respondido Bruno García ante las críticas y las consideraciones de la oposición. "En ningún momento han querido colaborar", ha añadido el alcalde, que considera "un hito" el hecho de que el PP se haya reunido con la oposición, recordando que el anterior gobierno "nunca se sentó con nosotros".

Y al frentismo ha sumado García las "mentiras". Las que, a su juicio, trasladan los dos grupos de la oposición cuando reclaman la municipalización del servicio de Ayuda a Domicilio olvidando que "dos meses antes de las elecciones" aprobaron un pliego "tan poco dotado económicamente que no se presentó ninguna oferta"; o cuando se oponen a la venta de suelo público olvidando los planes del anterior gobierno municipal de vender suelo para la construcción de hoteles en la tribuna del Estadio (que se culminó), el Campo de las Balas (que ya se contemplaba entonces) y el Club Alcázar; o el plan del gobierno estatal en Navalips, "que no es otra cosa que una gran operación de venta de vivienda".

"Tuvieron la oportunidad durante 8 años de que la ciudad cambiara y de hacer presupuestos. ¿Por qué no lo hicieron?", ha preguntado Bruno García a PSOE y AIG, al mismo tiempo que ha destacado que el que ha sido aprobado en fase inicial este jueves “es un presupuesto que permite a la ciudad avanzar, un presupuesto de progreso y que mira, sobre todo, a las personas, aunque a ustedes os moleste”. Todo ello teniendo garantizadas "las grandes inversiones y la vivienda", lo que ha permitido diseñar "este presupuesto que va a mirar por el estado de la ciudad y por la inversión en lo social".