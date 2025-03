El pleno extraordinario de los presupuestos municipales para Cádiz será el próximo jueves 13 de marzo

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha informado esta mañana de viernes 7 de marzo sobre la fecha definitiva del pleno extraordinario para el debate y aprobación de los presupuestos municipales de 2025, que se celebrará el próximo jueves 13 de marzo a las 12 horas.

Bruno García ha recordado que el presupuesto asciende a 195,8 millones de euros, un 3% más del que se aprobó en 2024 y un 11,4% más que las últimas cuentas del anterior equipo de Gobierno.

Un presupuesto, ha añadido, “donde ponemos acento en lo social, con un aumento de un 13% con respecto a 2024 y de un 28,7% con respecto a 2022”. Además, “también va a haber importantes partidas para el mantenimiento municipal y la vivienda pública”, ha afirmado el alcalde.

Este año también se ha aminorado el dinero que hay que pagar a los bancos, pasando de los 12 a los 7 millones de euros. "Eso nos permite acometer inversiones como las que tenemos garantizadas por la vía de la financiación pidiendo nuevos préstamos como para el Torreón de la Puerta de Tierra, la Avenida de Astilleros y el parque del cementerio, que para nosotros es fundamental. Aparte de eso, garantizamos la vivienda a través de la inversión ya realizada y que iremos incrementando", ha avanzado García.

"Le propusimos a la oposición que los apoyasen, pero Adelante Izquierda Gaditana lo rechazó y el PSOE se tomó un tiempo y al final dijo que no. Nosotros hemos tendido la mano y no sabemos si van a votar que no a un incremento de casi un 30% en lo social y a lo que no se había hecho antes, como es la inversión de un millón de euros en la Ayuda a Domicilio. Espero y deseo que la oposición tenga esto en cuenta", ha manifestado el alcalde.

Ayudas sociales

En cuanto a las ayudas sociales, se han aprobado ayudas por valor de 170.528,06 euros de los que 159.471 euros serán para 582 ayudas de emergencia social; 6.765 euros para 16 ayudas económicas familiares; 2.468 euros para 46 ayudas para el pago del recibo de la luz; y 1.822 euros para ayudas para el pago del recibo del agua.

Por otro lado, se han aprobado 9 bonificaciones para pensionistas para el pago de la luz, 8 bonificaciones para pensionistas para el pago del agua, 21 ayudas de cobertura energética anual, y 31 suministros vitales de agua