La Policía Local sale del pleno del Ayuntamiento de Cádiz "por la puerta grande"

Cádiz/Como era previsible, el Partido Popular del Ayuntamiento de Cádiz ha hecho efectiva su mayoría absoluta en la corporación municipal para aprobar la modificación del sistema de trabajo del personal de Policía Local en su prestación de los servicios de playa y la remuneración que se desgaja de este trabajo; y, como también era previsible, el debate de este punto, el primero del orden del día del pleno municipal de este jueves, ha calentado el inicio de una sesión donde, en las propias palabras de algunos de los efectivos policiales presentes, la Policía Local se fue de la casa consistorial "por la puerta grande".

No en vano, tras este 26 de septiembre se ha dado el visto bueno a un complemento de producividad por el que estos funcionarios públicos cobrarán unas cuantías que oscilan entre los 317,65 euros y los 352,94 euros al día, según si sus jornadas tienen una duración de 9 o 10 horas, por su trabajo en las playas entre 15 de junio y el 15 de septiembre.

El teniente de alcalde de Seguridad, Juan José Ortiz, Ortiz, ha defendido este "compromiso" con "la seguridad de la ciudadanía" -ha informado que son unas 50.000 personas las que se llegan a dar cita en los 7 kilómetros de playa que tiene nuestra ciudad- que, a su juicio, necesita "un servicio de control". Una vigilancia que, tal y como ha argumentado, necesita de "un nuevo turno ordinario", pues "al no ser ocasional no puede configurarse como servicio extraordinario", y que no está contemplado en el Acuerdo Regulador de los trabajadores municipales aprobado recientemente.

Pero donde el equipo de Gobierno ve la solución a un problema de seguridad en las playas gaditanas, la oposición ve "una necesidad creada", como han expresado tanto Carlos Paradas, por parte de Adelante Izquierda Gaditana, y Óscar Torres, por el Partido Socialista. Así, han recordado que en los dos años en los que la Policía Local no ha patrullado las playas gaditanas "no ocurrió debacle alguna" y los resultados del informe de 2023 de la propia Policía Local donde señalaban que "el mayor número de intervenciones se realizaron en incautaciones de pelota y recuperación de objetos perdidos".

Desde los bancos reservados para la ciudadanía, los policiales locales presentes, que portaban pancartas sobre "las mentiras, la manipulación y el hostigamiento" al que a su juicio están siendo sometidos desde el anuncio del cobro de este complemento, han interrumpido en diversas ocasiones las intervenciones de los representantes de la oposición. "¡Necesidad creada como en el Falla!", ha protestado uno de estos ciudadanos; "Carlitos -al concejal Paradas-, es lo que hay!", se ha jactado otro. Al punto que el alcalde de Cádiz, que ha estado presidiendo prácticamente toda la sesión, ha tenido que llamar al orden.

"350 euros aparte del sueldo por patrullar en la playa y falta de personal en el resto de delegaciones del Ayuntamiento y centros públicos cerrados. A ver si nos lo explican. Es una barbaridad", ha argumentado Paradas el voto en contra de su formación que califica de "privilegio" este complemento a unos funcionarios públicos en detrimento del resto de funcionarios que trabajan en el Consistorio que se rigen por un Acuerdo Regular "que de hecho ya regula los complementos".

Igualmente, Óscar Torres, ha adelantado el voto en contra de su partido por lo "desproporcionado" de ese complemento ("220.000 euros de coste global por anualidad") de "carácter voluntario", ha recalcado, dado que "difícilmente otros funcionarios públicos podrán cobrar estas cantidades por la duración, que son tres meses, que contempla este servicio". "Además, el mismo informe de Personal reconoce que esta solución de la que ustedes hablan es a corto plazo y no de carácter estructural así que me temo que cada poco tiempo estaremos con este problema encima de la mesa", ha sumado sobre una medida que tampoco les gusta a unos ni a otros al solo haber cosechado el apoyo del sindicato propio de la Policía y no contar "con el consenso de las diferentes centrales sindicales que representan a la totalidad de la plantilla municipal".

Efecivamente, la concejala de Personal, Maite González, ha tomado la palabra para reconocer que hubiera sido "deseable más consenso" entre la masa social, pero que el equipo de Gobierno ha decidido "primar la seguridad y el cuidado de los gaditanos en la playa"; mientras que Ortiz, en su segunda intervención, ha achacado a Adelante Izquierda Gaditana cierta "animadversión" por la plantilla de la Polícia Local a la que ha defendido relatando los diferenes tipos intervenciones (un totoal de 1.448) que han realizado en la playa este verano e incluso señalando que "han prestado servicios que deberían ser de la Policía Nacional". "Pero ellos, la Policía Local de Cádiz, no dice que no, sólo dice, adónde hay que ir", ha defendido.