Pepe Baena y Juan Manuel Marqués conversan en el Café de Levante de Cádiz

La Clientela Selecta del Café de Levante de Cádiz, que hace algo más de un año se puso a conversar en el reconocido establecimiento de la calle Rosario, tiene este 25 de noviembre nueva cita. Esta vez, con el arte del pintor Pepe Baena y del periodista Juan Manuel Marqués como protagonista de un encuentro que se producirá a partir de las 20.00 horas.

Pepe Baena (Cádiz, 1979), recién llegado de Madrid de inaugurar exposición en la galería David Bardía, es un pintor gaditano destacado por su arte costumbrista contemporáneo y figurativo. Aunque empezó a pintar relativamente tarde, a los 31 años, ha conseguido una notable proyección artística. Su obra se centra en lo que le rodea, pintando escenas cotidianas de su familia, amigos y lugares como Cádiz e Italia. Lo que lo distingue es su habilidad para capturar la belleza en lo común y lo íntimo, desde bodegones con pescado frito, hasta retratos de momentos familiares o figuras.

Por su parte, Juan Manuel Marqués Perales (Cádiz, 1966) está licenciado en Ciencias Químicas y estudió periodismo en la Escuela de El País y la Universidad Autónoma de Madrid. Ejerce el periodismo desde 1990, y ha hecho de todo, ha sido redactor, jefe de sección, redactor jefe y director adjunto en Diario de Cádiz. Fue director de El Día de Córdoba y, en la actualidad, es subdirector de Publicaciones del Grupo Joly. Además, colabora de modo habitual en Canal Sur TV y en el programa Hora 25 de la Cadena Ser. Además es autor de libros como El cambio andaluz. Cómo perdió el poder el PSOE de Susana Díaz y coautor de una biografía del cantaor gaditano Chano Lobato.

Baena y Marqués tomarán así el relevo de las flamencas Rosario Toledo y Anabel Rivera cuyos nombres rotularon el cartel de la anterior cita, cuando se cumplía un año de la puesta en marcha de este ciclo que tiene como objetivo reunir a dos personas emblemáticas de la ciudad y la provincia para dialogar sobre arte, cultura, identidad, y lo que les plazca, en un ambiente cercano e íntimo.

Por Clientela Selecta ya han pasado pares de personalidades como Chipi de la Canalla y Juan José Téllez; José Antonio Vera Luque y Miguel Ángel García Argüez 'Chapa'; Felipe Benítez Reyes y Javier Ruibal; Koki Sánchez y Susana Ginesta y los también artistas plásticos Cecilio Chaves y Candi Garbarino.