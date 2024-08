Pedro Guerra en Chiclana: “Lo revolucionario sería acoger a los menores inmigrantes”

Pregunta.Echando la vista atrás y casi tres décadas después de su debut discográfico, ¿qué le diría hoy a ese Pedro Guerra que se fue una vez a probar suerte a Madrid?

Respuesta.En 2025 no es que se hagan 30 años de Golosinas, sino 40 desde que empecé a cantar. Cuando llegué a Madrid, ya tenía una buena parte de esas canciones compuestas y venía con un objetivo. Es verdad que, mirado con el tiempo, no pensé que las cosas iban a suceder tan rápido. En cuestión de un año yo ya tenía contrato discográfico, estaba grabando el disco... Pues le diría: ¡prepárate porque van a pasar cosas importantes! Han sido 30 años en los que no he parado de trabajar y al final, pues funcionó. Esa intención que yo tenía seguramente ha llegado muchísimo más lejos de lo que yo era capaz de imaginarme.

P.¿Qué Pedro Guerra veremos este 9 de agosto en Chiclana?

R.Estoy inmerso en un proyecto que se llama Parceiros, que de momento solo tiene su versión en digital y son tres discos de los cuales ya han salido dos. Queda uno que saldrá en diciembre. A la vez estoy haciendo conciertos como el de Chiclana, que será en formato acústico, voz y guitarra. Lo he querido llamar Esencial Parceiros. Por un lado, esencial porque canto las canciones más representativas e importantes de mi repertorio. Y parceiros porque canto algunos de los adelantos que ya han salido del disco.

P.¿Cómo se gesta Parceiros?

R.Tiene su origen en el confinamiento. Se me ocurrió que podía ponerme en contacto con amigos míos para escribir canciones a medias y después cantarlas y subirlas a Instagram, así como a pantalla partida. Un poco para entretenernos nosotros y darle algo a la gente con lo que pasar esos días complicados. Escribí con Jorge Marazu, con el mexicano David Aguilar, con el dominicano Pavel Núñez, con Conchita... Así empezó. De repente, la experiencia me empezó a gustar y se me ocurrió hacerlo más grande y convertirlo en un proyecto. Y me acordé de que los brasileños usan la palabra parceiro que, en principio, significa socio, amigo, compañero, para referirse a cuando dos compositores se juntan y escriben una canción. Decidí ponerme en contacto con más gente, empezó a funcionar, a parecerme algo muy atractivo y ahí se nos fue un poco de las manos quizá. Es un triple CD y quise que se publicara a lo largo de un año. A partir de principios de octubre empezaremos con los adelantos del tercer volumen y en diciembre estará concluido el proyecto.

P.¿Quiénes son esos parceiros que nunca le han fallado?

R.¡Por suerte tengo muchos! En Parceiros hay gente con la que he trabajado por primera vez, como Alice Wonder o Ede, pero luego otra que es muy habitual, como Ismael Serrano, que somos amigos de toda la vida y siempre hemos colaborado, es alguien con quien yo sé que puedo contar. Con Conchita también, o con Javier Álvarez, que no está en Parceiros pero tenemos un proyecto de gira conjunta.

P.Cuéntenos sobre ese proyecto.

R.Se llama Aunque ya no soy dos, que es el título de una canción que escribimos Javier y yo al principio de todo. Escribimos tres o cuatro canciones juntos, alguna se editó aunque ésa nunca. Y ahora, después de 30 años, hemos decidido reencontrarnos y hacer una gira. Ya hemos hecho algún concierto, pero lo consideramos como una especie de pretemporada. La idea es desarrollarlo bien para el segundo semestre de 2025. Ahí ya nos entregaremos en cuerpo y alma a este proyecto, que tendrá un disco y una gira.

Hay otra realidad musical importante, que no es el ‘mainstream’ ni Karol G haciendo cuatro Bernabéus”

P.¿Le sigue siendo igual de efectiva la música a la hora de tomarle la temperatura a la realidad?

R.Sí, me sirve. La música es donde expongo cosas que me inquietan o preocupan. Utilizo también las canciones para reflexionar sobre temáticas. Me sigue sirviendo para estar al día y tener el pulso de la realidad bien claro, me alimenta para muchas cosas que quiero escribir.

P.En los años 90, los cantautores se medían con los artistas del momento en las listas de ventas. El mercado y el baremo del triunfo han cambiado. ¿Cómo lo ha hecho la canción de autor?

R.Lo que ha cambiado es la industria y las formas de consumo. Hoy no se puede hablar de superventas porque ya el formato físico no tiene ninguna incidencia. Hemos pasado definitivamente a valorar las cosas en función de los streamings, que van canción a canción y es muy difícil de prever, de calcular. Si pensamos en el éxito así, pues los que triunfan son los de la música que más se escucha, la que más está en redes que, evidentemente, es la música urbana, de un consumo casi a nivel mensual. Es más de usar y tirar que nunca.

Si hay algún sitio que me pueda recordar a las Islas Canarias es Cádiz. Me encanta Cádiz, me gusta su gente”

R.Pero por otro lado te puedo hablar de Marwán, Andrés Suárez, Ismael Serrano, Jorge Drexler, Pedro Pastor, Muerdo, Valeria Castro, Travis Birds... Gente que no para de trabajar, que llena lugares y que está teniendo un funcionamiento superpotente en América Latina. Es decir, hay otra realidad que es importante y que llega a un montón de gente, que no es el mainstream ni Karol G haciendo cuatro Bernabéus. Hay gente para todo y hay gente que tiene carreras y a la que le va fantásticamente bien.

P.Sobre la política en relación a su tierra, Canarias, y en concreto hacia la inmigración. ¿Qué sería lo más revolucionario que le gustaría que sucediese?

R.Acoger a todos esos niños, distribuirlos, darles una posibilidad. Son seres humanos y además son niños, menores de edad. Igual que en nuestra sociedad tenemos una atención especial para nuestros menores, ¿cómo no la vamos a tener para gente que viene de realidades que son muy difíciles? Hay que buscar una solución que, desde luego, no pasa ni por expulsarlos ni por negarlos. Estamos hablando de una cuestión humanitaria para la que hay que tener una posición humanitaria. Quizá luego se pueda hablar de otras cuestiones, pero en principio me parece que la solución pasa por ahí.

P.Y de sus visitas a Cádiz, ¿qué destacaría como anecdótico?

R.No sé si alguna anécdota concreta pero sí es verdad que he estado muchas veces, que me encanta, que siempre me fue bien y que si hay un sitio que me pueda recordar a las Islas Canarias es Cádiz. Me siento como en casa y no solo por el Carnaval. Tengo amigos en Cádiz. Cádiz es, por ejemplo, Javier Ruibal. Cuando he ido me lo he pasado muy bien, me he reído mucho y me gusta su gente.