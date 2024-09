Cada balón de confisca la Policía Local en las playas de Cádiz sale por 1.000 euros

Cádiz/El que fuera concejal de Fomento en tiempos de José María González ‘Kichi’, Carlos Paradas, considera que “esta subida del complemento es una falta de respeto al resto de funcionarios municipales”.

Paradas recuerda que compañeros de la misma categoría cobran 13 euros por cada hora extraordinaria que llevan a cabo, mientras que la Policía Local va a cobrar más de 300 euros por una jornada de trabajo en las playas de Cádiz.

Así, no duda el ex delegado que “estos no dejan de ser favores pagados que tenían pendientes”.

“Para que se hagan una idea, según los sindicatos, cada balón confiscado o cada objeto recuperado le sale a los gaditanos por unos mil euros”, según recuerda Carlos Parada.

Cabe recordar que el primer edil no dudó este viernes en afirmar que sus agentes seguirán cobrando el complemento ya pactado no sólo este año sino también el que viene y los siguientes.

"La decisión de este equipo es que haya seguridad en la playa. Son trabajadores y se les paga y hemos decidido que sea así porque las personas demandaban este servicio y esas mismas personas fueron las que confiaron en nosotros para gobernar y, por eso, nuestra obligación es cumplir", según el alcalde de Cádiz, Bruno García.