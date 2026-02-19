Las personas sin hogar en Cádiz tendrán atención sanitaria antes de que se licite el nuevo pliego

Las personas sin hogar de Cádiz dispondrán de atención médica próximamente, incluso antes de que se licite el nuevo pliego de atención a este colectivo, previsto para noviembre de este año. Este es el anuncio realizado hoy por el alcalde Bruno García al ser preguntado por la muerte de otra persona sin hogar en la capital gaditana, la quinta en lo que va de año. García ha explicado que se buscará "una colaboración sanitaria" para atender médicamente a las personas que integran este colectivo vulnerable.

Bruno García ha señalado que el fallecido de esta pasada madrugada, de 68 años de edad y que pernoctaba en un garaje, presentaba "la misma patología grave" que las personas fallecidas en las últimas semanas en las calles de la capital gaditana: "Estamos trabajando ya, desde esta misma mañana, para que mientras no tenemos el pliego nuevo, que llegará en noviembre con el nuevo equipo, con el nuevo servicio, buscar una colaboración en lo sanitario para reforzar por lo menos ese ámbito en el que no estamos llegando, que es la parte sanitaria, digamos el cuidado, y que podamos por lo menos dar ese recurso".

El alcalde ha lamentado la nueva víctima mortal, ha expresado sus condolencias para sus familiares y amigos, y ha explicado que esta persona había rechazado en cinco ocasiones los recursos que se le habían ofrecido desde el Ayuntamiento.

Además, ha reiterado la posición ya explicada en anteriores ocasiones en cuanto al trabajo que se hace desde el consistorio para mejorar la situación de este grupo de personas, con el bloque de viviendas de la calle Setenil o el nuevo albergue de la calle Soledad: "Yo quiero ser muy rotundo. No hay límite de recursos en el Ayuntamiento de Cádiz para las personas sin hogar. Y estamos haciendo un nuevo pliego, donde vamos a incorporar el equipo sanitario, un equipo de salud mental, vamos a reforzar el equipo, vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos para ofrecer a todas las personas sin hogar el mejor servicio posible", ha concluido García.