Niños y niñas de Cádiz: la Navidad os espera en la Glorieta Ana Orantes
Una carpa con tres espacios diferenciados ofrecerán numerosas actividades para los más pequeños
Estará abierta del 19 de diciembre al 3 de enero
La Navidad llega al Baluarte de la Candelaria de Cádiz: Conciertos, arte y Papa Noel y Reyes Magos
Una carpa con tres espacios diferenciados, cada uno con sus propios contenidos, esperan a los niños y niñas de Cádiz esta Navidad en la Glorieta Ana Orantes, iniciativa que abrirá sus puertas este próximo viernes 19 y estará abierta hasta el 3 de enero, cerrándose solo el 25 de diciembre y el 1 de enero.
La concejala de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, ha explicado en rueda de prensa que en en el enclave navideño de esta glorieta de extramuros se han realizado este año cambios en cuanto a infraestructuras y contenidos.
En uno de de los espacios se desarrollarán más de 40 talleres, entre ellos de confección de pulseras o collares o decoración, confección de christmas o decoración de de galletas.
Otro de los espacios será un escenario donde habrá más de 30 espectáculos diferentes con personajes como Pocoyó o las Super Wings, zumba, magia o las visitas de Papá Noel y el Cartero Real.
El tercer espacio será una zona multiactividad para juegos tradicionales de madera, un mural gigante que pintarán los niños y niñas, un espacio de cuentos y un photocall. Habrá, además, una jaima para que madres y padres dejen los carritos de los bebés.
El horario de la Navidad en Ana Orantes será de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. La carpa estará decorada, a modo de cabaña, con ilustraciones de monumentos de Cádiz. Se encarga del desarrollo de las actividades la empresa Babypar.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Turismo de Ceuta
Contenido ofrecido por CEU en Andalucía