La plaza de Sevilla se convierte en un punto negro del tráfico en Cádiz

La plaza de Sevilla es uno de los puntos negros del tráfico en Cádiz en cuanto a siniestralidad. Con una fuente que sirve para distribuir el tráfico hacia la avenida del Puerto, Cuesta de las Calesas, Muelle Ciudad, estación de tren y avenida de Astilleros, el giro desde la avenida del Puerto hacia la avenida de Astilleros sigue provocando accidentes con cierta asiduidad.

Con un ceda al paso que da preferencia a los vehículos que vienen desde la Cuesta de las Calesas y un semáforo a escasos metros, todavía hay conductores que no respetan las señales de tráfico y aceleran para poder cruzar los dos carriles lo antes posible, aunque esto suponga llevarse por delante a otro vehículo.

Esto sucedió en la noche del pasado jueves, cuando un coche arrolló a una motocicleta por realizar el giro hacia la izquierda sin respetar el ceda el paso. Aunque existe mucha visibilidad, los accidentes se siguen produciendo en este lugar. El diagnóstico es más que evidente. De hecho, ha estado y está sobre la mesa de los diferentes equipos de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz. La solución se sabe y se proyecta, pero aún no pasa de ahí debido a la extrema lentitud de la ejecución del Plan Plaza de Sevilla, que debe convertir a este espacio, junto a la avenida de Astilleros y la integración del puerto en la ciudad, en el gran vestíbulo de entrada al casco antiguo de la ciudad.

Con algunas divergencias en el diseño global, al final todas las ideas acaban apuntando a la necesidad de construir una nueva gran rotonda frente al Palacio de Congresos que permitiría reordenar el tráfico de la plaza de Sevilla, evitando de esta manera el giro a la izquierda que deben dar los vehículos que van desde la avenida del Puerto a la avenida de Astilleros.

Un ejemplo de ello es la idea que ya tenía esbozada el anterior equipo de Gobierno de Adelante Cádiz, con Martín Vila como concejal de Urbanismo. Esta delegación municipal ya tenía dibujado un plan en el que esta gran rotonda permitiría la reordenación de la circulación, bebiendo en parte de la Gran Plaza del Mar que proyectó el PSOE de la mano del arquitecto Manuel Ángel González Fustegueras.

Así, se planteaba el soterramiento de la avenida de Astilleros desde la sede de la Autoridad Portuaria hasta el edificio Trocadero, saliendo los vehículos a la rotonda de la plaza de Sevilla. De esta forma, se podría reformar todo el paseo de Canalejas y se integraría el Muelle Ciudad con un espacio peatonal por el que también pasaría el tranvía para llegar a la Punta de San Felipe.

Junto a ello, también se preveía la construcción del Parque de la Muralla y el derribo de la Aduana y la Casa del Mar, además de la instalación de un jardín para dar entrada a la antigua estación de tren.

Por su parte, el actual equipo de Gobierno del PP tiene una idea diferente de cómo ejecutar los cambios en la plaza de España. Con Bruno García como alcalde y José Manuel Cossi como concejal de Urbanismo, se ha rescatado la idea que viene de los tiempos de Teófila Martínez de construir un gran aparcamiento subterráneo con en torno el millar de plazas bajo la avenida de Astilleros, llegando hasta la propia plaza de Sevilla. Fruto de esta reordenación, se construiría la rotonda para la reordenación del tráfico en este punto caliente del casco antiguo de Cádiz.

Con todo, la intención del Consistorio es poder licitar esta obra en el primer trimestre de 2026, lo que sería un espaldarazo para todo el Plan Plaza de Sevilla. La inversión sería de 20,7 millones de euros y ya permitiría la construcción de la rotonda con su reurbanización para regular el tráfico de este lugar. Junto a este espacio, iría una gran zona verde.

Por todo ello, y teniendo en cuenta la gran cantidad de accidentes que se acumulan en este lugar, cualquier avance en el Plan Plaza de Sevilla es importante para que, de una vez, arranque un proyecto que ya lleva muchos años paralizado y que supondrá una mejora relevante en la trama urbana de Cádiz.