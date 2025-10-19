Las 'criaturas indómitas' de Daniel Sueiras asaltan la Casa de Iberoamérica de Cádiz

Si hay algo que caracteriza la obra de Daniel Sueiras es el gusto por la ironía. El artista hispano-uruguayo, afincado en El Puerto desde hace décadas, inaugura en la Casa de Iberoamérica de Cádiz el próximo día 23 de octubre, a las 19:00 horas, su exposición Criaturas indómitas.

La muestra, que va a permanecer abierta hasta el 10 de enero de 2026, reúne trabajos realizados a lo largo de sus 27 años de carrera. Se trata, por lo tanto, de un viaje en el tiempo a través de la mente del artista, desde la juventud a la madurez, en la que ha adquirido toda una gama de influencias e inquietudes, sostenidas siempre por su particular mirada hacia la antropología y la biología.

En la exhibición de la Casa de Iberoamérica se podrán encontrar retratos y composiciones rígidas y estáticas inspiradas en las artes primitivas, desde lo sumerio hasta lo egipcio.

Criaturas indómitas está dividida en cuatro períodos, que se presentarán por orden cronológico: sus primeras obras (las series Homo Sapiens y REM); la serie África; la serie Selección Natural y la última, Illustrious.

Sobre el artista

Daniel Sueiras Fanjul nace en Alicante en 1976 aunque pasa su infancia y adolescencia en El Puerto, ciudad a la que regresará años más tarde para establecer su estudio y residencia definitiva. Inicia su formación entre Madrid y Maryland (EE UU), etapa que despierta de forma clara e irreversible su interés por el arte tras conocer al pintor Will Wilson. De él recibirá sus primeras clases de pintura a cambio de posar para alguna de sus obras.

A su regreso a España, se traslada a Sevilla donde ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Desde esos primeros años hasta la actualidad, su obra ha estado expuesta en galerías de todo el mundo, principalmente en Europa, Estados Unidos y Asia.

La Casa de Iberoamérica, situada en la antigua Cárcel Real (calle Concepción Arenal, s/n) es un espacio gestionado por la Sociedad Municipal Cádiz 2012 y dependiente del Ayuntamiento de Cádiz. La entrada es libre y gratuita y el horario es de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 y los sábados, de 9:00 a 14:00. Los domingos y festivos, cierra al público.