La Policía Local de Cádiz da orden de no retirar animales de la calle, ni muertos ni vivos

Cádiz/Imaginen que en Cádiz se produjese una epizootia (el equivalente a una epidemia en humanos) entre la población de gatos comunitarios que viven en las alrededor de veinte colonias que hay repartidas por la ciudad. Un brote masivo como el del coronavirus felino que en 2023 acabó con la vida de cientos de miles de ejemplares que vivían en las calles de la isla de Chipre.

Ante una emergencia sanitaria así, a día de hoy, la capital gaditana no tendría respuesta, pero tampoco ante un episodio mucho menor: el Ayuntamiento carece de un servicio de recogida de animales muertos que garantice el tratamiento de los cuerpos, su traslado y su eliminación, tal y como exige la ley para evitar graves problemas de salud pública.

Es más, según ha podido saber Diario de Cádiz, la ciudad ni siquiera tiene respuesta legal para la retirada de un solo cadáver de gato como el que dio pie a una denuncia por supuesto delito contra la salud pública interpuesta por la Plataforma ‘Sin Miedo’ contra el Ayuntamiento. Tanto es así que en la Policía Local han dado orden de no atender ninguna demanda de retirada. “A día de hoy y hasta nuevo aviso no podemos recoger ningún animal de la vía pública”, impone taxativamente la orden de la que ha tenido conocimiento este periódico. Ni muerto ni vivo.

Desde el Ayuntamiento atribuyeron el caso denunciado por los animalistas a “un error de coordinación en el protocolo” entre la Policía Local, las delegaciones de Salud y Medio Ambiente y la empresa de Alhaurín de la Torre (Málaga) Adopte su Mascota, con la que dijeron tener en vigor “un contrato menor”, en tanto que culmina la licitación definitiva del servicio. Una licitación de un nuevo contrato que fuentes municipales dijeron haberse “iniciado”, después de que la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz retirase la adjudicación a Athisa, la empresa responsable del lamentable y terrorífico estado en el que encontró la Guardia Civil los perros y gatos que albergaba su centro de supuesta protección animal en Chiclana, antes de clausurarlo.

Sí hay un contrato para transporte y albergue de animales vivos

Pero lo cierto es que a día de hoy no consta que el Ayuntamiento de Cádiz mantenga ningún contrato menor con Adopte su Mascota para la retirada de animales muertos de la vía pública, según ha podido deducir este periódico después de haberlo reclamado insistentemente a las dos partes, sin que finalmente "aparezca". Sí que lo tiene para “el transporte y albergue de animales”, servicio que ya prestó la empresa malagueña con el traslado de los perros y gatos que custodiaba el Ayuntamiento de Cádiz en el centro mancomunado de los horrores al suyo de Alhaurín de la Torre, tras su cierre. Y para el posterior traslado de entre 6 y 7 canes potencialmente peligrosos, según confirmaron a este desde la empresa.

Sobre la licitación definitiva del servicio de recogida, traslado y albergue de animales, ya sean vivos o muertos, no hay, a día de hoy, ni rastro en la Plataforma de Contratación del Estado. Y no puede haberlo porque no se ha iniciado el proceso de licitación. Y no ha empezado porque está todavía en fase de redacción y ni siquiera se ha invitado a ninguna empresa a participar en él por la sencilla razón de que no se ha lanzado el pliego.

Respecto al supuesto “fallo de coordinación en el protocolo” entre Policía Local, las delegaciones de Salud y Medio Ambiente y Adopte su Mascota, una fuente de la Policía Local respondió a este periódico: “No tenemos conocimiento de ningún protocolo, sino de una serie de premisas que hay que cumplir respecto a los animales vivos, ya sean callejeros o que se hayan extraviado. Tenemos que personarnos para comprobar si disponen de chip para leerlo y determinar quien es el dueño, si lo tiene. Sobre estas actuaciones sí que tenemos contacto con la empresa malagueña, pero no sobre la retirada de animales muertos”.

Lo que dice la ley y qué hacer

En su artículo 16, la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, bajo el epígrafe "recogida y eliminación" establece que "los Ayuntamientos serán responsables de la recogida y eliminación de los animales muertos en sus respectivos términos municipales, pudiendo exigir, en su caso, las prestaciones económicas que pudieran corresponderles."

Los cuerpos de estos animales son considerados material de categoría 1 en el reglamento CE 1069/2009. Esta norma establece en su artículo 12 que este tipo de material debe eliminarse por incineración, coincineración o enterramiento con transformación previa por esterilización a presión.

Como norma general, ante el hallazgo de un animal muerto en la vía pública se recomienda llamar al teléfono de emergencias 112 y/o a la Policía Local, si bien hay ciudades que cuentan con un teléfono municipal propio para estos casos.

De ninguna manera se debe recoger, ni tocar, ni mover el cuerpo del animal, ya que los ayuntamientos deben tener un servicio de recogida que cumpla con los requisitos que exige la ley, ya sea municipal o contratado con una empresa especializada. Y si se está acompañado de mascotas o niños, conviene que no se acerquen al cadáver.