La Policía Local de Cádiz impedía "asentamientos" de personas sin hogar en varios puntos de la ciudad en 2022

La gestión que desde el Ayuntamiento se realiza y se realizaba en lo que a las personas sin hogar se refiere sigue bastante candente, a la espera de una comisión de investigación aprobada por el Pleno que debe demostrar si sirve para arrojar luz sobre las denuncias realizadas o si lo que hace es seguir enmarañando una cuestión tan sensible. Mientras no llega la comisión, el alcalde sigue empeñado en demostrar que no ha cambiado nada en el último año y medio con respecto a lo que venía haciendo el Ayuntamiento antes de esa fecha de junio de 2024, como sostiene el comité de empresa de Parques y Jardines y, tras estos trabajadores, los grupo de la oposición y la asociación Pro Derechos Humanos.

No ha querido el alcalde, en esta ocasión, entrar en valoración algun sobre la polémica. Pero sí ha soltado una perla, a modo de documento, para demostrar que eso que se le achaca a él en este tiempo actual ya lo hacía el Ayuntamiento del gobierno anterior, el de José María González Kichi. "Viven una realidad paralela", ha sido el único comentario que ha querido deslizar Bruno García, en referencia al debate -y las acusaciones- del Pleno de este jueves.

El documento en cuestión es una orden de servicio dada el 11 de julio de 2022. Es decir, un año antes de que Bruno García y el PP llegaran al gobierno de la ciudad. La orden de servicio era consecuencia de otra orden anterior "sobre asentamientos" y viene a informar cómo ese 11 de julio "se ha llevado a cabo la fase de limpieza, intervención y depósito de varios elementos (casetas, enseres, basura propiamente dicha, etcétera)" en varios puntos de la ciudad. En concreto, en los jardines del Pelícano y en los bajos de las Puertas de Tierra.

"Quiere esto decir que debemos mantener las zonas en perfecto estado de limpieza y de uso para lo que se concibió", traslada la orden de servicio firmada por un mando de la Policía Local.

Para ello, para ese "perfecto estado de limpieza" de una zona verde como el Pelícano, precisa el documento aportado por el alcalde que se requiere "servicio fijo en los horarios de 18.00 a 22.30 horas y de 23.00 a 1.00 horas en los jardines del Pelícano y en los bajos de las Puertas de Tierra". "El resto de horario, vigilancia intermitente", dice también la orden a los agentes policiales, a los que también se les traslada la vigilancia de Entrecatedrales "con lo dictado en la primera instrucción" (cuyo contenido no ha mostrado el alcalde).

Además, añade esta nota la necesidad de realizar "parte informativos de lo actuado" para adjuntarlos a una carpeta "creada al efecto" de esta labor de levantamiento de las personas sin hogar que en 2022 daba el Ayuntamiento.

"Esa orden no la he firmado yo", sentenciaba el alcalde tras dejar el documento en la mesa de los periodistas y marcharse de la rueda de prensa.