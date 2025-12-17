Niños y niñas de Cádiz: la Navidad os espera en la Glorieta Ana Orantes

Un niño disfrado de Rey Mago ante un Rey Mago oficial en la mañana del 5 de enero de 2022.

Una carpa con tres espacios diferenciados, cada uno con sus propios contenidos, esperan a los niños y niñas de Cádiz esta Navidad en la Glorieta Ana Orantes, iniciativa que abrirá sus puertas este próximo viernes 19 y estará abierta hasta el 3 de enero, cerrándose solo el 25 de diciembre y el 1 de enero.

La concejala de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, ha explicado en rueda de prensa que en en el enclave navideño de esta glorieta de extramuros se han realizado este año cambios en cuanto a infraestructuras y contenidos.

En uno de de los espacios se desarrollarán más de 40 talleres, entre ellos de confección de pulseras o collares o decoración, confección de christmas o decoración de de galletas.

Otro de los espacios será un escenario donde habrá más de 30 espectáculos diferentes con personajes como Pocoyó o las Super Wings, zumba, magia o las visitas de Papá Noel y el Cartero Real.

El tercer espacio será una zona multiactividad para juegos tradicionales de madera, un mural gigante que pintarán los niños y niñas, un espacio de cuentos y un photocall. Habrá, además, una jaima para que madres y padres dejen los carritos de los bebés.

El horario de la Navidad en Ana Orantes será de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. La carpa estará decorada, a modo de cabaña, con ilustraciones de monumentos de Cádiz. Se encarga del desarrollo de las actividades la empresa Babypar.