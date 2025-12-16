La Navidad llega al Baluarte de la Candelaria de Cádiz: Conciertos, arte y Papa Noel y Reyes Magos

La cultura, la música y la ilusión llegan al Baluarte de la Candelaria para celebrar la Navidad en Cádiz, que abre sus puertas del 17 de diciembre al 4 de enero con diferentes actividades para la ciudadanía, organizadas por la Fundación Municipal de Cultura y la Delegación Municipal de Juventud e Infancia con la colaboración de la Fundación Cajasol.

Así lo ha indicado la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, que ha explicado que durante estas fechas, el enclave acogerá una amplia y variada programación cultural dirigida a todos los públicos, que incluye el espectáculo familiar ‘La Gran Fábrica de la Ilusión’, un espacio tematizado con motivos navideños en todo el recinto, los conciertos especiales a la luz de las velas ‘Glory Nights’, actuaciones musicales de Gospel It y la Camerata Vocal e Instrumental L’Istesso Tempo, así como el Festival de Arte Contemporáneo de Cádiz (FACC), “consolidando el Baluarte como uno de los grandes espacios culturales de la Navidad gaditana”.

Además, este año, para facilitar el acceso, el tren ‘Cultura en Navidad’ funcionará como lanzadera gratuita con 60 plazas por trayecto, entre el Baluarte de la Candelaria y la Plaza de San Antonio, con horario general de 11:00 a 13:30 horas y de 16:30 a 21:30 horas. Este 17 de diciembre comenzará a funcionar a las 16:30 horas con su primera parada desde la Plaza de San Antonio al Baluarte y los días 24, 27 y 31 de diciembre tendrá un horario diferente de 9:00 a 15:00 horas.

El Baluarte contará también con un punto de hostelería que ofrecerá desayunos y meriendas, con bebidas, comida dulce y comida salada. Para ofrecer una carta típica de las fechas con chocolate caliente, churros, buñuelos, crepes, salchichas alemanas, entre otros.

La inauguración de las actividades navideñas en el Baluarte de la Candelaria tendrá lugar este miércoles 17 de diciembre, a las 17:00 horas, y, desde ese día, el Baluarte abrirá de forma general de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas, excepto los días 25 de diciembre y 1 de enero (que permanecerá cerrado) y los días 24 y 31 de diciembre (que sólo abrirá de 10:00 a 14:00 horas).

‘Glory Nights’, conciertos a la luz de las velas

Los días 26 y 27 de diciembre de 2025 dos espectáculos musicales singulares en el Baluarte de la Candelaria. Bajo el formato artístico Glory Nights Concerts, el público podrá disfrutar del estreno de Navidad entre cuerdas y sueños (viernes 26 de diciembre a las 19:00 horas), un concierto de bandas sonoras originales relacionadas con la Navidad como Solo en Casa, Disney, Maria Carey, entre otros, además del espectáculo De Bach a Sinatra, un canto musical a la Navidad (sábado 27 de diciembre a las 17:30 horas), un viaje por las músicas de Navidad desde el Barroco hasta la actualidad. Se trata de dos propuestas de unos 80 minutos de duración cada una que prometen una experiencia artística única.

González ha explicado que se han elegido ambos conciertos para la ciudad en este espacio “para transmitir valores culturales y artísticos vinculados a la Navidad desde una mirada contemporánea, aunando tradición, emoción y excelencia musical”. De hecho, el primero de los conciertos es el estreno de un nuevo formato escénico diseñado expresamente para el Baluarte de la Candelaria, que refuerza su papel como enclave cultural de referencia durante las fiestas navideñas.

Glory Nights Concerts es un formato artístico que combina música en directo y voces con una cuidada escenografía iluminada por la luz de las velas, generando un ambiente íntimo y envolvente. El recorrido sonoro propuesto parte de la solemnidad y majestuosidad del Barroco, con obras de Bach y Haendel, avanza hacia los grandes clásicos románticos y culmina con los iconos musicales navideños del siglo XX, en un homenaje que une siglos de tradición musical en un mismo escenario.

