El PP de Cádiz pide al Gobierno la reparación de los espigones de la playa de Santa María del Mar

El Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP) del Ayuntamiento de Cádiz presenta una propuesta para el Pleno ordinario de diciembre, que se celebra el próximo jueves 18, en la que solicita a la Demarcación de Costas (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) la reparación de los dos espigones de la playa de Santa María del Mar.

En la propuesta se incluye además que se refuerce de manera específica el espigón norte para mejorar la protección del Baluarte de San Roque.

Los populares aseguran que la Bahía de Cádiz, por su posición geográfica, muestra en su conjunto factores de desgaste definidos por una zona de alta vulnerabilidad frente al cambio climático. Por ello, ya se solicitó al Ministerio de Transición Ecológica dicho reconocimiento, además de la puesta en marcha de un plan de acción para el litoral de la Bahía de Cádiz.

A juicio del Grupo Municipal Popular, “el continuo desgaste al que se ve sometido el perfil de la Bahía se hace especialmente visible en zonas como la playa de Santa María del Mar, donde los espigones que la protegen desde hace años se encuentran muy deteriorados y en algunas zonas hundidos, algo que reduce claramente su eficacia”.

La falta de protección, añade, “se traduce en problemas de seguridad por las corrientes que se generan, como los ocurridos hace unos meses con situaciones de riesgo y ahogamientos”.

Los populares apuntan además que, recientemente, durante la realización del simulacro de evacuación por maremoto, “se comprobó ‘in situ’ la importancia de contar con ambos espigones en buen estado para garantizar la seguridad”.

Además, se contempla la posibilidad de reforzar también de manera paralela la protección del Baluarte de San Roque, otra zona que sufre de un importante deterioro por efecto del impacto de las mareas y el clima.

Por esta razón, argumentan los populares, “se ha sugerido desde la propia Demarcación de Costas que una posible solución podría pasar por dotar el espigón norte de un refuerzo en la punta con un doble saliente que incrementaría paralelamente la protección de la playa Santa María del Mar y el Baluarte de San Roque suponiendo un mínimo recrecimiento del espigón en dicha zona”.