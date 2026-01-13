La Policía Local de Cádiz, a la espera de un nuevo sistema de gestión integral

La Policía Local de Cádiz contará con un nuevo sistema de gestión integral que modernice unos aparatos que superan los veinte años de antigüedad y que tienen que adaptarse a los medios existentes en la actualidad para dotar al trabajo de los agentes y funcionarios de este área de seguridad de mayor comodidad y, sobre todo, eficacia. El Ayuntamiento ha sacado a licitación “un sistema de gestión integral para la Policía Local de Cádiz y su implantación e integración con los sistemas de información municipales, que cubra y satisfaga todas sus necesidades, así como las licencias de uso necesarias de los sistemas, subsistemas y módulos de gestión de software, aplicaciones informáticas y del resto de servicios que se integren”. Una importante transformación en la que se van a invertir más de 272.000 euros.

Refiere el Ayuntamiento la necesidad de contar con “un sistema ágil y moderno en consonancia a las necesidades del siglo XXI para una policía moderna y eficaz”. Y explica que en estos últimos años “ha sido necesario realizar diferentes cambios así como la integración de nuevo software tanto de terceros como propio” en busca de una correcta gestión de la organización y el sistema de emergencias de la Central de Comunicaciones. Entre otros problemas, se cita que al existir diversos sistemas dentro de la labor policial se crean departamentos y procedimientos estancos, que dificultan la labor de agentes y administrativos. “Parte de los sistemas actuales mantienen un diseño independiente y orientado a solucionar problemáticas particulares, integrados en parte con los sistemas municipales”, precisan, algo que sólo supone “una solución parcial a las cuestiones del día a día”, sin poder utilizar esa información “desde una perspectiva global e integradora” de la actividad policial dentro de otras áreas del Ayuntamiento.

“Esto no permite una evolución de los sistemas informáticos acorde a las necesidades derivadas de los procesos de cambio y modernización de la Policía Local, así como las posibilidades que ofrece la tecnología actual tanto para la gestión interna como para las relaciones con el resto de administraciones y la ciudadanía”, se insiste como justificación de este nuevo sistema que se quiere implantar.

Advierte el Ayuntamiento de que este sistema tiene que tener “un elevado nivel de fiabilidad y seguridad, convirtiéndolo en un sistema crítico” al tratarse de la Central de Comunicaciones de la Policía Local, que está operativa las 24 horas del día los 365 días del año. Y por ello, deben hacerse también “continuas revisiones y mantenimientos preventivos que reduzcan al mínimo las averías” para no interrumpir el servicio. Y si llegaran estas averías, “hay que procurar que tengan la menor incidencia posible en el funcionamiento de los servicios de emergencias que se prestan”.

La empresa que resulte adjudicataria de la implantación de este nuevo sistema de comunicación deberá proveer de una aplicación de gestión integral policial, una aplicación de gestión de sala de emergencias, una applicación de movilidad para smartphones y tablets, y otra aplicación de alertas geolocalizadas, junto a cuatro equipos completos de escritorio y 20 tablets y 20 impresoras portátiles conectadas a esa aplicación de movilidad.

Debido al calado de esta operación de actualización y de las nuevas herramientas para que la labor policial quede conectada con otras delegaciones municipales, se establece una hoja de ruta a seguir por el adjudicatario, que antes de nada tendrá que planificar con los responsables policiales e informáticos del Ayuntamiento cómo implantar el nuevo sistema, partiendo del análisis y diagnóstico de la situación actual. En una segunda fase, una vez se apruebe el plan de implantación propuesto, se procederá a ejecutar lo previsto, con la oportuna migración de datos, para realizar unas pruebas iniciales antes de la puesta en marcha. Y por último se contempla también la formación del personal en estas nuevas herramientas tecnológicas. Para todo ello, en cualquier, se otorga un plazo máximo de doce meses desde que este contrato quede adjudicado.

Y para la adjudicación primero deberá finalizar el plazo de presentación de ofertas, que está abierto hasta el próximo 23 de enero, y que deberá incluir un precio, siempre por debajo de los 272.408,10 euros (sin contar el IVA) que se ha fijado como precio de licitación.