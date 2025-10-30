Piden la anulación de la reforma del Parque Genovés de Cádiz al no tener en cuenta a su colonia de gatos

Las asociaciones El Gato Genovés y Barrio Felino registran en el Ayuntamiento de Cádiz una reclamación donde se pide la paralización de las obras y anulación del proyecto de reforma del Parque Genovés ya que incumple la Ley 7/2023, más conocida como la Ley de Bienestar Animal.

En concreto, desde estas protectoras se llama la atención sobre “la carencia de estudios, medidas y precauciones” establecidas en la legislación sobre colonias felinas, teniendo en cuenta que en el pulmón verde del casco histórico gaditano viven 21 gatos.

“La falta de estas consideraciones y la realización de las obras sin las medidas de rigor podría dar lugar a faltas administrativas y delitos de maltrato animal”, advierten los denunciantes de esta situación que explican que en el proyecto de obras de reparaciones y mejoras del Parque Genovés “no aparece ninguna mención a los gatos de la colonia felina” que está “reconocida oficialmente por el Ayuntamiento de Cádiz”.

Los defensores de la colonia recuerdan que la ley vigente exige la realización de un estudio de impacto del proyecto sobre la comunidad felina asentada en el Parque, no sólamente detallando el impacto de las obras en los animales protegidos, sino también sobre las medidas que se tomarán para protegerlos. “El Ayuntamiento debería haber planeado de antemano un documento siguiendo la normativa establecida, detallando con minuciosidad los problemas que serán previsiblemente ocasionados por las obras y las soluciones que se pretendan poner en marcha para evitarlos. Un plan de protección que tendrá que ser aprobado por los órganos competentes de la comunidad autónoma”, reclaman.

Por ello, además de pedir "que se anule el proyecto, retrotrayéndose las actuaciones del expediente administrativo a su inicio, comunicando la nulidad a los actos posteriores que de él se deriven", solicitan que se redacte "un nuevo proyecto" donde se incorporen "las exigencias legales de rigor en materia de colonias felinas", es decir, "el estudio de impacto y el plan de protección, como mínimo”.

Desde las asociaciones opinan que situaciones como ésta están debidas a que el Ayuntamiento no cuenta "con un programa de gestión de colonias felinas". "Si lo tuviera existiría un protocolo para las obras donde se detallaría cómo proceder y que también incluiría otro protocolo de actuación para los casos de abandono", recomiendan.

Y es que aunque el principal requerimiento de las protectoras se dirigen a conseguir un nuevo proyecto de reforma del Parque Genovés en consonancia con la legislación vigente, también apostillan que podría aprovecharse esta situación para implementar otras medidas relacionadas con la colonia felina como "la colocación de señales en las cercanías del parque de peligro, animales sueltos y de prohibido paser a los perros sin correa”; "la colocación de barreras sónicas en la carretera colindante para que los vehículos respeten el límite de velocidad"; "que la Policia Local patrulle el parque y sancione los ataques a los gatos con perros, piedras y otros medios comisivos"; "que se cierre la entrada al paseo de Santa Bárbara por las noches"; "la instalación de refugios para defender a los animales protegidos de las inclemencias del tiempo"; "la creación de una infraestructura de comederos, casiller/casamata para almacén de productos para el servicio de la colonia felina (agua, comida, limpieza)"; "poner chips a todos los felinos y pago de los gastos ocasionados a los voluntarios"; "fijación de servicios veterinarios"; "cursos a la Policía Local en materia de colonias felinas"; y "campañas de concienciación a los visitantes del parque", enumeran.

Primeros problemas

Cartel aparecido la pasada semana en el Parque Genovés sobre la colonia felina.

Los voluntarios detectaron la pasada semana que el cartel que tenían colocado en una zona del Parque advirtiendo de la existencia de la colonia felina ha sido sustituido por otro donde pedían que se retiraran los útiles que utilizan para cuidar la colonia. Un cartel de misteriosa autoría ya que no está firmado.

El reclamo ha aparecido en una zona del parque que, al parecer, van a cerrar. "Pero primero, antes de cerrar la zona, habrá que retirar progresivamente a esos gatos, habrá que hacerles otro habitáculo y, además, los útiles para los gatos están ahí porque ahí hay gatos", explican desde El Gato Genovés que han contestado al cartel con otra comunicación en la que piden al autor que se ponga en contacto con ellosp ara explicarles la situación.

Situación de la colonia

La colonia felina del Parque Genovés está compuesta por 21 gatos, 13 machos y 9 hembras, todos adultos y el 90% de ellos están esterilizados. Están bien nutridos -son alimentados una vez al día con pienso seco y comida húmeda por los voluntarios de la protectora El Gato Genovés y la asociación Barrio Felino- y presentan pelaje en buen estado. Estos ejemplares se acercan y se dejan tocar por sus cuidadores, pero son reacios a acercarse a personas extrañas.

Habitan en una zona verde rodeada de un entorno urbano denso donde existe tráfico vehicular constante en la avenida Dr. Gómez Ulla, que tiene una limitación de velocidad de 30 kilómetros por hora, "pero es muy raro que eso se cumpla", inciden las asociaciones que se ocupan de esta colonia que también advierten que "no se respetan las advertencias que están ubicadas en dos de los accesos al parque, donde se establece la obligación de circular con los perros amarrados". De esta forma, se han producido " ataques a los gatos con resultado de heridas o muerte".

También señalan que "el vandalismo ha sido una amenaza constante en los últimos años". "Esto ha afectado no sólo a los animales sino al mobiliario, a las plantas y algún monumento importante. Los vándalos tienen la entrada libre durante toda la noche porque se puede acceder por el paseo Santa Bárbara a cualquier hora", señalan.

Algunos gatos se refugian debajo de setos o bajo plantas grandes y el Teatro del Parque -la estructura que está levantada de este proyecto que no está terminado- también es otro de sus enclaves durante el invierno. Así hay que recordar que no existen refugios proporcionados por el Ayuntamiento para estos animales, que sí cuentan con 6 zonas de alimentación "pero sin infraestructura adecuada".

Esta colonia, autorizada por el Ayuntamiento, está gestionada por seis voluntarios que se encargan de alimentar y capturar para castrar o prestar asistencia veterinaria. Además, hay una voluntaria que se encarga de ubicar en casas de acogida a los gatos recién abandonados.

Desde las asociaciones señalan que no existe un programa de esterilización municipal que marque una frecuencia; que las esterilizaciones de los nuevos gatos abandonados se hacen en la clínica veterinaria Toffe de San Fernando, con coste sufragado por el voluntario que los captura; que las urgencias veterinarias también son gestionadas por una voluntaria de la asociación Barrio Felino que es Técnico en Medicina Veterinaria; y que los gatos no están chipados, un requerimiento obligatorio contemplado en la ley de Bienestar Animal.

Así, la colonia se mantiene íntegramente con el dinero aportado por los voluntarios, ya que desde el Ayuntamiento se han pagado "algunas castraciones en el pasado, pero eso no ocurre desde hace un año y medio".