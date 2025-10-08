Los últimos eventos en Cádiz y la hostelería: “No he conocido un septiembre más bonito y fructífero para el sector"

La Regata Globe 40, el South International Series Festival, Cádiz Romana, Alcances y la SailGP. La ciudad ha vivido hasta cinco eventos el mes pasado y la hostelería, principalmente la del centro, no puede estar más contenta. El presidente de la patronal Horeca, Antonio de María, es rotundo al respecto: “No he conocido un septiembre más bonito y fructífero para el sector. Y llevo 63 años en la hostelería”.

De María recuerda a la comparsa de Paco Alba ‘Los julianes’ cuando cantaba aquello de que “Cádiz está de fiesta todo el verano” para defender que el esplendor estival de antaño ha vuelto: “El verano ha sido una fiesta continua, como antes. Ese verano se perdió y este Ayuntamiento lo ha recuperado. Además, han sido fiestas de categoría, de carácter internacional. Y la hostelería, de dulce”.

Para el presidente de Horeca “la capital hoy ejerce de capital y comparte sus eventos no solo con los gaditanos, sino con muchos visitantes de España y del extranjero. Estos eventos añaden un plus turístico de gran valor. Porque muchas personas vienen a Cádiz por esos motivos, se enamoran de la ciudad y vuelven luego a pasar sus vacaciones”.

Incide en que “ha sido un verano muy completo para la hostelería, y ha ayudado mucho el buen clima y el poco viento de levante que hemos tenido. Ha sido una confluencia de circunstancias a favor. Julio y agosto han estado a gran nivel. Y con septiembre se ha recuperado un mes que antes estaba más flojo”.

“Se está notando en este cambio de gobierno que se apuesta por un avance de la sociedad gaditana. Es bueno todo lo que haga que la ciudad tenga un latido"

Según De María “los hosteleros están encantados. Los fines de semana han sido de alto nivel, pero los eventos han sido un pelotazo”. Y sigue alabando la forma de proceder del Ayuntamiento: “Se está notando en este cambio de gobierno que se apuesta por un avance de la sociedad gaditana. Es bueno todo lo que haga que la ciudad tenga un latido”.

Sin embargo, para Horeca “la asignatura pendiente es el aparcamiento, pues estamos perdiendo mucha clientela de la Bahía, de personas que deciden no venir porque no tienen donde dejar el coche”. A su juicio “Cádiz necesita como el comer ese aparcamiento de mil plazas del proyecto de la plaza de Sevilla. No podemos permitir que por esta falta de plazas de estacionamiento no vengan clientes a la ciudad. Hay que ponerles una alfombra de plata. Lo peor que le puede pasar a una ciudad es que no haya gente por sus calles”.

Ya piensa en el próximo verano. “Esperamos como agua de mayo la nueva iluminación del Paseo Marítimo, que la llevamos esperando 12 años. Con Teófila, el paseo estuvo iluminado desde Santa María del Mar hasta Cortadura. Y esa luz nunca llegaba a la orilla, por mucho que se hablara de contaminación lumínica”, apostilla.

Ahora llegará el “natural descenso” de la actividad en octubre y noviembre, para afrontar un diciembre “con muy buenas previsiones”, para lo que esperamos que la iluminación navideña esté ya a finales de noviembre, después de varios años “de una tristeza absoluta”.

De María, eufórico, se viene arriba para pregonar, por último, que “a Cádiz, y su provincia, las creó Dios para el turismo y ahora están para comérselas después de mucho tiempo dormidas”.