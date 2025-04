La pérgola de Santa Bárbara, el pero del PSOE al presupuesto 2025 de Cádiz

Cádiz/El secretario general del PSOE en Cádiz capital y concejal socialista, José Ramón Ortega, ha informado sobre la alegación que desde su formación han presentado a las cuentas generales municipales en relación al gasto previsto de 990.645 euros para la rehabilitación y cambio de uso de la pérgola de Santa Bárbara.

Cabe recordar que dicho espacio se encuentra actualmente adscrito a un protocolo entre Ayuntamiento y Universidad de Cádiz, en el que el Consistorio cedía este espacio a la Universidad. Pero el Ayuntamiento ha anunciado que se queda con este espacio y que procederá a su rehabilitación y a una modificación del proyecto inicial, sin que conste que se haya procedido con la Universidad de Cádiz a los trámites correspondientes para hacer posible este anuncio, incluyendo las eventuales compensaciones económicas, han advertido desde el PSOE.

De esta manera, José Ramón Ortega, ha expuesto en la alegación socialista tres aspectos fundamentales: por un lado, la inadecuación de los trámites legales establecidos, puesto que esta modificación no ha pasado por la comisión de seguimiento del protocolo de la UCA, siendo una decisión unilateral del Ayuntamiento. Por otra parte, los posibles litigios que podrían acarrear el incumplimiento del protocolo con la UCA. Y en tercer lugar, el perjuicio al interés general de la ciudadanía que supone la inversión de un millón de euros en un uso indebido puesto que no se habría hecho conforme a los trámites previos con la UCA; cuando podría haberse destinado a otras necesidades prioritarias para la ciudad que no tuvieran ningún riesgo legal.

"La pérgola fue un fracaso y un despilfarro de dinero público, y Bruno García insiste en ella y la prioriza como si fuera una necesidad urgente de los gaditanos", ha aseverado Ortega.

Ante estas circunstancias, desde el PSOE solicitan que se retire la partida de 990.645 euros destinada a la rehabilitación y cambio de uso de la pérgola mirador del presupuesto municipal hasta que se resuelva formalmente el destino del inmueble conforme al protocolo suscrito con la UCA, si procede, mediante los trámites legales establecidos. “Hay que garantizar el cumplimiento del protocolo vigente con la UCA o, en su defecto, tramitar su modificación de forma legal y consensuada con las partes implicadas”, ha señalado desde el PSOE.