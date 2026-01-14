El PP de Cádiz desmiente a AIG: las obras de Sagasta y Pericón de Cádiz sí han comenzado

El Ayuntamiento de Cádiz consiguió financiación de los fondos europeos Next Generation para tres obras de construcción de nuevas viviendas en el casco histórico. Y de esas tres obras, Adelante Izquierda Gaditana aseguraba días atrás que no habían comenzado aún las de Pericón de Cádiz y Sagasta, lo que hacía prácticamente imposible que se pudiera lograr el plazo que establecían estas ayudas. El gobierno municipal ha desmentido este miércoles esas afirmaciones de AIG, asegurando que las tres promociones de viviendas vinculadas a estos fondos Next Generation están en marcha.

Así lo ha aseverado la concejala de Vivienda y presidenta de Procasa, Ana Sanjuán, que ha recordado que después de "una serie de contratiempos, sobre todo porque se quedaron desiertas" las anteriores licitaciones, las obras están ya firmadas y en plena ejecución. Lo ha aseverado, de hecho, durante la visita a la finca de la calle Calderón de la Barca, en el número 19, donde el proyecto ha alcanzado el 11% de ejecución en la construcción de nueve viviendas, asegurando que las empresas que han resultado adjudicatarias de cada promoción "ya tienen el acta de inicio de obra firmada". "Concretamente Calderón de la Barca desde agosto, Pericón desde noviembre y recientemente, a principios de diciembre, en Sagasta. Con lo cual, las empresas están adjudicadas y están haciendo su trabajo", ha insistido la edil.

Sí tiene razón AIG en su advertencia respecto a los plazos marcados por este programa Next Generation para las tres promociones de vivienda. "Los plazos son muy ajustados", ha reconocido Sanjuán, que ha argumentado que este tipo de obras de rehabilitación de fincas en el casco histórico "son trabajos muy minuciosos y de mucha seguridad en el interior de las fincas". Ese problema de plazos asegura la concejala que no se limita a Cádiz capital, sino "para todas las obras de España". "Ahora mismo estamos hablando de que hay más de 1.100 millones de euros en fondos Next en obras a nivel estatal. Y los plazos están ajustados", ha explicado, confiando en que esos plazos "se puedan renovar".

"Pero las empresas están trabajando, los técnicos están trabajando y todos estamos trabajando en nuestro presente y en nuestro futuro", ha querido aseverar Ana Sanjuán, que ha aprovechado la ocasión para defender la política y la gestión en materia de vivienda que está realizando el Ayuntamiento. "Nosotros no queremos mirar al pasado. Venimos de una política de vivienda inexistente, y tenemos una política de vivienda que se basa en hacer proyectos, en dotar de recursos económicos y en trabajar día a día y de forma constante y duradera. Esa es nuestra misión, y vamos a hacer todo lo posible para que eso pase", ha afirmado.