Paz Padilla, nominada en los V Premios Carmen del Cine Andaluz

Paz Padilla habla durante una entrevista con la promoción de 'Cuerpos locos', que se estrena hoy viernes

La actriz, presentadora y humorista gaditana Paz Padilla está nominada a Mejor Interpretación Femenina Protagonista en los V Premios Carmen del Cine Andaluz, donde también destacan los nombres de otros cineastas y actores de la provincia de Cádiz.

Así, las nominaciones a estos galardones otorgados por la Academia de Cine de Andalucía se dieron a conocer este 16 de diciembre en La Chumbera de Granada, la ciudad donde se entregarán los premios el próximo 31 de enero de 2026.

Paz Padilla, que ha sido reconocida por su trabajo en la película Cuerpos locos, se enfrentará en su categoría a las intérpretes Arantxa del Sol, por Camino negro; Elena Martínez, por Aullar; y Paula Díaz, por El cielo de los animales.

Además de la gaditana, la actriz portuense Montse Torrent también es una de las aspirantes a un Premio Carmen en la categoría de Mejor Interpretación Femenina Revelación por su trabajo en la película Coraje. La intérprete está nominada junto a Cristina Kovani por Vírgenes; Sandra Torrecillas por Aullar y Teresa Garzón por Golpes.

También, el músico, actor, showman, escritor y, ahora, realizador, Alex O´Dogherty opta a un Carmen en la categoría de Mejor Dirección Novel por su documental De todos lados un poco. El creador de San Fernando competirá contra otra realizadora de la provincia, la jerezana Yolanda Centeno, por su película Tras el verano, con la que también está nominada a Mejor Guion Adaptado. En esta categoría también están nominados Rafael Cobos, por Golpes, y Reyes Gallegos, por Ellas en la ciudad.

El algecireño Manolo Solo también podrá ampliar su ya de por sí nutrido curriculum de premios con el galardón de Mejor Interpretación Masculino Protagonista por su trabajo en Una quinta portuguesa. Una categoría donde también están nominados Antonio de la Torre (Los Tigres), Félix Gómez (Mr. Nadie) y Jesús Carroza (Golpes).

Y a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto lo está José Manuel Poga por su trabajo en Enemigos. El jerezano se las verá con Antonio Estrada y Cristalino, ambos por Golpes, y Joaquín Núñez por Los Tigres.

La categoría de Mejor cortometraje de animación también cuenta con presencia gaditana gracias al One way cycle de la jerezana Alicia Núñez Puerto que compite contra Un futuro prometedor de Rokyn Animation SL

Otros dos jerezanos, los músicos Bronquio y Julio de la Rosa, también son dos de los aspirantes a Mejor Música Original por sus trabajos en Golpes y Los Tigres, respectivamente. También están en este listado Marcos Amodeo, por El cielo de los animales, y Pablo Cervantes, por Tras el verano de la jerezana Yolanda Centeno.

En Mejor Canción Original el sello de Cádiz está presente con el portuense Javier Ruibal y La tierra de Amira, tema para la película del mismo nombre; y, de nuevo, con Broquio que participa en la composición de La tierra esconde junto con Rafael Cobos, Jaime Gastalver, Teresa Garzón para el filme Golpes. También está nominado José Manuel Mantecón por Y quise volar, la canción del documental Antonio, el bailarín de España.

Otra habitual en todos los galardones dedicados al cine de este país, la tarifeña Diana Sagrista, no falta en las nominaciones de los V Premios Carmen a Mejor sonido, esta vez, junto a Abraham F. Apresa por Los Tortuga. También está nominado Dani de Zayas, tanto por Los Tigres como por El cielo de los animales junto a Carli Pérez Valero; y el sonidista Jorge Marín por Golpes.

A los V Premios Carmen optan 92 títulos -53 largometrajes de ficción, de producción andaluza (27) y no andaluza (26), 26 documentales y 23 cortometrajes de ficción, documental y animación- que compiten por la nominación en 27 categorías.

Lista completa de nominados

Mejor largometraje

El cielo de los animales: Grupo Tranquilo PC SL

Golpes: Grupo Tranquilo PC SL, Vaca Films Studio SL

Los Tigres: Mazagón Films AIE, Kowalski Films SL, Telefónica Audiovisual Digital SLU, Feelgood Media SL

Los Tortuga: La Claqueta PC SL, Los Tortuga La Película AIE, Oberon Media SL, La cruda realidad SL

Mejor largometraje documental

Antonio, el bailarín de España: Sarao Films SL, RTVE

Ellas en la ciudad: Reyes Gallegos y Rafael Cobos, Telefónica Audiovisual Digital SLU

La Marisma: La Claqueta PC SL, Manu Trillo

Un hombre libre: Summer Films SL

Mejor largometraje de animación

Bella: La Claqueta PC, Bella Animación La Película AIE, Talycual Producciones SL

Mejor largometraje de producción no andaluza

Enemigos: Atípica Films SL

Los domingos: Los desencuentros película AIE, Encanta Films SL, Sayaka Producciones SL, Telefónica Audiovisual Digital SLU, Buena Pinta Media SLU, Colose Producciones SL, Think Studio SLU

Maspalomas: Maspalomas Pelíkula AIE, Irusoin SA, Moriarti Produkzioak SL, Bowfinger International Pictures SL

