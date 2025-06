La plaza de San Antonio de Cádiz volverá a acoger este verano el Nintendo Switch Tour

El pasado 5 de junio salió a la venta en España la consola Nintendo Switch 2 y los próximos días 2 y 3 de julio gaditanos y visitantes podrán probarla en la plaza de San Antonio de Cádiz. La compañía de entretenimiento ha elegido de nuevo la capital gaditana para poner en marcha dos jornadas de videojuegos gratuitos con la celebración del Nintendo Switch Tour 2. Este año habrá 40 puestos de juegos que estarán en funcionamiento de 18:00 a 00:00 horas.

Cádiz vuelve a ser la primera ciudad española en la que se lleva a cabo esta gira en la que el público, tanto adultos como niños, podrán probar algunos de los videojuegos más famosos de la marca, acercarse a algunos de los que acaban de salir al mercado o incluso probar los que aún no están a la venta. Es el caso de Mario Kart World, disponible en la plaza de San Antonio, o Street Fighter 6, Donky Kong Bananza, The Legend of Zelda: Breath of the Wild u Hogwarts Legacy, entre otros.

La concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, fue la encargada de presentar este evento en el Ayuntamiento de Cádiz junto a la responsable del Departamento de Prensa de Nintendo Ibérica, Rosa Gil. La edil quiso "agradecer a Nintendo que vuelva a confiar en Cádiz para celebrar esta actividad" y animó a familias, jóvenes y niños a que disfruten de esta cita. "Nintendo Switch Tour 2 convierte un espacio público como la plaza de San Antonio en un lugar de encuentro, convivencia, alegría y juego compartido", concluyó Bazán.

Por su parte, Rosa Gil, comentó que "es un privilegio arrancar la gira de Nintendo Switch en Cádiz y este año es una ocasión muy especial para nosotros porque acabamos de lanzar la consola Nintendo Switch 2 y esta gira va a ser su presentación en sociedad". La responsable de prensa añadió que "para mucha gente esta va a ser la primera oportunidad de poder tenerla en sus manos, probar los juegos y ver las novedaes que trae. Seguimos apostando por los valores de siempre de Nintendo de humor, diversión, juegos compartidos y pensados para todas las edades".

Rosa Gil tiene claro que el juego estrella será "Mario Kart World, una nueva entrega de una de nuestras series más queridas y populares y esperamos que la gente se lo pase bien porque es más que un juego de carreras. Es un juego lleno de humor, de derrapes, de amigos picándose... Creemos que es una buena propuesta apara atraer a gente de todas las edades".