Esta técnica personal e identificativa permite tender puentes entre la tradición navideña y la contemporaneidad artística, ofreciendo una puesta en escena original, coherente y de alta calidad artística, concebida como una obra integral no fragmentable. El día 26, será a cargo del cuarteto Isbilya con piano, cello, flauta y violín; y, el día 27 con la soprano Julia Rey, el tenor Joaquin Caballero y al piano David Iglesias.

Conciertos navideños

Además de los conciertos Glory Nights a la luz de las velas, el Baluarte de la Candelaria contará también con dos espectáculos musicales más que tendrán lugar los días 2 y 3 de enero, consolidando una oferta cultural diversa y de alta calidad para todos los públicos.

El jueves 2 de enero, a las 19:00 horas, el espacio acogerá la actuación de Navidad con Gospel It, un grupo artístico que destaca por su sonido gospel con alma de rock and roll y una marcada fusión de estilos. La formación integra voces procedentes de distintos ámbitos culturales como el flamenco, el teatro musical, el soul, el rock, el jazz o el bolero, dando lugar a un lenguaje sonoro personal y reconocible. El espectáculo, con una duración aproximada de 90 minutos, estará interpretado por diez voces de coro góspel acompañadas al piano, ofreciendo una propuesta intensa, emotiva y abierta a públicos muy diversos.

La programación continuará el viernes 3 de enero, también a las 19:00 horas, con la actuación de la Camerata Vocal e Instrumental L’Istesso Tempo, que presentará el espectáculo Navidad en las bandas sonoras de películas, con una duración aproximada de 80 minutos. Bajo la dirección del maestro José Luis López Aranda, la formación ofrecerá un recorrido musical por algunas de las composiciones cinematográficas más emblemáticas vinculadas al imaginario navideño.

Para González, “la Camerata L’Istesso Tempo representa una apuesta firme por la excelencia artística, con más de dos décadas de trayectoria y una identidad musical propia que se ha consolidado gracias a la calidad interpretativa del conjunto y al prestigio internacional de su director, considerado uno de los referentes musicales de Andalucía tanto por su carrera artística como por su labor pedagógica”.

Festival de Arte Contemporáneo de Cádiz

La sala de arte de Cultura en el Baluarte de la Candelaria será el escenario del Festival de Arte Contemporáneo de Cádiz (FACC), un proyecto independiente que impulsa la creación, la investigación y la difusión del arte contemporáneo en la ciudad.

Así, durante los días de apertura del Baluarte, el colectivo artístico FACC ocupará las salas A y B del Baluarte con una propuesta expositiva que reunirá una cuidada selección de obras de arte contemporáneo. Las piezas, además de exhibirse, estarán disponibles para su adquisición, fomentando el consumo de arte original durante el periodo navideño y apoyando de forma directa el trabajo de artistas locales.

Entre los artistas participantes en esta selección se encuentran Janeth Gutiérrez Gómez, María Caro Morato, José Luis Sánchez García, Cai Onashuo, Paz Ramos Reyes, Pascale Pérez Stalder, Gemma Alonso de la Sierra y Carmen Pagán, entre otros, configurando una muestra diversa que refleja la pluralidad de lenguajes y miradas del arte contemporáneo actual.

‘La Gran Fábrica de la Ilusión’

Los más pequeños también tendrán su oferta lúdica en el Baluarte de la Candelaria con La Gran Fábrica de la Ilusión, un espectáculo teatralizado dirigido al público infantil del que podrán disfrutar más de 5.000 niños y niñas donde estarán Papá Noel y los Reyes Magos de Oriente.

La iniciativa, impulsada por la Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz, permitirá a las familias recorrer los espacios donde se preparan los regalos navideños y encontrarse con Papá Noel y los Reyes Magos.

La actividad se desarrollará entre el 17 de diciembre y el 4 de enero, en horario de 17:00 a 21:00 horas, con 24 pases diarios, y el acceso será gratuito mediante invitación, que deberá recogerse en la Casa de la Juventud el día hábil previo a cada pase. Cada persona adulta podrá retirar hasta cuatro invitaciones.