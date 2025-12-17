Paz Padilla, nominada en los V Premios Carmen del Cine Andaluz
Los portuenses Javier Ruibal y Montse Torrent, el isleño Alex O´Dogherty, los jerezanos José Manuel Poga, Yolanda Centeno, Alicia Núñez, Julio de la Rosa y Bronquio, el algecireño Manolo Solo y la tarifeña Diana Sagrista, también reconocidos
El gaditano Jesús Bienvenido, nominado a los Premios Asecan del Cine Andaluz
La actriz, presentadora y humorista gaditana Paz Padilla está nominada a Mejor Interpretación Femenina Protagonista en los V Premios Carmen del Cine Andaluz, donde también destacan los nombres de otros cineastas y actores de la provincia de Cádiz.
Así, las nominaciones a estos galardones otorgados por la Academia de Cine de Andalucía se dieron a conocer este 16 de diciembre en La Chumbera de Granada, la ciudad donde se entregarán los premios el próximo 31 de enero de 2026.
Paz Padilla, que ha sido reconocida por su trabajo en la película Cuerpos locos, se enfrentará en su categoría a las intérpretes Arantxa del Sol, por Camino negro; Elena Martínez, por Aullar; y Paula Díaz, por El cielo de los animales.
Además de la gaditana, la actriz portuense Montse Torrent también es una de las aspirantes a un Premio Carmen en la categoría de Mejor Interpretación Femenina Revelación por su trabajo en la película Coraje. La intérprete está nominada junto a Cristina Kovani por Vírgenes; Sandra Torrecillas por Aullar y Teresa Garzón por Golpes.
También, el músico, actor, showman, escritor y, ahora, realizador, Alex O´Dogherty opta a un Carmen en la categoría de Mejor Dirección Novel por su documental De todos lados un poco. El creador de San Fernando competirá contra otra realizadora de la provincia, la jerezana Yolanda Centeno, por su película Tras el verano, con la que también está nominada a Mejor Guion Adaptado. En esta categoría también están nominados Rafael Cobos, por Golpes, y Reyes Gallegos, por Ellas en la ciudad.
El algecireño Manolo Solo también podrá ampliar su ya de por sí nutrido curriculum de premios con el galardón de Mejor Interpretación Masculino Protagonista por su trabajo en Una quinta portuguesa. Una categoría donde también están nominados Antonio de la Torre (Los Tigres), Félix Gómez (Mr. Nadie) y Jesús Carroza (Golpes).
Y a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto lo está José Manuel Poga por su trabajo en Enemigos. El jerezano se las verá con Antonio Estrada y Cristalino, ambos por Golpes, y Joaquín Núñez por Los Tigres.
La categoría de Mejor cortometraje de animación también cuenta con presencia gaditana gracias al One way cycle de la jerezana Alicia Núñez Puerto que compite contra Un futuro prometedor de Rokyn Animation SL
Otros dos jerezanos, los músicos Bronquio y Julio de la Rosa, también son dos de los aspirantes a Mejor Música Original por sus trabajos en Golpes y Los Tigres, respectivamente. También están en este listado Marcos Amodeo, por El cielo de los animales, y Pablo Cervantes, por Tras el verano de la jerezana Yolanda Centeno.
En Mejor Canción Original el sello de Cádiz está presente con el portuense Javier Ruibal y La tierra de Amira, tema para la película del mismo nombre; y, de nuevo, con Broquio que participa en la composición de La tierra esconde junto con Rafael Cobos, Jaime Gastalver, Teresa Garzón para el filme Golpes. También está nominado José Manuel Mantecón por Y quise volar, la canción del documental Antonio, el bailarín de España.
Otra habitual en todos los galardones dedicados al cine de este país, la tarifeña Diana Sagrista, no falta en las nominaciones de los V Premios Carmen a Mejor sonido, esta vez, junto a Abraham F. Apresa por Los Tortuga. También está nominado Dani de Zayas, tanto por Los Tigres como por El cielo de los animales junto a Carli Pérez Valero; y el sonidista Jorge Marín por Golpes.
A los V Premios Carmen optan 92 títulos -53 largometrajes de ficción, de producción andaluza (27) y no andaluza (26), 26 documentales y 23 cortometrajes de ficción, documental y animación- que compiten por la nominación en 27 categorías.
