El plan para construir nuevas viviendas en la Zona Franca de Cádiz, pendiente del Hospital

La necesidad de nueva vivienda en la ciudad de Cádiz, especialmente la de protección oficial, no casa con los ritmos que en este tema se marcan las distintas administraciones.

A la lentitud a la hora de poner sobre la mesa nuevos proyectos, cuando hay suelo (tanto del Ayuntamiento como de la Junta) y sobre todo dinero (con los préstamos pedidos por el gobierno local, hasta superar los 20 millones de inversión prevista pero no concretada), se le unen los problemas del sector de la construcción. Faltan trabajadores especializados mientras se choca con los costes disparados lo que provoca que falten ofertas a los concursos activados por las administraciones.

La ciudad, así, tiene pendiente aclarar qué modelo de viviendas se van a levantar, qué cantidad, y cuándo empezarán las obras, en terrenos públicos como Tolosa Latour, chalé de San Luis, Náutica, Casitas Bajas (propiedad compartida con la iniciativa privada), en la Lonja, y la posibilidad de cambiar el uso a residencial en los antiguos colegios de Carmen Jiménez y Adolfo de Castro.

Lo cierto es que todos son espacios donde, a priori, no debería de ser complicado actuar, y en los que se podrían levantar varios centenares de viviendas. Pisos que se unirían a las promociones municipales ya en marcha (con más de 100 pisos), a la prevista en el barrio Manuel de Falla, a Navalips y a la operación en Loreto.

Pero en la retaguardia espera el desarrollo un proyecto esencial que no acaba de definirse, tanto porque afecta a dos administraciones que tienen planteamientos diferentes como por la presencia de la propiedad privada en esta operación: la posibilidad de construir viviendas en el polígono exterior de la Zona Franca.

Medio millón de metros cuadrados por arreglar

Este medio millón de metros cuadrados que se levanta, siempre en precario, en la entrada a la ciudad, lleva ya décadas pendiente de una profunda reordenación de su suelo, y de la propia redefinición de sus usos. Las pasadas crisis del sector naval hundieron el potencial industrial del polígono, hoy funcionando en precario en su mayor parte.

El gobierno municipal de Bruno García defiende que es factible la construcción de viviendas con la permanencia de una industria limpia, al estilo de la que la propia Zona Franca promueve con la economía. El Consorcio, de la mano de Fran González, apuesta por la continuidad industrial del polígono.

Por el momento, confirman las dos instituciones a este diario, no se ha producido ninguna reunión específica para reflexionar sobre qué hacer en este suelo. Hoy, se indica, todo se centra en cerrar el convenio para poder poner en marcha el futuro Hospital Regional de Cádiz. Todo el esfuerzo administrativo y político se concentra en la redacción de este documento, que por el momento va por buen camino. Después, se destaca, será el momento de tratar otras cuestiones.

Esta “dificultad” por hacer dos cosas a la vez, retrasa un plan que, evidentemente, tiene una visión a medio y largo plazo. Hay que modificar el planeamiento urbano que tiene la zona, cerrar acuerdos con los propietarios privados que son mayoría, organizar los concursos y ejecutar las obras. Todo ello supone años de gestiones por lo que es prioritario iniciar ya el diálogo entre las dos partes.