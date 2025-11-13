El gaditano Jesús Bienvenido, nominado a los Premios Asecan del Cine Andaluz

La Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía -Asecan- ha dado a conocer este 13 de noviembre, en el marco del 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla, las nominaciones, en las 16 categorías competitivas, a los 38 Premios Asecan del Cine Andaluz. Un listado en el que se incluye el nombre del gaditano Jesús Bienvenido, nominado a Mejor Canción Original por Lorca en La Habana, escrita junto a Rocío Armenterios y Antonio Manuel Rodríguez.

Además del nombre del músico y carnavalero, las nominaciones de los Premios Asecan 2025, que se entregarán el próximo 20 de diciembre en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, también miran hacia otros músicos, actores y productores de la provincia gaditana.

De esta forma, el actor algecireño Álvaro Morte, uno de los intérpretes andaluces con mayor proyección nacional, está nominado al Premio Asecan Fundación AISGE Interpretación Masculina por Anatomía de un instante. Un galardón que se disputa con Félix Gómez por Mr. Nadie, Hugo Welzel por Enemigos y Jesús Carroza por Golpes.

Otros dos gaditanos nominados, y que compiten por el mismo premios, son los jerezanos Bronquio (Santiago Gonzalo) y Julio de la Rosa que aspiran al Premio Asecan Música Original por sus trabajos en Golpes y Los tigres, respectivamente. Un premio que también pueden conseguir Novia Pagana (Elena de Córdoba) por Un hombre libre; y Paloma PEñarrubia por Los Tortuga.

En Canción Original, además del trabajo por el que está nominado Jesús Bienvenido, una película que se preestrenó en Cádiz el pasado septiembre, tambien aparecen Fernando Vacas Navarro por Mucha mierda, la huelga de actores de 1975; Pablo Cervantes y María Consuelo por Aullar; y Rocío Márquez, Birane y Canito por Senegal, un sueño de ida y vuelta.

Por último, otra jerezana, la productora Alicia Núñez Puerto, también es una de las nominadas a los Premios Asecan, en este caso a Mejor Cortometraje de Ficción, por su One Way-Cycle. En esta categoría también compiten Las Pardas, de Simone Sojo; Macarena, una comedia espiritual, de Rodrigo Sancho y Nazaret Beca y No estamos locos, de Lucía Criado Rosas.

Los 38 Premios Asecan se celebran gracias a la colaboración oficial del Ayuntamiento de Sevilla, Fundación SGAE y Fundación AISGE; y al apoyo de EGEDA y la red de Cines de Andalucía.

En esta edición de los Premios Asecan se han recibido en total 311 inscripciones, de las cuales 176 han sido para las categorías individuales y 105 para las colectivas, destacando entre estas últimas 17 largos de ficción, 27 largos documentales y 61 cortometrajes.

Todos los nominados de los 38 Premios Asecan del Cine Andaluz

PREMIO ASECAN PELÍCULA

GOLPES, de Vaca Films, Grupo Tranquilo PC, RTVE, Movistar Plus+ y Canal Sur.

LOS TORTUGA, de Oberon Media, La Claqueta PC, Don Quijote Films y La Cruda Realidad.

SUBSUELO, de Blizzard Films, Ferdydurke, Kowalski Films, LAZONA, Cinekdoque, Canal Sur, ETB, Movistar Plus+ y RTVE.

PREMIO ASECAN DIRECCIÓN DE CINE

ALBERTO RODRÍGUEZ por Los tigres.

CELIA RICO CLAVELLINO por La buena letra.

FERNANDO FRANCO por Subsuelo.

LAURA HOJMAN por Un hombre libre.

PREMIO ASECAN DIRECCIÓN NOVEL DE CINE

LUCÍA SELVA por Quién vio los templos caer

MARCOS GUALDA por Senegal, un sueño de ida y vuelta.

RAFAEL COBOS por Golpes.

REYES GALLEGOS RODRÍGUEZ por Ellas en la ciudad.

PREMIO ASECAN GUION DE CINE

CELIA RICO CLAVELLINO por La buena letra.

LAURA HOJMAN y MARÍA D. VALDERRAMA por Un hombre libre.

RAFAEL COBOS y ALBERTO RODRÍGUEZ por Los tigres.

REYES GALLEGOS RODRÍGUEZ por Ellas en la ciudad.

