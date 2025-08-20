Por Andalucía: "Moreno Bonilla ha estado echando gasolina en el monte durante el invierno"

Juan Antonio Delgado Ramos, diputado y portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía en el Parlamento andaluz ha acusado al presidente del Ejecutivo, Juan Manuel Moreno Bonilla, de haber estado "echando gasolina" en los montes y los bosques de la comunidad autónoma por no haber llevado a cabo políticas de prevención de incendios forestales en invierno y por no dotar a los bomberos forestales del Infoca de los medios y las condiciones laborales que necesitan para su trabajo.

"Los datos que conocemos a estas horas son de casi 400.00 hectáreas quemadas en todo el territorio del estado. Hace más de un mes en el Parlamento de Andalucía se debatía una iniciativa para dignificar a los trabajadores del Infoca, a los bomberos, a las bomberas, para que se les deje de ningunear y para que se les reconozca su antigüedad. Porque, ¿Alguien se puede imaginar que unos trabajadores públicos tengan la antigüedad sin reconocer desde hace 16 años, pidiendo medios?"

"Como dicen los bomberos, los fuegos se apagan en invierno y precisamente lo que ha estado haciendo Moreno Bonilla en invierno es echando gasolina, porque cuando no pone medios, cuando no hay una plantilla fija, cuando solo te acuerdas de los bomberos en verano, cuando hay fuego, y no te acuerdas de los profesionales cuando hay que prevenir, en invierno, lo que estás haciendo es echar gasolina".

"Vaya por delante nuestro reconocimiento a los trabajadores de la extinción de incendios forestales. El señor Moreno Bonilla tiene que dar la cara. Que esté pasando lo que está pasando en Andalucía, con todos los incendios que está habiendo, y que nadie sepa donde está el señor Moreno Bonilla... hay que tener la cara muy dura y ser un sinvergüenza. Porque el presidente de la Junta de Andalucía, lo primero que hizo o una de las primeras iniciativas que llevó a cabo fue quitarles impuestos a 20.000 millonarios. Yo me acuerdo perfectamente. Y subirse el sueldo. Que puede hacerlo, pero cuando vienen las duras, tiene que estar en el tajo, dando ejemplo y tiene que poner medios, los que se necesitan."

"No se puede poner una furgoneta para apagar incendios. Es como si ponemos un turismo por una playa para perseguir a narcotraficantes. Un turismo o una furgoneta no sirve para esto. Esto es lo que está pasando. En vez 4x4 se está poniendo una furgoneta que no sirve absolutamente para nada".

"Se está mandando a bomberos a apagar fuego sin los EPIs, sin los medios necesarios para hacer su trabajo y, por lo tanto, estamos poniendo en juego la vida de los profesionales. Pero es que además el Gobierno de Moreno Bonilla los está maltratando, pisoteando y haciendo lo único que saben hacer cuando llegan al Gobierno: negocio y desmantelar lo público:, la sanidad, la educación y también para desmantelar los servicios de emergencia y concretamente los bomberos".

"Ayer veíamos unas imágenes muy ilustrativas aquí en Andalucía: daba vergüenza el bocadillo que enseñaba un bombero que le había proporcionado el Gobierno de la Junta de Andalucía. Yo creo que es la imagen que mejor demuestra lo que a Moreno Bonilla le preocupan los bomberos, los trabajadores, las trabajadoras y los incendios, porque no ha parecido en ninguno".

"Nosotros vamos a seguir trabajando en el Parlamento de Andalucía en septiembre. Ya hemos pedido la comparecencia urgente del presidente de la Junta de Andalucía y del consejero de Presidencia para que den explicaciones sobre este desmantelamiento y todo lo que rodea la política de prevención de incendios forestales".