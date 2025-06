La playa de La Caleta de Cádiz y el alga invasora: "Parece que este año la invasión tiene más intensidad"

"La Caleta está invadida, parece que este año con más intensidad", apunta Juan José Vergara, catedrático de Ecología de la UCA, al preguntarle por el alga invasora y el impacto que está teniendo en las playas de la ciudad. La presencia de esta alga cumple ya diez años en nuestras costas y desde la zona cero, que se puede considerar el Estrecho, se ha ido extendiendo hacia todo el litoral gaditano. "Cuando me preguntan cómo catalogaría la situación digo que es preocupante, no catastrófica, pero es un problema serio", apunta a el experto sobre su visión.

En la playa de La Caleta, donde siempre han existido especies autóctonas de algas, quedando de siempre en su orilla especialmente con poniente, éstas casi no se ven. Porque aquí "arribazones siempre ha habido y habrá, y no es mala señal", pero Rugolopterix okamurae "está ya enraizada en las cubetas, en las pozas" y afectando a especies características de esta playa gaditana, lo que "provoca una caída enorme de la biodiversidad".

Y es que además de los inconvenientes que le puede traer al turismo, a la propia incomodidad del bañista, a los olores que conlleva su presencia; "su llegada se nota en la flora y la fauna".

En estos pasados días en el mar de la playa gaditana -el domingo el agua estaba algo más limpia-, los bañistas han podido 'sufrirla', más al centro y la izquierda del balneario e incluso en la zona de arena de La Laja. Se pueden distinguir por su color pardo, plana, ramificada, y se parece mucho a otra alga parda autóctona, manifiesta el catedrático.

Ya en 2023 en este diario informaba de las primeras invasiones de estas algas en La Caleta y el año pasado, a final de agosto, el Ayuntamiento daba a conocer la retirada de más de 300.000 kilos desde el inicio del verano.

Retirada "practicamente diaria" del Ayuntamiento

Entonces, el Consistorio comentaba que este problema afectaba especialmente a esta playa de Cádiz respecto al resto de las playas de la ciudad -"por su fisonomía acumula más y las algas suelen entrar cuando hay poniente"- y destacaba los recursos empleados diarios para la retirada ante una situación que, como se conoce, no es sólo de Cádiz.

Este año, sigue este esfuerzo, aseguran a preguntas de Diario de Cádiz, y están realizando de nuevo las tareas "de retirada prácticamente todos los días", confirman a este medio. "Se hace a horas muy tempranas porque no se puede meter la maquinaria pesada cuando hay usuarios", apuntan.

Juan José Vergara comenta de hecho el esfuerzo económico que supone para las administraciones locales de la provincia limpiar las playas, la arena, pero también recuerda que "no soluciona el problema", porque están "en las rocas", "crecen en los

sistemas rocosos", como se está viendo en este querido rincón gaditano, en puntos del Castillos de San Sebastián o por la zona de la Alameda, "en todo el litoral de la Bahía".

Para intentar buscar salida "a un problema global de difícil solución" tiene que haber mucha coordinación entre todas las administraciones, opina. "Utilizarlas valdría, -señala- pero eso es para una pequeña parte". En Tarifa en el verano de 2024 llegaron a recoger más de 11.000 toneladas, cuadriplicando los números del año anterior.

Las consecuencias de esta alga, catalogada como especie invasora y que aún no cuenta con un plan de gestión, ya se están viendo en numerosos frentes -los pescadores gaditanos llevan tiempo denunciando la situación que padecen- . Pero aún no se sabe cómo afectará al futuro de la zona. "Cuando hay una invasión y esta desaparece no se vuelve al estado inicial sino a otro estado, como cuando ocurre un incendio y se recupera el sistema", explica Vergara.

En tan sólo 5 años, entre 2015 a 2020, el alga asiática protagonizó una invasión sin precedentes en Cádiz: de no haber nada en 2015 pasó a extenderse a los largo de decenas de kilómetros de costa. Esta especie invasora se instaló de manera definitiva ya en el verano de 2022 en playas de los Caños de Meca (Barbate), Varadero (Chiclana de la Frontera), Tarifa y El Puerto de Santa María. La UCA dio la voz de alerta al avistar por primera vez esta especie en la playa de La Caleta en el verano de 2023 en una salida de campo de sus alumnos.