PREMIO ASECAN SERIE DE TELEVISIÓN

ANATOMÍA DE UN INSTANTE, de DLO Producciones, Movistar+ y Arte.

LOS OFICIOS DEL CINE, de Son de Producción.

UNA PERRA ANDALUZA, de Copodenieve Producciones.

PREMIO ASECAN DIRECCIÓN DE SERIE

ALBERTO RODRÍGUEZ y PACO BAÑOS por Anatomía de un instante.

ALEJANDRO MARÍN por La canción.

MARÍA JOSÉ CAMACHO por Una historia muy heavy.

PREMIO ASECAN GUION DE SERIE

MARÍA JOSÉ CAMACHO por Una historia muy heavy.

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ ARANGO por Los oficios del cine.

RAFAEL COBOS, FRAN ARAÚJO y ALBERTO RODRÍGUEZ por Anatomía de un instante.

PREMIO AISGE INTERPRETACIÓN MASCULINA

ÁLVARO MORTE por Anatomía de un instante.

FÉLIX GÓMEZ por Mr. Nadie.

HUGO WELZEL por Enemigos.

JESÚS CARROZA por Golpes.

PREMIO AISGE INTERPRETACIÓN FEMENINA

INGRID GARCÍA JONNSON por Superestar.

MAMEN CAMACHO por Los Tortuga.

PAULA DÍAZ por El cielo de los animales.

TERESA GARZÓN por Golpes.

PREMIO ASECAN MÚSICA ORIGINAL

BRONQUIO (SANTIAGO GONZALO) por Golpes.

JULIO DE LA ROSA por Los tigres.

NOVIA PAGANA (ELENA DE CÓRDOBA) por Un hombre libre.

PALOMA PEÑARRUBIA por Los Tortuga.

PREMIO ASECAN CANCIÓN ORIGINAL

FERNANDO VACAS NAVARRO por Mucha mierda, la huelga de actores de 1975

PABLO CERVANTES y MARÍA CONSUELO por Aullar.

ROCÍO ARMENTEROS, JESÚS BIENVENIDO y ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ por Lorca en la Habana.

ROCÍO MÁRQUEZ, BIRANE WANE y CANITO por Senegal, un sueño de ida y vuelta.

PREMIO ASECAN NO FICCIÓN

CAJA DE RESISTENCIA, de Azhar Media, Alvarquero y Blablabla Media.

LA MARISMA, de La Claqueta PC.

LUIS GORDILLO. MANUAL DE INSTRUCCIONES, de Tarkemoto.

UN HOMBRE LIBRE, de Summer Films.

PREMIO ASECAN CORTOMETRAJE FICCIÓN

LAS PARDAS, de Simone Sojo.

MACARENA, UNA COMEDIA ESPIRITUAL, de Rodrigo Sancho y Nazaret Beca.

NO ESTAMOS LOCOS, de Lucía Criado Rosas.

ONE WAY-CICLE, de Alicia Núñez Puerto.

PREMIO ASECAN CORTOMETRAJE NO FICCIÓN

HERMANAS, de Setefilla González Naranjo y Javier Barbero Montes.

LA DUARTE CON PARÍS, de Adonis Macías Reina.

LAS MALAS, de Elisa Moreno.

LAS MOTOS Y EL CAMPO, de Mar Martín Hidalgo.

PREMIO ASECAN OTROS FORMATOS

El podcast ANOCHECE QUE NO ES POCO.

El podcast DRAMA O QUÉ.

La serie de ficción sonora EL CIELO INALCANZABLE.

PREMIO ASECAN LIBRO DE CINE Y/O AUDIOVISUAL

ANDALUCÍA Y CATALUÑA. CULTURA E INTERACCIÓN EN LAS REPRESENTACIONES AUDIOVISUALES CONTEMPORÁNEAS, coordinado por María Jesús Ruiz Muñoz, Francisco Javier Ruiz del Olmo y Núria Simelio Solà.

CINE Y EDUCACIÓN. TREINTA MIRADAS DEL CINE SOBRE LA ESCUELA, de Fernando Molero Campos.

LA VIDA SE ABRE CAMINO. TODO LO QUE SIEMPRE QUISISTE SABER SOBRE EL UNIVERSO JURÁSICO, de Ana de Haro.

SEXO E HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN, coordinado por María del Mar Ramírez Alvarado.