Sorda: Diverso Films AIE, A Contracorriente Films SL, Distinto Films SLU, Nexus Creafilms SL

Mejor cortometraje de ficción

All you need is love: La Favorita Produce SL, Daniel Ruz Urbano

Macarena una comedia espiritual: Nazaret Beca Olivares

Piedra, papel, o tijera: Miguel Ángel Olivares, Palacios Productores SL. (Coproductoras: Ignacio Solís Navarro, Producciones Rokamboleskas SL, El Faro que alumbra SL, Darkwind Seven SL)

Quejío de loba: Quejío Producciones SL

Mejor cortometraje documental

Desenterrar un rosal: Somos azulroto SL

El Amoragaor: Muy Al Sur Films SL

Hermanas: La Filmahora RS SL

Portales: Rocío Mesa

Mejor cortometraje de animación

One Way Cicle: Alicia Núñez Puerto, Ábano Productions SL

Un futuro prometedor: Rokyn Animation SL

Mejor interpretación femenina protagonista

Arantxa del Sol: Camino negro

Elena Martínez: Aullar

Paula Díaz: El cielo de los animales

Paz Padilla: Cuerpos locos

Mejor interpretación femenina de reparto

África de la Cruz: El cielo de los animales

Estefanía de los Santos: Enemigos

Mamen Camacho: Los Tortuga

Silvia Acosta: Los Tigres

Mejor interpretación femenina revelación

Cristina Kovani: Vírgenes

Montse Torrent: Coraje

Sandra Torrecillas: Aullar

Teresa Garzón: Golpes

Mejor interpretación masculina protagonista

Antonio de la Torre: Los Tigres

Félix Gómez: Mr. Nadie

Jesús Carroza: Golpes

Manolo Solo: Una quinta portuguesa

Mejor interpretación masculina de reparto

Antonio Estrada: Golpes

Cristalino: Golpes

Joaquín Núñez: Los Tigres

José Manuel Poga: Enemigos

Mejor interpretación masculina revelación

Carlos Bernardino: Golpes

César Vicente: Los Tigres

Hugo Welzel: Enemigos

Jesús del Moral: Los Tigres

Mejor dirección

Alberto Rodríguez: Los Tigres

Celia Rico: La buena letra

Fernando Franco: Subsuelo

Santi Amodeo: El cielo de los animales

Mejor dirección novel

Alex O’Dogherty: De todos lados un poco

Rafael Cobos: Golpes

Reyes Gallegos: Ellas en la ciudad

Yolanda Centeno: Tras el verano

Mejor guión original

Alberto Rodríguez, Rafael Cobos: Los Tigres

Laura Hojman, María D. Valderrama: Un hombre libre

Rafael Cobos, Fernando Navarro: Golpes

Reyes Gallegos: Ellas en la ciudad

Mejor guión adaptado

Celia Rico: La buena letra

Fernando Franco: Subsuelo

Santi Amodeo: El cielo de los animales

Yolanda Centeno: Tras el verano

Mejor dirección de fotografía

Alberto Pareja: Enemigos

Alejandro Toro, Hugo Cabezas, Sergio Caro: Ellas en la ciudad

Manu Trillo: La Marisma

Pau Esteve: Los Tigres

Mejor dirección de arte

Elena Soriano: El cielo de los animales

Gigia Pellegrini: Golpes

Pepe Domínguez: Los Tigres

Pilar Angulo: Vírgenes

Mejor montaje

Darío García: Golpes

Darío García, Silvia Moreno: Ellas en la ciudad

José M. García Moyano: Los Tigres

Mer Cantero: Un hombre libre

Mejor música original

Bronquio: Golpes

Julio de la Rosa: Los Tigres

Marcos Amodeo: El cielo de los animales

Pablo Cervantes: Tras el verano

Mejor canción original

Ella es un Ángel: El cielo de los animales — Marcos Amodeo

La tierra esconde: Golpes — Bronquio, Rafael Cobos, Jaime Gastalver, Teresa Garzón

La tierra de Amira: La tierra de Amira — Javier Ruibal

Y quise volar: Antonio, el bailarín de España — Juan Manuel Mantecón

Mejor sonido

Dani de Zayas: Los Tigres

Dani de Zayas, Carli Pérez Valero y Jorge Marín: El cielo de los animales

Diana Sagrista, Abraham F. Apresa: Los Tortuga

Jorge Marín: Golpes

Mejor vestuario

Ainhoa Badiola: El cielo de los animales

Esther Vaquero: Subsuelo

Fernando García: Los Tigres

Lourdes Fuentes: Golpes

Mejor maquillaje y peluquería

María Liaño, Rafa Mora: Subsuelo

Yolanda Caballero, Rocío Santana: El cielo de los animales

Yolanda Piña, Félix Terrero: Los Tigres

Yolanda Piña, Inés Díaz: Golpes

Mejor dirección de producción

Bea Rodríguez Vives: Enemigos

Irene Hens: Ellas en la ciudad

Javi Mateos: Tras el verano

Manolo Limón: Los Tortuga

Mejores efectos especiales

Amparo Martínez Barco: Los Tortuga

Amparo Martínez Barco y Joaquín Ortega: Vírgenes

Israel Millán: Te protegerán mis alas

Juanma Nogales: Enemigos