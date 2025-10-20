La existencia de la empresa municipal Cádiz 2012 "no es necesaria"

En el año 2010 el Ayuntamiento de Cádiz decidió crear una empresa pública específicamente destinada a gestionar todos los fastos que se iban a celebrar en la ciudad con motivo de la conmemoración de los 200 años de la Constitución de 1812. Cádiz 2012, fue la denominación escogida para esta sociedad cuya existencia, viabilidad y utilidad ha estado en duda desde que finalizó el Bicentenario. Y lo sigue estando, como refleja el último informe realizado por la Intervención municipal.

El documento responde al control financiero respecto al ejercicio de 2024, cuyo resultado lleva a la Intervención a considerar que la empresa municipal carece de sentido en la actualidad. "La función que actualmente desempeña podría ser asumida directamente por cualquier departamento o área del propio Ayuntamiento sin necesidad de canalizarla a través de una sociedad mercantil", expresa literalmente el informe. Y es que considera la Intervención que existen "vías alternativas para el desempeño de las funciones correspondientes a la actividad que principalmente desarrolla y podrían desempeñarse a través del propio Ayuntamiento".

Varias son las razones que llevan a los técnicos a esta conclusión. La primera de ellas es que la empresa creada para la conmemoración del Bicentenario se ha reducido en la actualidad "a la promoción, coordinación y gestión de cuantas actividades y programas se ejecuten con motivo de las conmemoraciones culturales y artísticas de aquellas personas, obras y acontecimientos destacados de la historia y la cultura de Cádiz". Labor que se concreta en la Casa de Iberoamérica, único espacio municipal que gestiona la empresa.

En este punto aparece otra cuestión vinculada a la actividad de Cádiz 2012 y a su utilidad o necesidad. Así, en otro informe auditor se recuerda que el Ayuntamiento decidió en el año 2022 (en tiempos de Adelante Cádiz, con José María González de alcalde) recuperar la gestión directa del conjunto arquitectónico de las Puertas de Tierra y de las bóvedas del Baluarte de San Roque "y el retorno de dichos espacios a la gestión municipal", lo que dejaba sin efecto el anterior acuerdo del año 2014 (del equipo del PP que lideraba Teófila Martínez) que los puso en manos de la sociedad Cádiz 2012.

Por eso, aunque la propia web de esta sociedad municipal informa de que "tiene asignada la responsabilidad de gestionar" también "el yacimiento fenicio Gadir, el espacio Entrecatedrales, la galería Baluarte San Roque y el Torreón de las Puertas de Tierra y las actividades que se organicen en estas dependencias", lo cierto es que todo eso está desde 2022 en manos directas del Ayuntamiento. Es decir, que la web no se habría actualizado.

Es más, la auditoría del ejercicio 2024 precisa que el vínculo de Cádiz 2012 con la Casa de Iberoamérica no es "una encomienda de gestión en sentido estricto, sino una cesión de un bien inmueble propiedad del Ayuntamiento a la sociedad". Y por eso, se requiere al Servicio de Patrimonio para que proceda "a su aclaración y, en su caso, rectificación" para no denominar como encomienda de gestión lo que es "una mera cesión de espacios y no un encargo de un servicio o actividad a la empresa que pudiera ser objeto de facturación puesto que las funciones sobre el bien inmueble ya están incluidas en el objeto de sus propios estatutos".

Una actividad muy reducida

Incidiendo en esta consideración de que Cádiz 2012 carece de sentido, se presentan las cuentas del ejercicio de 2024. En primer lugar, llama la atención los ingresos generados por la sociedad, que apenas suman 14.025 euros, fruto del alquiler de la Casa de Iberoamérica para determinados eventos. Una partida que sólo supone el 3% del total de ingresos que necesita la empresa, que se nutre en el otro 97% por la aportación que hace el propio Ayuntamiento (de más de 450.000 euros anuales).

Esa partida global se destina básicamente en un 50% a pagar las nóminas de los cinco trabajadores incluidos en la empresa, y la otra mitad para el mantenimiento del edificio y para la financiación de las exposiciones y eventos que se desarrollan allí a lo largo del año.