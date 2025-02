Popurrí sobre vivienda en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz en vísperas del Carnaval de 2025 ha dejado un auténtico popurrí político de medidas y propuestas en relación a la vivienda. Apenas quince días después de que la Corporación ya celebrara un debate extraordinario y exclusivo sobre esta problemática, la vivienda ha sido el principal tema de debate en este último jueves de febrero, repitiendo escenario de mociones, propuestas, adiciones y sustituciones que dejan como resultado un auténtico jeroglífico en el que identificar qué camino o propósito se marca el Ayuntamiento en esta materia que tanta polémica está generando.

Intentando descifrar el galimatías, el punto de partida de este pleno ha sido la propuesta del PP que ya anunció el alcalde durante la sesión extraordinaria del 12 de febrero recogiendo -supuestamente- 17 de las 27 mociones que la oposición elevó a ese pleno de vivienda. Supuestamente porque a la hora de la verdad, algunas de esas 17 propuestas han sufrido modificaciones y matizaciones en su redacción a la hora de presentarlas al pleno de este jueves.

A estas propuestas quería incorporar el PSOE, por medio de una moción de adición, otras 15 propuestas -nada menos- que entienden los socialistas que redondeaban la política de vivienda del Ayuntamiento. Recordando que ya quince días atrá se aprobaron otras ocho medidas en esta materia.

Frente a estas 32 propuestas planteadas entre PP y PSOE se ha situado Adelante Izquierda Gaditana, que por medio de una moción de sustitución ha rechazado todo lo anterior para resumir la política de vivienda en 5 principios que ya avanzaba hace unos días el portavoz, David de la Cruz, y que ha vuelto a remarcar este jueves: “El primero, que no se puede vender suelo público. El segundo, que toda vivienda pública que se construya sea para alquiler social. El tercero, que no se conceda ninguna licencia más en la ciudad ni para ningún hotel o establecimientos de hospedaje en sus barrios residenciales. El cuarto, que no pierdan la propiedad los vecinos de la séptima fase del Cerro del Moro. Y el quinto, que Cádiz sea declara zona tensionada por parte de la Junta de Andalucía para así poder regular el precio del alquiler y la venta de viviendas que están batiendo récords”.

Para colmo de relíos, la votación final para fijar la posición formal del Ayuntamiento en materia de vivienda, por segunda vez en 15 días, se ha realizado agrupando las propuestas. Todo ello después de rechazar la enmienda de sustitución de Adelante que sí apoyó el PSOE pero que tumbado la mayoría absoluta popular.

El resultado

Con todos estos ingredientes, sí ha habido unanimidad de la Corporación en dos propuestas concretas, en este caso presentadas por el PSOE. Se trata, en concreto, del establecimiento de una moratoria "para que no se conceda ninguna licencia más para viviendas turísticas" en la ciudad, así como el endurecimiento de la regulación en la ciudad prohibiendo el uso turístico en fincas protegidas con grado 1 en el PGOU; y de la necesidad de invertir "en un mayor control del cumplimiento de los requisitos por parte de los inquilinos de las viviendas municipales para una mayor rotación y agilización de la lista de demandantes".

Junto a estas dos propuestas se han aprobado otras 18, a través de diferentes escenarios. Así, solo con el voto favorable del PP ha salido adelante la moción relativa a la operación del Cerro del Moro; la de establecer un presupuesto para obras de rehabilitación "de comunidades de propietarios del parque público y municipal"; y la de fijar una cuantía "a fondo perdido" para obras en viviendas de personas que no tengan recursos y para la instalación de ascensores en edificios siempre que se trate del parque público municipal "para no caer en la contradicción manifiesta de financiar con fondos públicos las obras de carácter privado mientras que las viviendas municipales mantienen deficiencias que durante ocho años no han sido atendidas". Un importante matiz ya que el PSOE aboga por realizar este tipo de obras en todo tipo de viviendas y edificios, también en los de propiedad privada.

Los otros 14 puntos que traía la propuesta del PP han salido adelante con la abstención de la oposición, lo que otorga también vía libre para recuperar las expropiaciones de fincas; para actualiar el estudio sobre viviendas vacías; para regular el PGOU poniendo nuevos límites a la apertura de hoteles en zonas saturadas turísticamente; para recargar el IBI a las viviendas vacías (haciendo desaparecer la subida del 150% que reclamaba la oposición); o para ampliar los medios humanos y técnicos de control a las VUT y la difusión de los canales de denuncia respecto a esta actividad. Así como actualizar los criterios que rigen la configuración del Registro de Demandantes de Vivienda, incorporar medidas para hacer más atractiva la participación de propietarios en el programa municipal de alquiler, procurar plazas suficientes para las personas sin hogar, poner en marcha un programa de emancipación de jóvenes, agilizar la tramitación administrativa en materia de vivienda, o reclamar a la Junta la agilización del Bono del Alquiler Joven.

La última propuesta que ha salido adelante lo ha hecho con la abstención del PP, dando luz verde al planteamiento del PSOE para que Procasa asuma los débitos de cuotas comunitarias que puedan provocar inquilinos de pisos municipales, "asumiendo el coste a través de Asuntos Sociales en los casos que proceda o reclamando posteriormente al inquilino el pago, sin perjudicar en ningún caso al resto de vecinos".

Por el camino se han quedado, por contra, hasta una docena de propuestas del PSOE, además de las 5 rechazadas a AIG. Todo un galimatías que deja la política municipal de vivienda en un auténtico popurrí de propuestas que junto a las ya aprobadas hace 15 días marcan un exigente camino por parte del Ayuntamiento en el futuro.