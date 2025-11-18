El PP plantea subir el sueldo al gerente de Cádiz 2012, una empresa que "no es necesaria"

En fecha reciente, no más de varias semanas atrás, la Intervención municipal elaboró un informe que concluía que la sociedad Cádiz 2012 "no es necesaria". "La función que actualmente desempeña podría ser asumida directamente por cualquier departamento o área del propio Ayuntamiento sin necesidad de canalizarla a través de una sociedad mercantil", decía literalmente el informe que publicó este periódico, y que considera que existen "vías alternativas para el desempeño de las funciones correspondientes a la actividad que principalmente desarrolla y podrían desempeñarse a través del propio Ayuntamiento".

Pese a estas consideraciones de la Intervención, el equipo de gobierno va a plantear este martes un aumento de sueldo para el gerente de Cádiz 2012, Miguel Ángel Gómez, de modo que su retribución se iguale a la de la persona que más cobra en la sociedad. Una medida que implicará un aumento de 11.000 euros anuales, si finalmente el consejo de administración da el visto bueno en su sesión de este martes.

Argumenta el gobierno de Bruno García que el gerente vio ampliadas sus funciones en julio de 2023, cuando el consejo de administración aprobó que además de la labor que ya venía realizando asumiera la función de "responsable financiero y de administración" y la función de "responsable de contratación", recordando que el gerente había sido ya funcionario del área de Contratación del Ayuntamiento.

"Estas nuevas funciones que lleva desarrollando desde esa fecha han supuesto una considerable carga de trabajo y, sin embargo, no se le incrementó retributivamente por esas nuevas funciones", asegura el PP, que considera "suficientemente demostrado que además de las funciones de gerencia está desarrollando exactamente las mismas funciones que un técnico de Contratación del Ayuntamiento y, sin embargo, no se le retribuye por esas nuevas adscripciones de trabajo".

Junto a ello, precisa el gobierno municipal que esa ampliación de responsabilidades del gerente se produjo en un contexto, el del año 2023, en el que la empresa presentaba unos balances económicos negativos, con un "estado inestable y con pérdidas acumuladas considerables"; algo muy distinto al escenario actual, con una situación financiera "totalmente distinta".

Y a estos argumentos suma la legislación actual en matera de igualdad entre hombres y mujeres, que contrasta con la situación en la empresa, donde existen "diferencias muy relevantes y significativas entre la persona que más cobra en la entidad y sin responsabilidad con respecto al cargo que más responsabilidad tiene, la gerencia". Esa diferencia se traduce en que el mayor sueldo de Cádiz 2012 en 2024 sumó 58.925,52 euros brutos mientras que el gerente percibió 47.8786,10 euros brutos.

Por este motivo, el PP plantea la subida salarial del gerente, con efecto del pasado 1 de enero, para que ya este año 2025 cobre esos 58.925,52 euros brutos igualando así el mayor sueldo que tiene la sociedad municipal. 11.049,42 euros más de salario, por tanto, para el gerente.

A su favor utiliza también el gobierno de García la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a esta subida. En concreto, dice el informe al que ha tenido acceso este medio que el presupuesto de Cádiz 2012 fija una partida de 220.272,50 euros para el personal, de los cuales se utilizarían este año 203.131,04 euros si se contempla la subida salarial del gerente.

Con ello, el equipo de gobierno completaría, por ahora, las actualizaciones o subidas salariales de los gerentes de sus empresas municipales. Ya lo hizo en Emasa, recientemente lo aprobaba para Procasa (cuya gerente es la cuarta empleada del Ayuntamiento con más nómina) y ahora lo va a hacer realidad en Cádiz 2012, una empresa cuya existencia "no es necesaria" a juicio de la Intervención Municipal.