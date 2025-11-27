Al menos una persona herida en un otro accidente de tráfico en la Plaza de Sevilla de Cádiz

En torno a las 19:30 de la tarde de este jueves 27 de noviembre se ha producido otro grave accidente de tráfico en la Plaza de Sevilla, de Cádiz, entre un turismo y una moto. Se trata de uno de los puntos más conflictivos de la ciudad, si no el que más, porque en él se han registrado ya numerosos siniestros, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas para evitarlo.

Sanitarios de la Empresa de Emergencias 061 asistieron rápidamente a la persona que pilotaba el vehículo de dos ruedas, mientras que dos patrullas de la Policía Local que se desplazaron inmediatamente al lugar del suceso regularon el tráfico y mantuvieron perimetrada y segura la zona donde se produjo el accidente hasta alrededor de las 20:15, hora en la que ya se habían retirado los vehículos.

Hasta el momento en que se publica esta información se desconoce el estado de la persona herida, pero la brutal forma en la que se produjo el accidente apunta a que podría haber sufrido lesiones bastante graves y es seguro que ha sido trasladada a un centro hospitalario. Tampoco se sabe todavía si el conductor del coche sufrió algún año.

El tremendo impacto de la moto con el turismo se produjo cuando el vehículo de dos ruedas acaba de bajar por la Cuesta de las Calesas y el conductor del coche, que venía por la Avenida del Puerto, torció en la rotonda de la fuentes de la Plaza de Sevilla hacia la Avenida de Astilleros sin hacer la parada a la que obliga el ceda el paso, con preferencia para quienes bajan de la Cuesta de Las Calesas.

Como resultado del enorme golpe, el piloto de la motocicleta salió despedido por encima del turismo hacia el otro lateral del vehículo, el más cercano a la fuente.

Esta no es la primera vez que se registra un accidente en este lugar, de manera que parece claro que el Ayuntamiento debería tomar alguna medida urgente, como la sustitución del ceda el paso por un semáforo que detenga con seguridad el tráfico hacia la Avenida de Astilleros.

De hecho, el 22 de octubre de 2021 se produjo un siniestro casi igual y exactamente en el mismo lugar. Un motorista resultó herido al producirse una colisión entre su vehículo y un turismo, en este punto tan conflictivo. Pero es que el 8 de septiembre de ese mismo año impactaron un autobús urbano y una furgoneta. Y el 7 de agosto de 2022 chocaron otro autobús de la línea 1 y un turismo.

El 23 de febrero de este año, otra persona sufrió las consecuencias del choque entre otros dos vehículos.