La Policía Local de Cádiz reclama una "uniformidad y equipamiento dignos"

Aseguran que su situación "ha superado cualquier límite razonable". Y no se trata de mejoras salariales que puedan ser objeto de discusión, o de condiciones laborales que puedan resultar incomprensibles. En esta ocasión, se limitan a reivindicar un vestuario apropiado con el que realizar su diaria labor. El sindicato de la Policía Local de Cádiz (SPLCA), asegura que la plantilla sigue a día de hoy "prestando servicio sin uniformidad completa, con prendas deterioradas, calzado en mal estado y carencias graves de material básico, tanto de abrigo como de seguridad".

Según aseguran, este problema no es nuevo ni puntual. "Llevamos más de cuatro años arrastrando esta situación, acumulando promesas incumplidas, plazos que nunca se respetan y explicaciones administrativas que ya nadie cree. Siempre hay un procedimiento en marcha, un recurso pendiente o una adjudicación a punto de resolverse. Pero la realidad en la calle es la misma: el material no llega", trasladan.

La peor parte de esta falta de indumentaria dicen que se la llevan los nuevos agentes que se incorporan al servicio, y que lejos de recibir un vestuario completo con el que realizar su trabajo "se ven obligados a compartir chalecos antibalas usados, portar cinturones prestados o utilizar prendas de otros municipios". "Esto no solo es indigno, es irresponsable", lamenta el sindicato.

Recuerdan desde SPLCA que ya el pasado agosto advirtieron de los problemas que arrastraba el servicio. "Falta de uniformidad reglamentaria, vehículos en mal estado, deficiente mantenimiento de la flota y ausencia de prácticas de tiro obligatorias". "Meses después, nada ha cambiado", aseguran, contrarrestando todos estos problemas con las últimas noticias que emanan del gobierno local respecto a la reducción de la deuda o de nuevas inversiones. "Nadie discute la importancia del equilibrio presupuestario, pero no puede lograrse a costa de la seguridad, la dignidad profesional y la imagen pública de la Policía Local", considera este sindicato, que no se explica "que para otros pliegos municipales exista agilidad y eficacia, mientras que para quienes garantizan la seguridad ciudadana todo sean obstáculos".

"En municipios de la provincia con menos recursos que Cádiz, las policías locales cuentan con uniformes renovados, equipamiento actualizado y una imagen profesional acorde a los tiempos. Cádiz, inexplicablemente, se queda atrás", lamentan desde SPLCA, que aclaran que no se trata de pedir "privilegios ni lujos", sino de exigir "lo mínimo: poder salir a la calle con el equipamiento adecuado, con seguridad, con dignidad y con una imagen que esté a la altura de la ciudad a la que sirve".

"La dignidad profesional no es negociable. Cádiz merece una Policía Local equipada, protegida y respetada", concluye el sindicato.