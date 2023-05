Las algas invaden buena parte de la playa de La Caleta de Cádiz

Una gran cantidad de algas se acumula estos días en la arena de la orilla de la playa de La Caleta. El viento de Poniente que ha soplado el fin de semana ha propiciado este manto, que en la mañana de este martes seguía cubriendo buena parte de su arenal, con presencia de distintas especies, entre ellas el alga invasora.

Según confirmó a este medio, el Ayuntamiento de Cádiz ya ha llamado a la empresa encargada de la limpieza de las playas para su retirada, para que no empiece a oler debido a su posible putrefacción, aunque -aseguran- que normalmente no se hace recogida de algas fuera de temporada. "No es algo que se recomiende medioambientalmente hacer todo el tiempo, porque conlleva retirar arena y otro tipo de sedimentos naturales y la prioridad es la retirada de residuos", ha manifestado desde la Delegación de Medio Ambiente que dirige Rocío Sáez. "Es algo que afecta más al uso y a la comodidad de los bañistas", han añadido.

Desde el Ayuntamiento han recordado que el arribazón de algas es habitual cuando sopla el poniente a lo largo de todo el año, y que cuando hace levante se genera el efecto contrario en esta icónica playa gaditana.

Sin embargo, la cantidad acumulada estos días-como se puede apreciar en las fotos- ha hecho al Consistorio gaditano plantearse la limpieza, y ya se ha comunicado a Cádiz 2000, encargada de este servicio en las playas de la ciudad. La limpieza se hará este miércoles.

Alga invasora y otras especies

Las algas que cubren la arena de La Caleta "son algas de todo tipo, si bien se consta la presencia de alga asiática", han confirmado desde el Ayuntamiento gaditano. Y es que la llegada de esta especie invasora al litoral de la capital gaditano ya es un hecho.

El catedrático de la Universidad de Cádiz y director del Instituto de Investigación Marina (INMAR), Juan José Vergara, dio la voz de alerta al avistar por primera vez esta alga en la playa de La Caleta durante una salida de campo con sus alumnos. El alga fue encontrada en una cubeta. "Está fijada", asegura, "Si la ves en un arribazón puede venir de cualquier lado, porque ha sido arrastrada por la corriente. Si la estás viendo en el intermareal, el submareal debe estar densamente poblado."

Vergara cree que llegó a la ciudad de Cádiz por las corrientes y mareas, con la facilidad para dispersarse que la caracteriza. Ahora, sostiene Vergara, "hay que esperar y observar" a esta especie que ya se ha establecido en la mayo parte del litoral andaluz y de la provincia, desde Algeciras, hasta Barbate, Tarifa incluyo Chiclana y El Puerto de Santa María; y ha causado pérdidas a la flota pesquera de Conil y Barbate.