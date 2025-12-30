El PP aprueba in extremis una Zona de Bajas Emisiones para Cádiz que supone "una oportunidad perdida" para la oposición

Las posiciones encontradas entre el equipo de Gobierno y la oposición que se han venido desarrollando a lo largo de 2025 sobre la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Cádiz se han cristalizado en el debate del último Pleno del año donde el Partido Popular ha aprobado de manera definitiva, y en solitario, la Ordenanza Reguladora de la normativa estatal cuyo curso tenía como fecha límite este 31 de diciembre.

La luz verde al proyecto, prácticamente, sobre la bocina no ha pasado desapercibida a Adelante Izquierda Gaditana y Partido Socialista que han afeado que la ZBE llegue a Cádiz "tarde y mal" (AIG) y "con poca ambición" y "miedo a la participación" (PSOE), mientras el Partido Popular ha defendido "el sentido común" en la aplicación de la norma y su objetivo de "no confrontar a conductores con peatones". Lo dicho, una sublimación de estas visiones contrapuestas sobre "una oportunidad perdida para Cádiz" o sobre la aplicación "menos lesiva para los gaditanos" de "una obligación impuesta por gobierno España", según mire cada cual.

La realidad, mejor dicho, lo que se ha aprobado en el Pleno extraordinario de este 30 de diciembre, donde también se ha dado curso a la Tasa de Residuos, es que la Zona de Bajas Emisiones en nuestra ciudad, radicada en Paseo Marítimo (ya semipeatonalizado) y casco histórico (exceptuando la ronda de circunvalación), no afectará a los vehículos registrados en Cádiz, se activará toda vez que se publique en Boletín Oficial de la Provincia aunque, eso sí, con un periodo de seis meses de prueba donde no habrá sanciones para los infractores. Pasado ese plazo, los vehículos que vienen de fuera de la ciudad sólo podrán acceder a la ZBE en 2026 si cuentan con las etiquetas Cero, Eco y C y, en 2027, sólo los que cuenten con Cero y Eco.

También es un hecho que en el periodo de exposición pública desde su aprobación inicial se han presentado 20 alegaciones por parte de diferetes colectivos y partidos de las que se han rechazado 16 "con informes técnicos" y se han admitido 4, la del periodo de pruebas de seis meses que proponía el PSOE; la de la Asociación de Profesionales de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), para permitir el acceso a determinados vehículos privados de seguridad; y dos de las 16 presentadas por la Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (Agaden).

La defensa de este modesto aterrizaje de una idea destinada a transformar las ciudades y hacerlas más sostenibles ha recaído en el teniente de alcalde de Urbanismo, José Manuel Cossi, que ha apelado a ese "sentido común" de aplicar la Zona de Bajas Emisiones adecuándola "a las necesidades reales de los gaditanos". "Nosotros ponemos a los gaditanos por delante porque los datos confirman que la calidad del aire de Cádiz es suficientemente buena, es más, cumplimos ya los objetivos que marca la Agenda 2030, y eso nos permite no ser restrictivos y no castigar a los gaditanos en su día a día".

Además, Cossi ha aseverado que "más del 80%" que acceden a las áreas marcadas como ZBE "no son vehículos gaditanos" por lo que "se mejorará la calidad del aire". "De los 40.000 vehículos que entran en la ciudad, un tercio se verá reducido en 2026 y hasta un 80% no entrará en el casco histórico en 2027", ha cifrado el edil que también ha argumentado que con la aplicación "flexible" que el equipo de Gobierno hace de la norma "se piensa en todos los gaditanos", "sin enfrentar a peatones con conductores", y "sin hacer discriminación por renta porque no obligamos a cambio vehículo en 2030 y sin privilegiar al que puede adquirir un vehículo eléctrico de manera inmediata como querían hacer ustedes", ha achacado a la oposición.

El lamento de la oposición

"Tarde y mal", ha dicho Vanesa Sibón de AIG que ha puesto el dedo en la llaga del espíritu "desvirtuado" de la norma en su aplicación en Cádiz, que no es otro que el de "quitar el tráfico del casco urbano". "Pero para ustedes lo importante ha sido evitar la multa para no tener que devolver los fondos europeos, por eso nos traen un plan deficiente. Qué pena de oportunidad perdida, porque si el plan fuera más ambicioso tendríamos una ordenanza que haría de Cádiz una ciudad mejor, pero su partido no muestra interés por las políticas de movilidad sostenible", ha valorado la edil.

En el mismo sentido, el portavoz de su formación, David de la Cruz, ha subrayado ese "esperar al último minuto del último día" para la aprobación de la ordenanza como muestra del desinterés del equipo de Gobierno por la ZBE cuya postura resume en tres premisas: "Habláis de imposición cuando es una oportunidad para hacer la ciudad más amable; optáis por conformarnos con la calidad actual del aire y no por mejorarla; y seguís hablando de confrontación entre coche y peatón, que es una cuestión super antigua. ¿Saben cuál es la forma más inclusiva? La peatonalización, donde caben los que tienen coche y los que no lo tienen".

"Tenemos buena calidad del aire para seguir contaminando, ese es el sentido común del PP", ha ironizado el socialista José Ramón Ortega antes de lamentar que no se ha producido "el periodo informativo previo" que han reclamado "durante meses" y que, de hecho, "se aprobó en el Pleno", que se ha dado "un portazo a la mesa de seguimiento para mejorar la norma", al igual que "a la cuestión de la salud acústica". "Falta de ambición y miedo a la participación, eso es lo que tienen ustedes con su Zona de Bajas Emisiones", ha recalcado.