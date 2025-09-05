Playas seguras en Cádiz: Habrá socorristas todo el año en dos de ellas a partir del 1 de octubre

A partir del próximo 1 de octubre, dos de las cuatro playas de la ciudad de Cádiz contarán con servicio de socorrismo durante todo el año, según ha anunciado esta mañana de viernes 5 de septiembre el alcalde, Bruno García, después de la Junta de Gobierno Local.

Concretamente la empresa municipal Cádiz 2000 destacará una embarcación con un patrón y dos socorristas en un tramo de la playa Victoria, a la altura de la calle Ceuta y del estadio, y una moto de agua y otros dos especialistas en salvamento en la playa de Santa María del Mar en horario de 12:00 a 17:00 horas, de lunes a domingo. Así lo ha acordado el consejo de administración de la firma pública que gestiona las playas gaditanas.

"Es un paso más que damos después de haber eliminado este verano el periodo de temporada baja para poder ampliar el horario de socorrismo", dijo el alcalde. "Para nosotros es muy importante la seguridad en la playa con lo que tiene que ver con el salvamento y también con la Policía Local", añadió Bruno García.

Estas medidas anunciadas ya el pasado mes de julio por el teniente de alcalde delegado de Playas, del área de Medio Ambiente, José Carlos Teruel, son la respuesta municipal a los fallecimientos de tres personas ahogadas a principios de este verano, de una cuarta en el mes de agosto y de una oleada de operaciones de salvamento que hubo que deplegar durante la última temporada de mar de fondo que se registró en el litoral gaditano la última semana del pasado mes de agosto. Los servicios de rescate tuvieron que actuar hasta en 15 ocasiones.

El pasado 23 de junio, perdió la vida ahogado un hombre de 38 años, de nacionalidad italiana, que se encontraba en la playa acompañado por sus padres. Este trágico suceso se sumó a los ocurridos hacía apenas dos semanas en las playas gaditanas, donde otros dos hombres perdieron la vida: uno en la playa de la Victoria y otro también en la playa de Santa María del Mar. Ambos fallecimientos tuvieron lugar el pasado domingo 8 de junio con apenas 15 minutos de diferencia. A las 20:15 horas murió un hombre de 77 años en la playa de la Victoria, y sobre las 20:30 falleció un joven de 26 años en Santa María del Mar. Este último, de nacionalidad india, trabajaba en uno de los cruceros que se estaban reparando en la factoría de Navantia.

El 17 de agosto fallecía en la playa de la Victoria un bañista de 92 años tras haber sufrido un infarto mientras se bañaba. En un primer momento el bañista logró ser reanimado, siendo trasladado con vida al Hospital Universitario Puerta del Mar, donde poco después fallecería al no superar el episodio cardíaco.