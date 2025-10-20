Rosario Toledo y Anabel Rivera, entre la 'Clientela Selecta' del Café de Levante de Cádiz

Rosario Toledo, durante una de sus actuaciones en el Gran Teatro Falla de Cádiz.

El Café de Levante retoma este martes 21 de octubre su ciclo 'Clientela Selecta' con un diálogo que mantendrán la bailaora Rosario Toledo y la cantaora Anabel Rivera en torno, claro está, al flamenco, un género musical que todos los años está presente en el mítico local de la calle Rosario de Cádiz.

Licenciada en Danza Española por el Conservatorio Superior de Danza de Sevilla, Rosario Toledo comienza su andadura profesional de la mano de su maestra Charo Cruz con el espectáculo ‘Por ley de vida’ y forma parte de la Compañía de Manuela Carrasco y Antonio 'El Pipa'.

A partir de este momento, combina su actividad en reconocidos tablaos como ‘El Cordobés’ en Barcelona o ‘Los Gallos’ en Sevilla con su colaboración como artista invitada en espectáculos junto a artistas de la talla de Javier Latorre, Javier Barón, Antonio Canales, Israel Galván, Joaquín Grilo, Miguel Poveda, Arcángel, Dorantes o José Antonio Rodríguez, entre otros. Además, trabaja como solista con Mario Maya en su espectáculo ‘De Cádiz a Cuba, la mar de Flamenco’.

El contacto con estos grandes maestros le ha permitido desarrollar una personalísima visión del baile flamenco. Un baile profundo, conceptual y con ideas pero que, al mismo tiempo, pone los pies en el suelo, se aferra a la naturaleza y sale a la calle. En este contexto, la gaditana se sumerge en el desarrollo de proyectos con su propia compañía, cosechando un enorme éxito de crítica y público y convirtiéndose en una bailaora imprescindible en el panorama flamenco actual.

"Intuitiva, fresca, expresiva, visceral, terrenal. La bailaora y coreógrafa Rosario Toledo ha sabido situarse en la cima de la danza flamenca contemporánea gracias a su creatividad y su capacidad para transmitir al espectador la esencia de lo que nos rodea", escribió sobre ella Fermín Lobatón en El País.

Anabel Rivera, en una reciente actuación en la Bienal de Falemnco de Cádiz, Jerez y Los Puertos. / E. P.

Reconocida como una de las grandes voces del flamenco actual, el estilo de Anabel Rivera destaca por estar intensamente ligado a la tradición gaditana con interpretaciones magistrales de alegrías, tientos, bulerías, tangos, cantiñas y fandangos.

El arte flamenco de Anabel Rivera ha estado presente en prestigiosos festivales y espectáculos internacionales, actuando en Nueva York, Múnich, Monterrey y Luxemburgo, ciudades en las que la esencia de Cádiz ha brillado a través de su voz.

Su talento ha sido reconocido por prestigiosos galardones, como el segundo premio en el Concurso Nacional de Alegrías de Cádiz, la segunda posición en el Concurso de Tientos de Cádiz y el segundo lugar en la categoría de Bulerías en el Concurso de Cante de San Fernando.

La voz de Anabel Rivera ha estado acompañada de diversas figuras de referencia del género flamenco con las que ha colaborado como Niña Pastori, El Barrio, Pilar Ogalla, Javier LaTorre, India Martínez, David Palomar, Marina Heredia y Dorantes.

Cartel del nuevo diálogo de 'Clientela Selecta' en el Café de Levante de Cádiz. / . C.

Tere Torres, alma mater del Café de Levante e incansable promotora de eventos culturales en el emblemático local gaditano, puso en marcha este ciclo de diálogos en octubre del año pasado, con un formato de charlas en las que se reúnen a dos personas emblemáticas de la ciudad y la provincia para dialogar sobre arte, cultura, identidad, y lo que les plazca, en un ambiente cercano e íntimo.

En el ciclo ya han participado el escritor y periodista Juan José Téllez con el intérprete y compositor Chipi de La Canalla; los carnavaleros José Antonio Vera Luque y Miguel Ángel García Argüez 'Chapa'; el escritor Felipe Benítez Reyes con el músico y compositor Javier Ruibal; las chirigoteras Koki Sánchez y Susana Ginesta y los artistas plásticos Cecilio Chaves y Candi Garbarino.