El Pleno de Cádiz insta a la Junta a incluir una partida para el nuevo hospital en sus presupuestos 2026

El pleno municipal del Ayuntamiento de Cádiz ha acordado instar a la Junta de Andalucía a incluir una partida en su proyecto de Presupuestos de 2026 para avanzar "en el menor tiempo posible" en el proyecto de construcción del esperado nuevo hospital regional. Un mandato resultante de la aprobación con los votos populares de la enmienda de sustitución que el grupo municipal del PP interpuso a la moción presentada por el PSOE en la sesión celebrada este jueves.

Además, reza la enmienda, el Pleno exige a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Hacienda "acordar el texto completo de un convenio que permita la cesión anticipada del solar destinado a la construcción del nuevo hospital a la Junta de Andalucía, actuando también el Consistorio como parte de éste para aquellos aspectos en los que la ciudad pueda facilitar los trámites recogidos en dicho convenio".

En el texto también se ofrece al Gobierno de la Nación y a la Junta de Andalucía la Casa Consistorial gditana para que, en la fecha y hora que ambas determinen, se pueda rubricar formalmente el convenio de cesión inmediata del solar.

Una enmienda de sustitución que no ha sentado nada bien a los socialistas que llevaban al arco plenario una propuesta "con dos puntos muy sencillos", como ha enunciado Óscar Torres. "Que se firmara el convenio entre Junta y el Ministerio para que Zona Franca realice la cesión gratuita, gratuita, que no va a costar un duro a los gaditanos, a la Junta, y que en los presupuestos generales 2026, que se están redactando ya, la Junta incluya una primera partida presupuestaria para la construcción del hospital".

Dos propuestas aparentemente coincidentes pero que difieren al incluir el Partido Popular en su enmienda lo que consideran una "cierta contradicción" de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, que en el ofrecimiento de cesión gratuita del solar de Zona Franca que realizó el pasado 12 de septiembre, apuntaba que "no se requería de trámite urbanístico alguno". "No obstante, las líneas generales de convenio que acompaña dicha carta se apunta expresamente que será el Ayuntamiento de Cádiz quien debe garantizar que el Consorcio de Zona Franca reciba las unidades de aprovechamiento subjetivo que le corresponden por la cesión del suelo", apostillan en su texto los populares que subrayan que estos aprovechamientos "se traduce en beneficios económicos y sí requiere trámites urbanísticos".

No tardaron en llegar los cruces de acusaciones entre los dos veteranos partidos a unos pocos días de que se produzca la primera reunión sobre el futuro hospital de Cádiz entre estas administraciones. Un encuentro que Zona Franca fijó para el próximo día 1 de octubre y que ahora la Junta lo quiere retrasar al día 3.

"Ojalá me equivoque y me recuerden ustedes estas palabras siempre, pero yo creo que el nuevo hospital, mientras que esté el Partido Popular en la Junta, no se va a hacer", ha apostillado David de la Cruz, desde Adelante Izquierda Gaditana.