Chiclana se solidariza con una madre que pide ayuda para que su hijo reciba un tratamiento de neurorehabilitación

Desde hace uno días, numerosos usuarios de redes sociales en Chiclana vienen mostrando su apoyo y solidaridad con una madre coraje, Carmen, que, rota, ha lanzado un conmovedor vídeo, donde solicita ayuda para su hijo Abraham, que necesita un tratamiento de neurorehabilitación, que no incluye la Seguridad Social, para recuperarse del daño celebrar que padece producido por un fatal accidente que sufrió hace ahora diez meses y al que por su alto coste no puede hacer frente. Tampoco ha recibido la ayuda de dependencia de la Junta de Andalucía, que suele tardar unos 24 meses, según le han indicado.

Tal y como relata en la publicación, a pesar de lo trágico que resulta lo sucedido con este joven de 20 años, responsable, maduro y estudiante de un grado de Informática en el IES Pablo Picasso, la historia de Abraham puede considerarse un milagro.

Los hechos ocurrieron cuando probaba una moto nueva con sus amigos, justo delante de su casa. “Se le fue y se dio un fuerte golpe en la cabeza, cuando llegamos al Hospital Universitario de Puerto Real nos dieron la noticia de que no era un simple golpe, se había fracturado el cráneo por tres partes y tenía daño cerebral”, relata Carmen, quien entre lágrimas recuerda: “Me dijeron que se iba a morir. Lo indujeron al coma y, tras una operación, solo quedaba esperar”. Sn embargo, “un día los médicos se dieron cuenta de que tenía momentos de lucidez y, a partir de ahí, cambió el protocolo con mi hijo”.

Carmen, junto a sus dos hijos.

Hoy, “Abraham lleva cuatro meses en casa, pero necesita mucha ayuda”, confiesa esta madre, que continuamente repite lo agradecida que está a las muestras de apoyo que está recibiendo y que empezaron en el propio Hospital Universitario Puerta del Mar, durante los treinta días que su hijo permaneció en la UCI y del que no se separó. Allí fue atendido “por un equipo maravilloso, que no solo cuidó de él, sino también de mí”. De este forma parte una persona que organiza comidas entre familiares “de todos los milagros de la UCI, para que veamos que se puede salir. Fue allí donde supe que Abraham podía recuperar su vida anterior, pero para ello necesitaba esta terapia que ni la incluía la Seguridad Social ni el seguro entendía que debía hacerse cargo de ella”.

Fue entonces cuando el personal sanitario y padres y madres de personas que habían atravesado por un proceso similar al de Abraham, conscientes de la grave situación, hicieron una colecta con la que Carmen pudo afrontar el primer mes de neurorehabilitación en el Instituto Chárbel de Jerez, a la vez que la animaron a pedir ayuda para poder continuar el tratamiento, aunque siguen organizando actividades para sufragar los gastos.

Desde entonces y, en especial desde que lanzó el vídeo en redes sociales, la respuesta ciudadana ha sido incesante. Comercios locales, restaurantes y particulares se han puesto en contacto con esta chiclanera para aportar su granito de arena. Carmen señala, entre otros muchos, a Rancapino Chico, muy comprometido con las causas sociales, que ha sido uno de los primeros en llamarle para prestarle su colaboración con la recaudación de fondos en una próxima actuación, en este mismo sentido se ha pronunciado la cantante Mapi, por supuesto, la conocida Sole Ariza, que lleva ya un tiempo colaborando con ellos, y la empresa Sete Moto. También lo ha hecho el Colegio Público Isabel La Católica donde Abraham y su hermano, Moisés, de 15 años, cursaron sus estudios, que tiene previsto organizar una actividad para captar recursos. A ellos se han unido establecimientos como Tapería The moment, que ha colocado huchas solidarias por toda la ciudad; Jonay Tattoo, que para el martes 30 de septiembre ha organizado una jornada de tatuajes solidarioso o la Peluquería Sonia Morenoo que la mañana del 29 de septiembre la dedicará a cortar el pelo a un precio simbólico. La última de las entidades en sumarse ha sido el Cádiz CF, que ha donando a la familia una camiseta y un balón firmados por todos los jugadores para que hagan una rifa.

Mientras esto sucede, Abraham permanece en su casa, rodeado de sus seres queridos, y acude a rehabilitación traumatológica en el Hospital de Puerto Real. Su madre, de baja psicológica, se encarga de sus cuidados, auxiliada por sus hermanas, que en ningún momento se han separado de ella, atónita y agradecida ante la solidaridad que está recibiendo por parte de una sociedad que se está volcando con su familia.

“Mi hijo me necesita… para que vuelva a ser el niño que era ha de ir a esta clínica y, como su madre, no puedo dejar de luchar por él, que tenga la máxima ayuda posible. Así que necesito que todo el que empatice con este tema, con mi niño, que tenga alguna forma de ayudar, que se ponga en contacto conmigo. Es de agradecer”, concluye Carmen en un vídeo que sobrecoge de principio a fin.

Teléfono: 744790068

Número de cuenta: REVOESM2 ES66 1583 0001 1390 1711 5448