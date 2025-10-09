La Plaza de Candelaria de Cádiz, nuevo objetivo "para innovar" en actividades culturales

La reciente celebración de la SailGP en Cádiz ha dejado muestra, un año más, del potencial de espacios de la ciudad, quizás, poco explotados para actividades culturales. En concreto, la Alameda Apodaca, donde por segundo año consecutivo se ha celebrado El rincón del arte, una exposición de trabajos de artistas plásticos gaditanos, se erige como uno de esos enclaves que parecen estar llamados a la acción. Así también lo valora la teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, que, además, suma un nuevo nombre a su lista de trabajo, el de la Plaza de Candelaria.

"Tenemos espacios muy interesantes para acoger actividades artísticas como la Alameda, está claro, pero tenemos otros espacios muy bonitos que también podemos seguir potenciando como es el caso de la Plaza de España -que ya está tomando cierto protagonismo- o de la Plaza de Candelaria, un sitio que quiero potenciar y donde quiero innovar", ha adelantado la edil que asegura que tiene en mente "un nuevo proyecto en el que ahondar" para "este próximo 2026".

"Ya lo estamos viendo y trabajando en los distintos formatos, pero me tengo que sentar con los distintos colectivos que quiero que formen parte", ha avanzado González que parece inclinada hacia una iniciativa donde se mariden diferentes disciplinas artísticas. "No sé si tuvistéis la oportunidad de ver, no solamente lo que fue El rincón del arte con las distintas pinturas de nuestros artistas, sino también la actuación de la compañía de danza El Garaje en esa balaustrada de la Alameda. Fue maravilloso. Es que considero que juntar diferentes disciplinas artísticas, ya sea la pintura, fotografía, la danza, la música, la oratoria, lo que provoca es enriquecer y potenciar cada una de las disciplinas", reflexiona.

De lo que sí se muestra segura la concejala es de que este proyecto de El rincón del arte "tiene que consolidarse en la ciudad de Cádiz" y, "aunque no se pueden quemar los proyectos que salen bien" incluso para los propios artistas, sí puede decir que está trabajando ya "en ver la posibilidad que se puedan tener espacios que de manera periódica, en el tiempo, puedan ser disfrutados". La Plaza de Candelaria, entre ellos.

Una plaza parcialmente acotada en la actualidad

Con todo, la realidad actual de la plaza de la Candelaria es la de un espacio parcialmente acotado debido al peligro que supone los frutos de un árbol situado en uno de los extremos del enclave. Una situación que se ha alargado durante el verano y que todavía no ha encontrado solución.

A este árbol de grandes dimensiones, de unos 40 metros de altura, se le caen de manera continua ramas y enormes piñas que ponen en peligro a los viandantes. Ante esta amenaza, hace unos meses se decidió vallar una amplia zona de la plaza, siempre a la espera, como en su momento aseguraron fuentes del Ayuntamiento de Cádiz, de la llegada de una grúa también de una dimensión importante para poder atajar el problema. Maquinaria específica de la que todavía no se sabe nada.