Lista completa de nominados
Mejor largometraje
El cielo de los animales: Grupo Tranquilo PC SL
Golpes: Grupo Tranquilo PC SL, Vaca Films Studio SL
Los Tigres: Mazagón Films AIE, Kowalski Films SL, Telefónica Audiovisual Digital SLU, Feelgood Media SL
Los Tortuga: La Claqueta PC SL, Los Tortuga La Película AIE, Oberon Media SL, La cruda realidad SL
Mejor largometraje documental
Antonio, el bailarín de España: Sarao Films SL, RTVE
Ellas en la ciudad: Reyes Gallegos y Rafael Cobos, Telefónica Audiovisual Digital SLU
La Marisma: La Claqueta PC SL, Manu Trillo
Un hombre libre: Summer Films SL
Mejor largometraje de animación
Bella: La Claqueta PC, Bella Animación La Película AIE, Talycual Producciones SL
Mejor largometraje de producción no andaluza
Enemigos: Atípica Films SL
Los domingos: Los desencuentros película AIE, Encanta Films SL, Sayaka Producciones SL, Telefónica Audiovisual Digital SLU, Buena Pinta Media SLU, Colose Producciones SL, Think Studio SLU
Maspalomas: Maspalomas Pelíkula AIE, Irusoin SA, Moriarti Produkzioak SL, Bowfinger International Pictures SL
Sorda: Diverso Films AIE, A Contracorriente Films SL, Distinto Films SLU, Nexus Creafilms SL
Mejor cortometraje de ficción
All you need is love: La Favorita Produce SL, Daniel Ruz Urbano
Macarena una comedia espiritual: Nazaret Beca Olivares
Piedra, papel, o tijera: Miguel Ángel Olivares, Palacios Productores SL. (Coproductoras: Ignacio Solís Navarro, Producciones Rokamboleskas SL, El Faro que alumbra SL, Darkwind Seven SL)
Quejío de loba: Quejío Producciones SL
Mejor cortometraje documental
Desenterrar un rosal: Somos azulroto SL
El Amoragaor: Muy Al Sur Films SL
Hermanas: La Filmahora RS SL
Portales: Rocío Mesa
Mejor cortometraje de animación
One Way Cicle: Alicia Núñez Puerto, Ábano Productions SL
Un futuro prometedor: Rokyn Animation SL
Mejor interpretación femenina protagonista
Arantxa del Sol: Camino negro
Elena Martínez: Aullar
Paula Díaz: El cielo de los animales
Paz Padilla: Cuerpos locos
Mejor interpretación femenina de reparto
África de la Cruz: El cielo de los animales
Estefanía de los Santos: Enemigos
Mamen Camacho: Los Tortuga
Silvia Acosta: Los Tigres
Mejor interpretación femenina revelación
Cristina Kovani: Vírgenes
Montse Torrent: Coraje
Sandra Torrecillas: Aullar
Teresa Garzón: Golpes
Mejor interpretación masculina protagonista
Antonio de la Torre: Los Tigres
Félix Gómez: Mr. Nadie
Jesús Carroza: Golpes
Manolo Solo: Una quinta portuguesa
Mejor interpretación masculina de reparto
Antonio Estrada: Golpes
Cristalino: Golpes
Joaquín Núñez: Los Tigres
José Manuel Poga: Enemigos
Mejor interpretación masculina revelación
Carlos Bernardino: Golpes
César Vicente: Los Tigres
Hugo Welzel: Enemigos
Jesús del Moral: Los Tigres
Mejor dirección
Alberto Rodríguez: Los Tigres
Celia Rico: La buena letra
Fernando Franco: Subsuelo
Santi Amodeo: El cielo de los animales
Mejor dirección novel
Alex O’Dogherty: De todos lados un poco
Rafael Cobos: Golpes
Reyes Gallegos: Ellas en la ciudad
Yolanda Centeno: Tras el verano
Mejor guión original
Alberto Rodríguez, Rafael Cobos: Los Tigres
Laura Hojman, María D. Valderrama: Un hombre libre
Rafael Cobos, Fernando Navarro: Golpes
Reyes Gallegos: Ellas en la ciudad
Mejor guión adaptado
Celia Rico: La buena letra
Fernando Franco: Subsuelo
Santi Amodeo: El cielo de los animales
Yolanda Centeno: Tras el verano
Mejor dirección de fotografía
Alberto Pareja: Enemigos
Alejandro Toro, Hugo Cabezas, Sergio Caro: Ellas en la ciudad
Manu Trillo: La Marisma
Pau Esteve: Los Tigres
Mejor dirección de arte
Elena Soriano: El cielo de los animales
Gigia Pellegrini: Golpes
Pepe Domínguez: Los Tigres
Pilar Angulo: Vírgenes
Mejor montaje
Darío García: Golpes
Darío García, Silvia Moreno: Ellas en la ciudad
José M. García Moyano: Los Tigres
Mer Cantero: Un hombre libre
Mejor música original
Bronquio: Golpes
Julio de la Rosa: Los Tigres
Marcos Amodeo: El cielo de los animales
Pablo Cervantes: Tras el verano
Mejor canción original
Ella es un Ángel: El cielo de los animales — Marcos Amodeo
La tierra esconde: Golpes — Bronquio, Rafael Cobos, Jaime Gastalver, Teresa Garzón
La tierra de Amira: La tierra de Amira — Javier Ruibal
Y quise volar: Antonio, el bailarín de España — Juan Manuel Mantecón
Mejor sonido
Dani de Zayas: Los Tigres
Dani de Zayas, Carli Pérez Valero y Jorge Marín: El cielo de los animales
Diana Sagrista, Abraham F. Apresa: Los Tortuga
Jorge Marín: Golpes
Mejor vestuario
Ainhoa Badiola: El cielo de los animales
Esther Vaquero: Subsuelo
Fernando García: Los Tigres
Lourdes Fuentes: Golpes
Mejor maquillaje y peluquería
María Liaño, Rafa Mora: Subsuelo
Yolanda Caballero, Rocío Santana: El cielo de los animales
Yolanda Piña, Félix Terrero: Los Tigres
Yolanda Piña, Inés Díaz: Golpes
Mejor dirección de producción
Bea Rodríguez Vives: Enemigos
Irene Hens: Ellas en la ciudad
Javi Mateos: Tras el verano
Manolo Limón: Los Tortuga
Mejores efectos especiales
Amparo Martínez Barco: Los Tortuga
Amparo Martínez Barco y Joaquín Ortega: Vírgenes
Israel Millán: Te protegerán mis alas
Juanma Nogales: Enemigos
También te puede interesar
Contenido ofrecido por Turismo de Ceuta
Contenido ofrecido por CEU en Andalucía