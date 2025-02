AIG pedirá al Pleno un cambio en la solicitud para ejercer la venta ambulante en Cádiz

Cádiz/El Grupo Municipal Adelante Izquierda Gaditana elevará al próximo Pleno ordinario de febrero, que se celebrará este jueves, 27 de febrero, una moción relativa a solicitar al equipo de Gobierno que modifique la solicitud para la prestación del servicio de venta ambulante en la ciudad, con objeto de que no se vean afectadas las personas procedentes de Servicios Sociales que optan, como cada año, a un porcentaje de esas plazas.

Esta propuesta se defenderá en la sesión plenaria tras reunirse la formación de izquierdas en el Ayuntamiento de Cádiz con el colectivo y éste le haya trasladado su preocupación e indignación por el cambio efectuado por el Gobierno local en la solicitud para desarrollar este servicio. A partir de ahora, como ha señalado la portavoz adjunta de Adelante Izquierda Gaditana, Helena Fernández, los vendedores ambulantes “deben presentar el certificado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre Actividades Económicas y estar al corriente de su pago o, en caso de estar exentos, alta en el censo de obligados tributarios” y el “certificado de estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones”.

Así, quedan “obligados” a entregar estos documentos acreditativos, “reclamando a este colectivo vulnerable el certificado de estar dado de alta como autónomos para poder desarrollar la actividad”, lo que induce a pensar a las propias personas afectadas que dicha modificación “tiene como objeto la privatización del servicio”.

Premio de Carnaval 'Adela del Moral'

Asimismo, el Grupo Municipal Adelante Izquierda Gaditana elevará al Pleno de febrero una segunda moción relativa a instar al equipo de Gobierno a la creación del Premio de Carnaval 'Adela del Moral' y a rebautizar el Premio 'Escena Perfecta' para artesanos y artesanas del COAC como 'Salmendro de Oro'. La iniciativa del Premio ‘Adela del Moral’ parte de Izquierda Unida, por lo que ha sido Marga Forné, miembro de la coordinadora de IU en Cádiz capital ,quien la ha presentado este martes en rueda de prensa. “Proponemos la creación de un premio dentro del COAC que reconozca la agrupación que mejor represente y promueva los valores feministas y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”. Un galardón que “no sólo servirá para visibilizar el trabajo de quienes ya tienen un compromiso en esta causa, sino que también incentivará a las agrupaciones para que reflexionen sobre sus mensajes y contribuyan activamente a una fiesta más inclusiva y más representativa, más justa en definitiva”.

Asimismo, también se insistirá en la sesión plenaria de este jueves en la petición del premio ‘Salmendro de Oro’, propuesto por AIG en febrero de 2024 en homenaje al regidor Miguel Ángel Fuertes, quien se jubiló el pasado COAC tras ostentar esa responsabilidad 40 años de forma ininterrumpida. En concreto, se propone otorgar dicho nombre al premio ‘Escena Perfecta’ anunciado por el Gobierno local a finales del pasado año y con el que se quiere reconocer a los artesanos y artesanas del Carnaval la mejor puesta en escena de todo el certamen carnavalesco.

Enmienda de sustitución a la moción de vivienda del Grupo Municipal Popular

Por su parte, el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, ha anunciado que van a presentar una enmienda de sustitución a la moción del Grupo Municipal Popular relativa a la vivienda “porque creemos que, en un contexto como éste, cualquier política de vivienda debe partir de cinco principios fundamentales”. Principios que ha pasado a enumerar: “El primero, que no se puede vender suelo público. El segundo, que toda vivienda pública que se construya sea para alquiler social. El tercero, que no se conceda ninguna licencia más en la ciudad ni para ningún hotel o establecimientos de hospedaje en sus barrios residenciales. El cuarto, que no pierdan la propiedad los vecinos de la séptima fase del Cerro del Moro. Y el quinto, que Cádiz sea declara zona tensionada por parte de la Junta de Andalucía para así poder regular el precio del alquiler y la venta de viviendas que están batiendo récords”. “Mientras que estos cinco pilares en vivienda no se desarrollen, cualquier otra medida que se aplique es cosmética y no va a tener un calado importante en la ciudad”, ha asegurado.