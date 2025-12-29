El Pleno de Cádiz aprobará la Zona de Bajas Emisiones que estará en prueba y sin sanciones durante seis meses

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz va a aprobar este 30 de diciembre en sesión extraordinaria la Zona de Bajas Emisiones. En el mismo se van a resolver las alegaciones presentadas a la ordenanza y se van a aprobar las modificaciones que deben ir en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

La entrada en vigor de la nueva ZBE, se producirá tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y desde entonces se iniciará un período de pruebas y de información a la ciudadanía de seis meses de duración, tal y como recoge el texto de la ordenanza.

En dicho período informativo de adaptación ciudadana, se pondrán en marcha las cámaras y el software de gestión y control de la ZBE y la ciudadanía podrá saber que se está entrando en la zona de bajas emisiones, gracias a la cartelería que se va a ir poniendo en los accesos a las calles interiores del casco histórico. Durante este período de adaptación, no se van a llevar a cabo sanciones de ningún tipo.

Asimismo, se aprovechará este período para hacer una campaña de información para que conozcan la Zona de Bajas Emisiones y la distintas casuísticas posibles. Además, durante estos meses también se pondrá en marcha la aplicación que permitirá los permisos especiales para acceder a la ZBE y una página web informativa que estará alojada en la general del Ayuntamiento de Cádiz.

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad de Cádiz estará abierta a todos aquellos vehículos que cuenten con domicilio fiscal en la ciudad, tengan la etiqueta que tengan o aunque carezcan de la misma. Aquellos que no abonen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en el Consistorio gaditano, deberán contar con una certificación ambiental ECO y 0, con la excepción de que en el primer año de funcionamiento, donde también podrán circular por la misma los que tengan etiqueta C.

Cádiz da así el paso definitivo para la puesta en marcha de la ZBE, cuya aplicación se realiza en cumplimiento de normativas europeas y nacionales, como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obligan a municipios de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones, para reducir el impacto ambiental de la circulación urbana y potenciar la peatonalización de las ciudades.

El concejal de Movilidad, José Manuel Verdulla, ha señalado que desde el Ayuntamiento se quiere aprovechar el cumplimiento de estas normativas para impulsar una ciudad “más sostenible y accesible, pero sin que ello suponga dificultar la vida de las personas que viven o trabajan en el área delimitada como de bajas emisiones”.

En este sentido, ha recordado que “los informes técnicos han confirmado que Cádiz cuenta con una buena calidad del aire, lo que nos permite la aplicación de la ZBE sin restricciones para los vehículos con domicilio fiscal en Cádiz y con limitaciones dirigidas a reducir el número de vehículos que acceden diariamente al casco histórico de la ciudad y no cuenten con etiqueta 0 y Eco”.

Cámaras con una función de control de aforo

La ZBE cuenta con un centenar de cámaras instaladas en diferentes puntos que dan acceso al área interior del casco antiguo de Cádiz, excluyendo la ronda de circunvalación que lo delimita.

Los dispositivos de vigilancia también se distribuyen en la zona del Paseo Marítimo, entre la plaza Ana Orantes y la calle Caracolas, incluyendo las calles entre el Paseo y las avenidas Cayetano del Toro y Periodista Beatriz Cienfuegos

Del total de 48 cámaras de control de acceso que se encuentran a lo largo del todo el perímetro de la ZBE, 26 están ubicadas en el centro histórico, seis en el Paseo Marítimo y 16 se utilizarán para controlar el aforo de tránsito de vehículos.

Verdulla ha asegurado que todos estos sistemas de vigilancia “van a ayudar a optimizar la seguridad vial, tanto para los vehículos como para los peatones, contribuyendo a que Cádiz sea una ciudad más segura, con espacios urbanos menos congestionados y con mayor comodidad para vehículos y peatones”.

Estaciones meteorológicas para vigilar la calidad del aire

La gestión de la ZBE también incluye la instalación de un total de cuatro estaciones meteorológicas y ocho equipos de monitoreo ambiental mediante nanosensores. Esta tecnología tiene como objetivo medir la calidad del aire y conseguir que Cádiz evolucione hacia un modelo de ciudad donde la ciudadanía puede pasear y respirar un aire con bajos niveles de contaminación.

El equipamiento del área se completa con la instalación de alrededor de un centenar de señales específicas, que se pondrán tanto en todos los accesos de la ZBE como en aquellos lugares más conflictivos, y que se complementarán con cartelería para avisar a los conductores de que se están aproximando al área protegida. Todo el equipamiento técnico estará instalado en la sala fría de CPDs del Ayuntamiento.

En este sentido, Verdulla ha insistido que “en Cádiz tenemos una calidad de aire muy buena y cumplimos ya en 2025 con los objetivos que se marcan para todas las ciudades en el año 2030, por lo que no era necesario aplicar criterios demasiados restrictivos en la ZBE, como sí se planteaban en el anterior modelo y en algunas de las alegaciones que se han desestimado. Por ello, nuestra prioridad va a ser la de proteger a las personas residentes en nuestra ciudad”.