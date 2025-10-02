La peña La Perla de Cádiz 'se vera' en el Teatro Real de Madrid

Presentación de la nueva temporada del ciclo Flamenco Real, en el Teatro Real de Madrid, con el presidente y vicepresidente de la peña La Perla de Cádiz.

Como "una gran oportunidad" y como "una inyección de energía", dentro de un panorama donde "no siempre te encuentras con las puertas abiertas", Naim Real, vicepresidente de la peña La Perla de Cádiz, valora la participación de la veterana entidad flamenca en el ciclo Flamenco Real que abraza el prestigioso Teatro Real de Madrid.

Este programa, que el coliseo madrileño puso en marcha hace ocho temporadas y que se realiza en coproducción con Solana Entertainment, trata de reunir cada año en el Salón de Baile de Isabel II a destacadas instituciones y artistas del arte jondo con la vocación de ser fiel a los orígenes del arte flamenco, recogiendo tanto el cante, como el toque y el baile masculino y femenino, la juventud con la veteranía y artistas consagrados o consolidados con artistas emergentes. "En esta edición, son nueve instituciones de toda España las que participan y llevan sus propios espectáculos, entre ellas, cinco peñas, la Platería de Granada, Juan Breva de Málaga, El Taranto de Almería, El Almíbar de Córdoba y nosotros, bueno, y los Caminos del Cante de Jerez", explica Real sobre las entidades participantes a las que se suman el Festival de Cante de las Minas, el Festival Ciudad de Huelva y la Bienal de Madrid.

La aportación de la peña gaditana será la de la propuesta Sal y Perla, "un espectáculo que estamos preparando que queremos que sea muy representativo del flamenco de Cádiz y del flamenco que se ve en nuestra peña, por eso, los artistas escogidos, además de ser de nuestra tierra y bahía son personas que han mantenido un lazo especial con nuestra entidad", explica ilusionado Naim Real que adelanta que la creación tiene "a dos cabezas de cartel", el bailaor Juan José Jaén El Junco y el cantaor Esteban Guerrero Caracolillo de Cádiz, efectivamente, dos artistas sobrados de calidad y maneras gaditanas para protagonizar la propuesta.

El guitarrista Jaime de la Isla y el cantaor de El Puerto Selu Torres también formarán parte del elenco de Sal y Perla que se podrá ver los días 20, 21 y 22 de mayo de 2026. "Va a ser una cosa muy gaditana, muy auténtica, con mucha fuerza y que esperamos que guste mucho", desea el vicepresidente de La Perla que agradece que desde el ciclo Flamenco Real se haya contado con la peña gaditana. "Entiendo que ellos han tenido conocimiento de nosotros por tantos y tantos años de intenso trabajo y de celebrar muchas actividades donde damos cabida a artistas de aquí de Cádiz, pero también de muchísimos lugares. Bueno, pues al final, creo que nos hemos hecho nuestro sitito y lo tomamos también como una manera de reconocer nuestra labor y la labor de los que estuvieron antes que nosotros", se contragula Real.

Además de preparar esta participación en el prestigioso ciclo, la peña flamenca La Perla de Cádiz sigue adelante con su programación habitual que este viernes 3 de octubre contempla la actuación de la bailaora María Fernández -con el cante de Jesús Castilla y Leo Power y el toque de Jaime de la Isla- y la de Jaime Cala el sábado 4 -con el cante de Eva de Cristo y El Güito de Cádiz, el toque de Juan Ramón Ortega y las palmas de José Peña-.

También hay que recordar que el próximo 15 de noviembre, y con motivo de los fastos del Día del Flamenco, La Perla de Cádiz acoge la actuación del cantaor Alonso Núñez Rancapino Chico. Una cita muy especial ya que la recaudación íntegra de esta actuación (donativo de 15 euros en asientos numerados) irá destinada a la rehabilitación y ayuda de Abraham, el joven chiclanero que padece daño cerebral tras un accidente.

Toda la programación del ciclo Flamenco Real del Teatro Real de Madrid

Programación VIII Temporada 2025–2026

2025

Octubre (15, 16 y 17) —La Moneta & José Fermín Fernández. La Platería (Granada).

Noviembre (19, 20 y 21) — Salomé Ramírez & Miguel Ángel Heredia. Los Caminos del Cante (Jerez).

Diciembre (17, 18 y 19) — El Choro & Paula Rodríguez. Festival Flamenco Ciudad de Huelva. (Vie 19: doble pase 19:00 y 21:00).

2026

Enero (21, 22 y 23) — José Maya & Alejandra Hernández. El Almíbar (Córdoba).

Febrero (18, 19 y 20) — Sonia Miranda & Aitana Rousseau. El Taranto (Almería).

Marzo (18, 19 y 20) — Juan de Juan & La Lupi. Peña Juan Breva (Málaga). (Vie 20: doble pase 19:00 y 21:00).

Abril (15, 16 y 17) — Mónica Iglesias & Luis Mariano. Bienal Flamenco Madrid.

Mayo (20, 21 y 22) — El Junco & Caracolillo de Cádiz. La Perla de Cádiz (Cádiz).

Junio (24, 25 y 26) — Alba Heredia & Ricardo Fernández del Moral. Festival Internacional del Cante de las Minas (La Unión):. (Vie 26: doble pase 19:00 y 21:00).