Las precampanadas infantiles de extramuros se celebrarán este martes en la Glorieta Ana Orantes de Cádiz

La Asociación de Comerciantes de Extramuros había organizado para el pasado sábado un mercadillo navideño y unas preuvas infantiles con las que celebrar el año nuevo. Debido a las inclemencias meteorológicas, con la lluvia y el viento como protagonistas, estas actividades fueron canceladas, pero ya hay nueva fecha.

Las precampanadas infantiles tendrán lugar este martes, 30 de diciembre, a partir de las 17:00 horas, en la Glorieta Ana Orantes de la capital. Allí, además de poder dar la bienvenida a 2026, habrá fiesta, diversión, regalos, música navideña, pintacaras, fotomatones y muchas más iniciativas.

La Asociación de Comerciantes de Extramuros de Cádiz ha puesto en marcha su campaña de Navidad con varias actividades como mercadillos navideños, juegos y actividades infantiles para llevar la ilusión a esta zona de la ciudad. Bajo el lema 'Compra en tu barrio. Puertas de Tierra es tu Navidad', ACEX ha contado con la colaboración de la Federación de Comercio de la Provincia de Cádiz (FEDECO), el Mercado Municipal Virgen del Rosario y el Ayuntamiento de Cádiz.

En la Glorieta Ana Orantes se encuentra, además, una carpa instalada por el Ayuntamiento de Cádiz con tres espacios diferenciados, cada uno con sus propios contenidos, que estará abierta hasta el 3 de enero y cerrará el día 1. El horario es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Se desarrollarán más de 40 talleres, 30 espectáculos diferentes con personajes como Pocoyó o las Super Wings, zumba, magia o las visitas de Papá Noel y el Cartero Real y una zona dedicada a la multiactividad con juegos tradicionales de madera, un mural gigante que pintarán los niños y niñas, un espacio de cuentos y un photocall.